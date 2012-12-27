2012年12月16日に行われた総選挙の結果、自民党と公明党が民主党から政権を奪還した。同26日に自公両党の連立で発足した第2次安倍晋三内閣の顔触れを紹介する。
|職名
|氏名
|所属政党、選挙区、当選回数
|主な経歴
|内閣総理大臣
|
安倍 晋三
（あべ しんぞう）
|自民党
衆議院・山口4区
当選7回
|総理大臣（2006～2007年）
|副総理
財務大臣
内閣府特命担当大臣（金融）
デフレ脱却・円高対策担当
|
麻生 太郎
（あそう たろう）
|自民党
衆議院・福岡8区
当選11回
|総理大臣（2008～2009年）
|総務大臣
内閣府特命担当大臣（地方分権改革）
地域活性化担当
道州制担当
|
新藤 義孝
（しんどう よしたか）
|自民党
衆議院・埼玉2区
当選5回
|経済産業副大臣（2007～2008年）
|法務大臣
|
谷垣 禎一
（たにがき さだかず）
|自民党、
衆議院・京都5区、
当選11回
|自民党総裁（2009～2012年）、財務大臣（2003～2006年）
|外務大臣
|
岸田 文雄
（きしだ ふみお）
|自民党
衆議院・広島1区
当選7回
|内閣府特命担当大臣（沖縄および北方対策）（2007～2008年）
|文部科学大臣
教育再生担当
|
下村 博文
（しもむら はくぶん）
|自民党
衆議院・東京11区
当選6回
|内閣官房副長官（2006～2007年）、文部科学大臣政務官（2004～2005年）
|厚生労働大臣
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田村 憲久
（たむら のりひさ）
|自民党
衆議院・三重4区
当選6回
|総務副大臣（2006～2007年）
|農林水産大臣
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林 芳正
（はやし よしまさ）
|自民党
参議院・山口選挙区
当選3回
|内閣府特命担当大臣（経済財政政策担当）（2009年）、防衛大臣（2008年）
|経済産業大臣
内閣府特命担当大臣
（原子力損害賠償支援機構）
原子力経済被害担当
産業競争力担当
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茂木 敏充
（もてぎ としみつ）
|自民党
衆議院・栃木5区
当選7回
|内閣府特命担当大臣（金融担当）（2008年）
|環境大臣
内閣府特命担当大臣（原子力防災）
|
石原 伸晃
（いしはら のぶてる）
|自民党
衆議院・東京8区
当選8回
|国土交通大臣（2003～2004年）
|国土交通大臣
|
太田 昭宏
（おおた あきひろ）
|公明党
衆議院・東京12区
当選6回
|公明党代表（2006～2009年）
|防衛大臣
|
小野寺 五典
（おのでら いつのり）
|自民党
衆議院・宮城6区
当選5回
|外務副大臣（2007～2008年）
|内閣官房長官
国家安全保障強化担当
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菅 義偉
（すが よしひで）
|自民党
衆議院・神奈川2区
当選6回
|総務大臣（2006～2007年）
|復興大臣
福島原発事故再生総括担当
|
根本 匠
（ねもと たくみ）
|自民党
衆議院・福島2区
当選6回
|総理大臣補佐官（2006～2007年、2002～2003年）、内閣府副大臣（2002～2003年）
|国家公安委員会委員長
拉致問題担当
国土強靭化担当
内閣府特命担当大臣（防災）
|
古屋 圭司
（ふるや けいじ）
|自民党
衆議院・岐阜5区
当選8回
|経済産業副大臣（2001～2002年）
|内閣府特命担当大臣（沖縄および北方対策、科学技術政策、宇宙政策）
情報通信技術（ＩＴ）政策担当
海洋政策・領土問題担当
|
山本 一太
（やまもと いちた）
|自民党
参議院・群馬選挙区
当選3回
|外務副大臣（2008年）
|女性活力・子育て支援担当
内閣府特命担当大臣（消費者および食品安全、少子化対策、男女共同参画）
|
森 雅子
（もり まさこ）
|自民党
参議院・福島選挙区
当選1回
|弁護士、金融庁職員
|経済再生担当
社会保障・税一体改革担当
内閣府特命担当大臣（経済財政政策）
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甘利 明
（あまり あきら）
|自民党
衆議院・神奈川13区
当選10回
|経済産業大臣（2006～2008年）
|行政改革担当
公務員制度改革担当
クールジャパン戦略担当
再チャレンジ担当
内閣府特命担当大臣（規制改革）
|
稲田 朋美
（いなだ ともみ）
|自民党
衆議院・福井1区
当選3回
|自民党副幹事長（2010～2012年）、弁護士
|職名
|氏名
|所属政党、選挙区、当選回数
|主な経歴
|内閣官房副長官（政務）
|
加藤 勝信
（かとう かつのぶ）
|自民党
衆議院・岡山5区
当選4回
|内閣府大臣政務官（2007～2008年）
|内閣官房副長官（政務）
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世耕 弘成
（せこう ひろしげ）
|自民党
参議院・和歌山選挙区
当選3回
|内閣総理大臣補佐官（2006～2007年）
|内閣官房副長官（事務）
|
杉田 和博
（すぎた かずひろ）
|内閣危機管理監（2001～2004年）、警察庁警備局長（1994～1997年）
|内閣法制局長官
|
山本 庸幸
（やまもと つねゆき）
2012年12月16日の衆議院議員総選挙では自民党が過半数を大きく上回る294議席を獲得し、連立を組む公明党とともに政権に復帰することになった。12月26日に衆参両院で行われた首班指名選挙で安倍晋三自民党総裁が第96代内閣総理大臣に指名され、安倍氏は5年3カ月ぶりに首相の座に返り咲いた。首相経験者が1度辞職した後に再び首相に就任するのは、吉田茂以来64年ぶりで、戦後2人目。
閣僚の平均年齢は57.7歳で、女性は稲田朋美行政改革担当相と森雅子消費者相の2人。
タイトル写真＝産経新聞社