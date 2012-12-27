2012年12月16日に行われた総選挙の結果、自民党と公明党が民主党から政権を奪還した。同26日に自公両党の連立で発足した第2次安倍晋三内閣の顔触れを紹介する。

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣総理大臣 安倍 晋三

（あべ しんぞう） 自民党

衆議院・山口4区

当選7回 総理大臣（2006～2007年） 副総理

財務大臣

内閣府特命担当大臣（金融）

デフレ脱却・円高対策担当 麻生 太郎

（あそう たろう） 自民党

衆議院・福岡8区

当選11回 総理大臣（2008～2009年） 総務大臣

内閣府特命担当大臣（地方分権改革）

地域活性化担当

道州制担当 新藤 義孝

（しんどう よしたか） 自民党

衆議院・埼玉2区

当選5回 経済産業副大臣（2007～2008年） 法務大臣 谷垣 禎一

（たにがき さだかず） 自民党、

衆議院・京都5区、

当選11回 自民党総裁（2009～2012年）、財務大臣（2003～2006年） 外務大臣 岸田 文雄

（きしだ ふみお） 自民党

衆議院・広島1区

当選7回 内閣府特命担当大臣（沖縄および北方対策）（2007～2008年） 文部科学大臣

教育再生担当 下村 博文

（しもむら はくぶん） 自民党

衆議院・東京11区

当選6回 内閣官房副長官（2006～2007年）、文部科学大臣政務官（2004～2005年） 厚生労働大臣 田村 憲久

（たむら のりひさ） 自民党

衆議院・三重4区

当選6回 総務副大臣（2006～2007年） 農林水産大臣 林 芳正

（はやし よしまさ） 自民党

参議院・山口選挙区

当選3回 内閣府特命担当大臣（経済財政政策担当）（2009年）、防衛大臣（2008年） 経済産業大臣

内閣府特命担当大臣

（原子力損害賠償支援機構）

原子力経済被害担当

産業競争力担当 茂木 敏充

（もてぎ としみつ） 自民党

衆議院・栃木5区

当選7回 内閣府特命担当大臣（金融担当）（2008年） 環境大臣

内閣府特命担当大臣（原子力防災） 石原 伸晃

（いしはら のぶてる） 自民党

衆議院・東京8区

当選8回 国土交通大臣（2003～2004年） 国土交通大臣 太田 昭宏

（おおた あきひろ） 公明党

衆議院・東京12区

当選6回 公明党代表（2006～2009年） 防衛大臣 小野寺 五典

（おのでら いつのり） 自民党

衆議院・宮城6区

当選5回 外務副大臣（2007～2008年） 内閣官房長官

国家安全保障強化担当 菅 義偉

（すが よしひで） 自民党

衆議院・神奈川2区

当選6回 総務大臣（2006～2007年） 復興大臣

福島原発事故再生総括担当 根本 匠

（ねもと たくみ） 自民党

衆議院・福島2区

当選6回 総理大臣補佐官（2006～2007年、2002～2003年）、内閣府副大臣（2002～2003年） 国家公安委員会委員長

拉致問題担当

国土強靭化担当

内閣府特命担当大臣（防災） 古屋 圭司

（ふるや けいじ） 自民党

衆議院・岐阜5区

当選8回 経済産業副大臣（2001～2002年） 内閣府特命担当大臣（沖縄および北方対策、科学技術政策、宇宙政策）

情報通信技術（ＩＴ）政策担当

海洋政策・領土問題担当 山本 一太

（やまもと いちた） 自民党

参議院・群馬選挙区

当選3回 外務副大臣（2008年） 女性活力・子育て支援担当

内閣府特命担当大臣（消費者および食品安全、少子化対策、男女共同参画） 森 雅子

（もり まさこ） 自民党

参議院・福島選挙区

当選1回 弁護士、金融庁職員 経済再生担当

社会保障・税一体改革担当

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 甘利 明

（あまり あきら） 自民党

衆議院・神奈川13区

当選10回 経済産業大臣（2006～2008年） 行政改革担当

公務員制度改革担当

クールジャパン戦略担当

再チャレンジ担当

内閣府特命担当大臣（規制改革） 稲田 朋美

（いなだ ともみ） 自民党

衆議院・福井1区

当選3回 自民党副幹事長（2010～2012年）、弁護士

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣官房副長官（政務） 加藤 勝信

（かとう かつのぶ） 自民党

衆議院・岡山5区

当選4回 内閣府大臣政務官（2007～2008年） 内閣官房副長官（政務） 世耕 弘成

（せこう ひろしげ） 自民党

参議院・和歌山選挙区

当選3回 内閣総理大臣補佐官（2006～2007年） 内閣官房副長官（事務） 杉田 和博

（すぎた かずひろ） 内閣危機管理監（2001～2004年）、警察庁警備局長（1994～1997年） 内閣法制局長官 山本 庸幸

（やまもと つねゆき）

2012年12月16日の衆議院議員総選挙では自民党が過半数を大きく上回る294議席を獲得し、連立を組む公明党とともに政権に復帰することになった。12月26日に衆参両院で行われた首班指名選挙で安倍晋三自民党総裁が第96代内閣総理大臣に指名され、安倍氏は5年3カ月ぶりに首相の座に返り咲いた。首相経験者が1度辞職した後に再び首相に就任するのは、吉田茂以来64年ぶりで、戦後2人目。

閣僚の平均年齢は57.7歳で、女性は稲田朋美行政改革担当相と森雅子消費者相の2人。

タイトル写真＝産経新聞社