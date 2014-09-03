安倍晋三首相は9月3日、第2次安倍内閣としては初めての内閣改造を行った。麻生太郎副首相兼財務相、菅義偉官房長官、岸田文雄外相など6人の閣僚が留任。石破茂・党幹事長は、新設ポストの地方創生担当相に就任した。
|職名
|氏名
|所属政党、選挙区、当選回数
|主な経歴
|内閣総理大臣
|安倍 晋三
（あべ しんぞう）
|自民党
衆議院・山口4区
当選7回
|総理大臣（2006～2007年、2012年～）
|副総理
財務大臣
内閣府特命担当大臣 （金融）
デフレ脱却担当
|麻生 太郎
（あそう たろう）
留任
|自民党
衆議院・福岡8区
当選11回
|総理大臣（2008～2009年）
|総務大臣
|高市 早苗
（たかいち さなえ）
|自民党
衆議院・奈良2区
当選6回
|党政調会長（2012～2014年）内閣府担当特命大臣（2006～2007年）
|法務大臣
|
松島 みどり
（まつしま みどり）
|自民党
衆議院・東京14区
当選4回
|経済産業副大臣（2013〜2014年）
国土交通副大臣（2007～2008年）
|外務大臣
|岸田 文雄
（きしだ ふみお）
留任
|自民党
衆議院・広島1区
当選7回
|内閣府特命担当大臣（沖縄および北方対策）（2007～2008年）
|文部科学大臣
教育再生担当
東京五輪・パラリンピック担当
|下村 博文
（しもむら はくぶん）
留任
|自民党
衆議院・東京11区
当選6回
|内閣官房副長官（2006～2007年）
|厚生労働大臣
|塩崎 恭久
（しおざき やすひさ）
|自民党
衆議院・愛媛1区
当選衆6回・参1回
|内閣官房長官（2006～2007年）外務副大臣（2005～2006年）
|農林水産大臣
|西川 公也
（にしかわ こうや）
|自民党
衆議院・栃木2区
当選5回
|内閣府副大臣（2004～2005年）
|経済産業大臣
産業競争力担当
原子力経済被害担当
内閣府特命担当大臣 （原子力損害賠償・廃炉等支援機構）
|小渕 優子
（おぶち ゆうこ）
|自民党
衆議院・群馬5区
当選5回
|内閣府特命担当大臣（少子化対策・男女共同参画）（2008～2009）
|国土交通大臣
水循環政策担当
|太田 昭宏
（おおた あきひろ）
留任
|公明党
衆議院・東京12区
当選6回
|公明党代表（2006～2009年）
|環境大臣
内閣府特命担当大臣 （原子力防災）
|望月 義夫
（もちづき よしお）
|自民党
衆議院・静岡4区
当選6回
|国土交通副大臣（2006～2007年）
|防衛大臣
安全保障法制担当
|江渡 聡徳
（えと あきのり）
|自民党
衆議院・青森2区
当選5回
|防衛副大臣（2012～2013年、2007～2008年）
|内閣官房長官
沖縄基地負担軽減担当
|菅 義偉
（すが よしひで）
留任
|自民党
衆議院・神奈川2区
当選6回
|総務大臣（2006～2007年）
|復興大臣
福島原発事故再生総括担当
|竹下 亘
（たけした わたる）
|自民党
衆議院・島根2区
当選5回
|財務副大臣（2008～2009年）
|国家公安委員会委員長
拉致問題担当
海洋政策・領土問題担当
国土強靭化担当
内閣府特命担当大臣 （防災）
|山谷 えり子
（やまたに えりこ）
|自民党
参議院・比例
当選衆1回・参2回
|首相補佐官（2006～2007年）
|内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策、科学技術政策、宇宙政策）
情報通信技術（IT）政策担当
再チャレンジ担当
クールジャパン戦略担当
|山口 俊一
（やまぐち しゅんいち）
|自民党
衆議院・徳島2区
当選8回
|財務副大臣（2012～2013年）総務副大臣（2003～2004年）
|女性活躍担当
行政改革担当
公務員制度改革担当
内閣府特命担当大臣（消費者および食品安全、少子化対策、男女共同参画）
|有村 治子
（ありむら はるこ）
|自民党
参議院・比例
当選3回
|文部科学大臣政務官（2005～2006年）
|経済再生担当
社会保障・税一体改革担当
内閣府特命担当大臣 （経済財政政策）
|甘利 明
（あまり あきら）
留任
|自民党
衆議院・神奈川13区
当選10回
|経済産業大臣（2006～2008年）
|地方創生担当
内閣府特命担当大臣（国家戦略特区）
|石破 茂
（いしば しげる）
|自民党
衆議院・鳥取1区
当選9回
|党幹事長（2012～2014年）党政調会長（2009～2011年）農林水産大臣（2008～2009年）防衛大臣（2007～2008年）
|職名
|氏名
|所属政党、選挙区、当選回数
|主な経歴
|内閣官房副長官（政務）
|加藤 勝信
（かとう かつのぶ）
留任
|自民党
衆議院・岡山5区
当選4回
|内閣府大臣政務官（2007～2008年）
|内閣官房副長官（政務）
|世耕 弘成
（せこう ひろしげ）
留任
|自民党
参議院・和歌山選挙区
当選4回
|内閣総理大臣補佐官（2006～2007年）
|内閣官房副長官（事務）
|杉田 和博
（すぎた かずひろ）
留任
|内閣危機管理監（2001～2004年）警察庁警備局長（1994～1997年）
|内閣法制局長官
|横畠 裕介
（よこばたけ ゆうすけ）
留任
|内閣法制次長（2011～2014年）
安倍政権は2012年12月の発足後、18人の閣僚が1人も交代しないまま、600日以上が経過。日本の政治では非常にまれなケースで、戦後では第1次佐藤改造内閣（1965～1966、425日）を超える最高記録となった。
今回の内閣改造は、人事刷新により安倍首相の党内基盤の強化を図るほか、新内閣のフレッシュなイメージを国民にアピールすることで、下降気味の支持率を回復する狙いがあるとみられる。
女性閣僚は改造前は2人だったが、今回は歴代内閣最多と並ぶ5人となった。
自民党の役員人事も行い、党3役ポストのすべてを入れ替えた。幹事長には党前総裁の谷垣禎一（たにがき・さだかず）氏、総務会長に二階俊博（にかい・としひろ）氏、政調会長に稲田朋美（いなだ・ともみ）氏が起用された。
タイトル写真：組閣を終え、記念写真に収まる安倍晋三首相（前列中央）と閣僚ら＝2014年9月3日、首相官邸（時事）