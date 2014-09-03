安倍晋三首相は9月3日、第2次安倍内閣としては初めての内閣改造を行った。麻生太郎副首相兼財務相、菅義偉官房長官、岸田文雄外相など6人の閣僚が留任。石破茂・党幹事長は、新設ポストの地方創生担当相に就任した。

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣総理大臣 安倍 晋三

（あべ しんぞう） 自民党

衆議院・山口4区

当選7回 総理大臣（2006～2007年、2012年～） 副総理

財務大臣

内閣府特命担当大臣 （金融）

デフレ脱却担当 麻生 太郎

（あそう たろう）

留任 自民党

衆議院・福岡8区

当選11回 総理大臣（2008～2009年） 総務大臣 高市 早苗

（たかいち さなえ） 自民党

衆議院・奈良2区

当選6回 党政調会長（2012～2014年）内閣府担当特命大臣（2006～2007年） 法務大臣 松島 みどり

（まつしま みどり） 自民党

衆議院・東京14区

当選4回 経済産業副大臣（2013〜2014年）

国土交通副大臣（2007～2008年） 外務大臣 岸田 文雄

（きしだ ふみお）

留任 自民党

衆議院・広島1区

当選7回 内閣府特命担当大臣（沖縄および北方対策）（2007～2008年） 文部科学大臣

教育再生担当

東京五輪・パラリンピック担当 下村 博文

（しもむら はくぶん）

留任 自民党

衆議院・東京11区

当選6回 内閣官房副長官（2006～2007年） 厚生労働大臣 塩崎 恭久

（しおざき やすひさ） 自民党

衆議院・愛媛1区

当選衆6回・参1回 内閣官房長官（2006～2007年）外務副大臣（2005～2006年） 農林水産大臣 西川 公也

（にしかわ こうや） 自民党

衆議院・栃木2区

当選5回 内閣府副大臣（2004～2005年） 経済産業大臣

産業競争力担当

原子力経済被害担当

内閣府特命担当大臣 （原子力損害賠償・廃炉等支援機構） 小渕 優子

（おぶち ゆうこ） 自民党

衆議院・群馬5区

当選5回 内閣府特命担当大臣（少子化対策・男女共同参画）（2008～2009） 国土交通大臣

水循環政策担当 太田 昭宏

（おおた あきひろ）

留任 公明党

衆議院・東京12区

当選6回 公明党代表（2006～2009年） 環境大臣

内閣府特命担当大臣 （原子力防災） 望月 義夫

（もちづき よしお） 自民党

衆議院・静岡4区

当選6回 国土交通副大臣（2006～2007年） 防衛大臣

安全保障法制担当 江渡 聡徳

（えと あきのり） 自民党

衆議院・青森2区

当選5回 防衛副大臣（2012～2013年、2007～2008年） 内閣官房長官

沖縄基地負担軽減担当 菅 義偉

（すが よしひで）

留任 自民党

衆議院・神奈川2区

当選6回 総務大臣（2006～2007年） 復興大臣

福島原発事故再生総括担当 竹下 亘

（たけした わたる） 自民党

衆議院・島根2区

当選5回 財務副大臣（2008～2009年） 国家公安委員会委員長

拉致問題担当

海洋政策・領土問題担当

国土強靭化担当

内閣府特命担当大臣 （防災） 山谷 えり子

（やまたに えりこ） 自民党

参議院・比例

当選衆1回・参2回 首相補佐官（2006～2007年） 内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策、科学技術政策、宇宙政策）

情報通信技術（IT）政策担当

再チャレンジ担当

クールジャパン戦略担当 山口 俊一

（やまぐち しゅんいち） 自民党

衆議院・徳島2区

当選8回 財務副大臣（2012～2013年）総務副大臣（2003～2004年） 女性活躍担当

行政改革担当

公務員制度改革担当

内閣府特命担当大臣（消費者および食品安全、少子化対策、男女共同参画） 有村 治子

（ありむら はるこ） 自民党

参議院・比例

当選3回 文部科学大臣政務官（2005～2006年） 経済再生担当

社会保障・税一体改革担当

内閣府特命担当大臣 （経済財政政策） 甘利 明

（あまり あきら）

留任 自民党

衆議院・神奈川13区

当選10回 経済産業大臣（2006～2008年） 地方創生担当

内閣府特命担当大臣（国家戦略特区） 石破 茂

（いしば しげる） 自民党

衆議院・鳥取1区

当選9回 党幹事長（2012～2014年）党政調会長（2009～2011年）農林水産大臣（2008～2009年）防衛大臣（2007～2008年）

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣官房副長官（政務） 加藤 勝信

（かとう かつのぶ）

留任 自民党

衆議院・岡山5区

当選4回 内閣府大臣政務官（2007～2008年） 内閣官房副長官（政務） 世耕 弘成

（せこう ひろしげ）

留任 自民党

参議院・和歌山選挙区

当選4回 内閣総理大臣補佐官（2006～2007年） 内閣官房副長官（事務） 杉田 和博

（すぎた かずひろ）

留任 内閣危機管理監（2001～2004年）警察庁警備局長（1994～1997年） 内閣法制局長官 横畠 裕介

（よこばたけ ゆうすけ）

留任 内閣法制次長（2011～2014年）

安倍政権は2012年12月の発足後、18人の閣僚が1人も交代しないまま、600日以上が経過。日本の政治では非常にまれなケースで、戦後では第1次佐藤改造内閣（1965～1966、425日）を超える最高記録となった。

今回の内閣改造は、人事刷新により安倍首相の党内基盤の強化を図るほか、新内閣のフレッシュなイメージを国民にアピールすることで、下降気味の支持率を回復する狙いがあるとみられる。

女性閣僚は改造前は2人だったが、今回は歴代内閣最多と並ぶ5人となった。

自民党の役員人事も行い、党3役ポストのすべてを入れ替えた。幹事長には党前総裁の谷垣禎一（たにがき・さだかず）氏、総務会長に二階俊博（にかい・としひろ）氏、政調会長に稲田朋美（いなだ・ともみ）氏が起用された。

タイトル写真：組閣を終え、記念写真に収まる安倍晋三首相（前列中央）と閣僚ら＝2014年9月3日、首相官邸（時事）