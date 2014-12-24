安倍晋三首相は12月24日、特別国会での首相指名選挙後、第3次安倍内閣を発足させた。防衛相兼安全保障法制担当相に中谷元・元防衛庁長官を起用したほかは、全員が再任された。

NHKなど国内主要メディアによると、安倍首相は当初、すべての閣僚を再任する意向だったが、先の国会で政治資金をめぐる問題で野党の追及を受けた江渡聡徳防衛相が再任を固辞したという。閣僚名簿は次の通り。

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣総理大臣 安倍 晋三

（あべ しんぞう） 自民党

衆議院・山口4区

当選8回 総理大臣

（2006～2007年） 副総理

財務大臣

内閣府特命担当大臣 （金融）

デフレ脱却担当 麻生 太郎

（あそう たろう） 自民党

衆議院・福岡8区

当選12回 総理大臣

（2008～2009年） 総務大臣 高市 早苗

（たかいち さなえ） 自民党

衆議院・奈良2区

当選7回 党政調会長

（2012～2014年）

内閣府担当特命大臣

（2006～2007年） 法務大臣 上川 陽子

（かみかわ ようこ） 自民党

衆議院・静岡1区

当選5回 総務副大臣

（2013～2014年）

内閣府特命担当大臣(少子化対策、男女共同参画)

（2007～2008） 外務大臣 岸田 文雄

（きしだ ふみお） 自民党

衆議院・広島1区

当選8回 内閣府特命担当大臣（沖縄および北方対策）

（2007～2008年） 文部科学大臣

教育再生担当

東京五輪・パラリンピック担当 下村 博文

（しもむら はくぶん） 自民党

衆議院・東京11区

当選7回 内閣官房副長官

（2006～2007年） 厚生労働大臣 塩崎 恭久

（しおざき やすひさ） 自民党

衆議院・愛媛1区

当選衆7回・参1回 内閣官房長官

（2006～2007年）

外務副大臣

（2005～2006年） 農林水産大臣 西川 公也

（にしかわ こうや） 自民党

衆議院・栃木2区

当選6回 内閣府副大臣

（2004～2005年） 経済産業大臣

産業競争力担当

原子力経済被害担当

内閣府特命担当大臣 （原子力損害賠償・廃炉等支援機構） 宮沢 洋一

（みやざわ よういち） 自民党

参議院・広島選挙区

当選衆3回・参1回 内閣府副大臣

（2008～2009） 国土交通大臣

水循環政策担当 太田 昭宏

（おおた あきひろ） 公明党

衆議院・東京12区

当選7回 公明党代表

（2006～2009年） 環境大臣

内閣府特命担当大臣 （原子力防災） 望月 義夫

（もちづき よしお） 自民党

衆議院・静岡4区

当選7回 国土交通副大臣

（2006～2007年） 防衛大臣

安全保障法制担当 中谷 元

（なかたに げん） 自民党

衆議院・高知2区

当選9回 防衛庁長官

（2001～2002年） 内閣官房長官

沖縄基地負担軽減担当 菅 義偉

（すが よしひで） 自民党

衆議院・神奈川2区

当選7回 総務大臣

（2006～2007年） 復興大臣

福島原発事故再生総括担当 竹下 亘

（たけした わたる） 自民党

衆議院・島根2区

当選6回 財務副大臣

（2008～2009年） 国家公安委員会委員長

拉致問題担当

海洋政策・領土問題担当

国土強靭化担当

内閣府特命担当大臣 （防災） 山谷 えり子

（やまたに えりこ） 自民党

参議院・比例

当選衆1回・参2回 首相補佐官

（2006～2007年） 内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策、科学技術政策、宇宙政策、消費者および食品安全）

情報通信技術（ＩＴ）政策担当

再チャレンジ担当

クールジャパン戦略担当 山口 俊一

（やまぐち しゅんいち） 自民党

衆議院・徳島2区

当選9回 財務副大臣

（2012～2013年）

総務副大臣

（2003～2004年） 女性活躍担当

行政改革担当

公務員制度改革担当

内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共同参画） 有村 治子

（ありむら はるこ） 自民党

参議院・比例

当選3回 文部科学大臣政務官

（2005～2006年） 経済再生担当

社会保障・税一体改革担当

内閣府特命担当大臣 （経済財政政策） 甘利 明

（あまり あきら） 自民党

衆議院・神奈川13区

当選11回 経済産業大臣

（2006～2008年） 地方創生担当

内閣府特命担当大臣（国家戦略特区） 石破 茂

（いしば しげる） 自民党

衆議院・鳥取1区

当選10回 党幹事長

（2012～2014年）

党政調会長

（2009～2011年）

農林水産大臣

（2008～2009年）

防衛大臣

（2007～2008年）

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣官房副長官

（政務） 加藤 勝信

（かとう かつのぶ） 自民党

衆議院・岡山5区

当選5回 内閣府大臣政務官

（2007～2008年） 内閣官房副長官

（政務） 世耕 弘成

（せこう ひろしげ） 自民党

参議院・和歌山選挙区

当選4回 内閣総理大臣補佐官

（2006～2007年） 内閣官房副長官

（事務） 杉田 和博

（すぎた かずひろ） 内閣危機管理監

（2001～2004年）

警察庁警備局長

（1994～1997年） 内閣法制局長官 横畠 裕介

( よこばたけ ゆうすけ) 内閣法制次長

（2011～2014年）

タイトル写真：衆議院本会議で首相に指名され、一礼する安倍晋三氏（中央）＝2014年12月24日、東京・国会内（時事）