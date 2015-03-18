3月下旬から約2か月の間、日本は桜のシーズンを迎える。全国のおもな桜の名所と、開花、満開時期を紹介する。

今年も日本に桜のシーズンがやってきた。

日本人は桜好き。各地に、整備された桜の名所があり、満開の時期には、「花見」と称してお祭り騒ぎになる。

日本に自生する桜は、ヤマザクラ群、エドヒガン群、マメザクラ群、カンヒザクラ群などに分類されるが、古来、これらをもとに膨大な数の品種が開発されてきた。

しかし、現在、植樹によってつくられた桜の並木や公園を中心に、日本で目にする桜のほとんどはソメイヨシノになっている。ソメイヨシノは19世紀の中ごろ、江戸（現在の東京）で、ヤマザクラ群の品種であるヤマザクラとオオシマザクラを交配して開発された。

花と葉が同時に芽吹く他の品種と異なり、葉が出る前に花が咲くという特徴を持つ。満開時には花のみが枝を覆い、桜の林の中に入ると、薄いピンク色の雲に包まれたように感じるほどだ。このことが、桜好きの日本人に好まれたのだろう。近代以降、公園など公共空間が整備される際には、定番と言っていいほど、ソメイヨシノの植栽が行われ、いまや、日本中をソメイヨシノが覆っているといってよい。

3月下旬から北上開始

あまりに国民的関心が高いため、日本では、政府機関である気象庁が、通常の天気予報だけでなく、この時期、各地の桜の開花状況をこまめに公表し、専門の気象予報士などが各種の開花予想を発表する。南から北へ、天気図の上の降雨前線のように表示されることから「桜前線」と呼ばれる。

その指標となるのが、各地のソメイヨシノ。「開花」「満開」「散り始め」という予報は、その地のソメイヨシノの動向を示している。

もちろん、ほかの品種も同様にこの時期、愛でられる。特に気候条件が、ソメイヨシノに適さない南西諸島と北海道東部は、それぞれ、カンヒザクラとエゾヤマザクラが開花基準になっている。

平年では、1月末～2月上旬にカンヒザクラの開花が始まる沖縄本島、奄美大島からスタートし、5月末に北海道東部でエゾヤマザクラが散るまでが日本の桜シーズン。ソメイヨシノは、3月下旬に高知県から開花が始まり月末には満開に、4月上旬には、九州、中国、四国瀬戸内海沿岸、近畿、中部、東海、関東が満開に、4月中旬に北陸、南東北が、4月下旬に北東北が、5月上旬には北海道西部が満開となる。

日本さくら名所100選

北海道松前郡松前町 松前城 ソメイヨシノ、オオヤマザクラ

日高郡新ひだか町 二十間道路桜並木 エゾヤマザクラ

青森県弘前市 弘前城 ソメイヨシノ

五所川原市 芦野池沼群 ソメイヨシノ

岩手県盛岡市 高松公園 ソメイヨシノ、シダレザクラ

北上市 北上展勝地 ソメイヨシノ

宮城県柴田郡大河原町・柴田町 船岡城・白石川堤 ソメイヨシノ

秋田県秋田市 千秋公園 ソメイヨシノ

横手市 真人公園 ソメイヨシノ、ヤマザクラ

仙北市 桧木内川堤・角館武家屋敷 ソメイヨシノ、シダレザクラ、エドヒガンザクラ

山形県鶴岡市 鶴岡公園 ソメイヨシノ、ヤエザクラ、シダレザクラ

南陽市 烏帽子山 ソメイヨシノ、シダレザクラ

福島県会津若松市 鶴ヶ城 ソメイヨシノ

二本松市 霞ヶ城 ソメイヨシノ

田村郡三春町 三春滝桜 シダレザクラ

茨城県日立市 かみね公園・平和通り ソメイヨシノ、ヤエザクラ

那珂市 静峰公園 ヤエザクラ

栃木県宇都宮市 日光街道桜並木 ヤマザクラ

栃木市 太平山 ソメイヨシノ、ヤマザクラ

群馬県前橋市 赤城南面千本桜 ソメイヨシノ

藤岡市 桜山公園 フユザクラ、ソメイヨシノ

埼玉県さいたま市 大宮公園 ソメイヨシノ、シダレザクラ

熊谷市 熊谷桜堤 ソメイヨシノ

秩父郡 長瀞町長瀞 ソメイヨシノ、ヤエザクラ

千葉県千葉市 泉自然公園 ソメイヨシノ、ヤマザクラ、オオシマザクラ

野田市 清水公園 ソメイヨシノ

茂原市 茂原公園 ソメイヨシノ

東京都新宿区 新宿御苑 ソメイヨシノ、サトザクラ

台東区 上野恩賜公園 ソメイヨシノ、カンヒザクラ、ヤマザクラ、サトザクラ

墨田区 隅田公園 ソメイヨシノ

武蔵野市 井の頭恩賜公園 ソメイヨシノ、ヤマザクラ

小金井市 小金井公園 ソメイヨシノ、ヤマザクラ、カンヒザクラ、サトザクラ

神奈川県横浜市 三ツ池公園 ソメイヨシノ、ヒザクラ

横須賀市 衣笠山公園 ソメイヨシノ、シダレザクラ、ヤマザクラ

小田原市 小田原城 ソメイヨシノ

新潟県燕市 大河津分水 ソメイヨシノ

五泉市 村松公園 ソメイヨシノ

上越市 高田公園 ソメイヨシノ

富山県富山市 松川公園 ソメイヨシノ

高岡市 高岡古城 ソメイヨシノ

石川県金沢市 兼六園 ソメイヨシノ、シオガマザクラ

福井県福井市 足羽川・足羽山公園 ソメイヨシノ、ヤマザクラ

坂井市 霞ヶ城公園 ソメイヨシノ

山梨県南巨摩郡富士川町 大法師公園 サトザクラ、シダレザクラ

長野県須坂市 臥竜公園 ソメイヨシノ

小諸市 小諸城趾懐古園 ソメイヨシノ、シダレザクラ、ヤエザクラ

伊那市 高遠城 コヒガンザクラ

岐阜県各務原市 新境川堤百十郎桜 ソメイヨシノ

本巣市 根尾谷淡墨公園 エドヒガンザクラ

揖斐郡池田町 霞間ヶ渓 ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ、エドヒガンザクラ

静岡県伊東市 さくらの里 ソメイヨシノ、カンザクラ

駿東郡小山町 冨士霊園 ソメイヨシノ、ヤマザクラ

愛知県名古屋市 山崎川四季の道 ソメイヨシノ

名古屋市 鶴舞公園 ソメイヨシノ

岡崎市 岡崎城 ソメイヨシノ

岩倉市・江南市・丹羽郡大口町 五条川 ソメイヨシノ

三重県津市 三多気 ヤマザクラ

伊勢市 宮川堤 ソメイヨシノ

滋賀県長浜市 豊公園 ソメイヨシノ

高島市 海津大崎 ソメイヨシノ

京都府京都市 嵐山 ヤマザクラ

御室桜 サトザクラ（アリアケ）

醍醐寺 シダレザクラ、ソメイヨシノ

相楽郡笠置町 笠置山 ソメイヨシノ、ヤマザクラ

大阪府大阪市 造幣局桜の通り抜け ヤエザクラ

大阪市 大阪城公園 ソメイヨシノ

吹田市 万博記念公園 ソメイヨシノ

兵庫県姫路市 姫路城 ソメイヨシノ、シダレザクラ

明石市 明石公園 ソメイヨシノ

西宮市 夙川河川敷緑地 ソメイヨシノ

奈良県奈良市 奈良公園 ヤエザクラ、ソメイヨシノ、シダレザクラ

大和郡山市 大和郡山城 ソメイヨシノ

吉野郡吉野町 吉野山 シロヤマザクラ

和歌山県和歌山市 紀三井寺 ソメイヨシノ、ヤマザクラ

岩出市 根来寺 シダレザクラ、ソメイヨシノ

東牟婁郡古座川町 七川ダム湖畔 ソメイヨシノ

鳥取県鳥取市 鳥取城 ソメイヨシノ、シダレザクラ

倉吉市 打吹公園 ソメイヨシノ

島根県松江市 松江城 ソメイヨシノ、ヤエザクラ

雲南市 斐伊川堤防 ソメイヨシノ

岡山県津山市 津山城 ソメイヨシノ

広島県尾道市 千光寺公園 ソメイヨシノ

庄原市 上野公園 ソメイヨシノ

山口県宇部市 ときわ公園 ソメイヨシノ

岩国市 吉香公園・錦帯橋 ソメイヨシノ、ヤエザクラ

徳島県徳島市 西部公園 ソメイヨシノ

香川県観音寺市 琴弾公園 ソメイヨシノ

愛媛県松山市 松山城 ソメイヨシノ

高知県香美市 鏡野公園 ソメイヨシノ、ヤエザクラ

高岡郡佐川町 牧野公園 ソメイヨシノ

福岡県福岡市 西公園 ソメイヨシノ、ヤマザクラ

佐賀県小城市 小城公園 ソメイヨシノ

長崎県大村市 大村公園 オオムラザクラ、ソメイヨシノ、ヤエザクラ

熊本県熊本市 熊本城 ソメイヨシノ、ヤマザクラ

水俣市 チェリーライン ソメイヨシノ

球磨郡水上村 市房ダム湖畔 ソメイヨシノ

大分県竹田市 岡城 ソメイヨシノ

宮崎県都城市 母智丘 ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヤエザクラ

鹿児島県伊佐市 忠元公園 ソメイヨシノ

沖縄県名護市 名護城 カンヒザクラ

※1990年「（財）日本さくらの会」により選出。品種は主なもののみ。

カバー写真＝東京都内、提供・ロイター／アフロ