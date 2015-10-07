安倍晋三首相は10月7日、第3次安倍改造内閣を発足させた。財務相、総務相、外相、防衛相、官房長官など主要ポストを中心に、全閣僚19人のうち9人が留任。新たに「1億総活躍」担当が置かれ、加藤勝信氏が就任した。

公明党は引き続き、国土交通大臣のポストを確保。太田昭宏・前党代表に代わり、石井啓一・党政調会長が初入閣した。女性閣僚は改造前より1人減の3人。

自民党の役員人事では、谷垣禎一（たにがき・さだかず）幹事長、二階俊博（にかい・としひろ）総務会長、稲田朋美（いなだ・ともみ）政調会長、茂木敏充（もてぎ・としみつ）選挙対策委員長の党４役と高村正彦（こうむら・まさひこ）副総裁はいずれも留任した。

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣総理大臣 安倍 晋三 （あべ しんぞう） 自民党

衆議院・山口4区

当選8回 総理大臣（2006～2007年）（2012年〜） 副総理

財務大臣

内閣府特命担当大臣 （金融）

デフレ脱却担当

＝留任 麻生 太郎 （あそう たろう） 自民党

衆議院・福岡8区

当選12回 総理大臣（2008～2009年） 総務大臣

＝留任 高市 早苗 （たかいち さなえ） 自民党

衆議院・奈良2区

当選7回 党政調会長（2012～2014年）内閣府担当特命大臣（2006～2007年） 法務大臣 岩城 光英 （いわき みつひで） 自民党参議院・福島選挙区

当選3回 内閣官房副長官（2007～2008年） 外務大臣

＝留任 岸田 文雄

（きしだ ふみお） 自民党

衆議院・広島1区

当選8回 内閣府特命担当大臣（沖縄および北方対策）（2007～2008年） 文部科学大臣

教育再生担当 馳 浩

（はせ ひろし） 自民党

衆議院・石川1区

当選衆6回・参1回 文部科学副大臣（2005～2006年） 厚生労働大臣

＝留任 塩崎 恭久 （しおざき やすひさ） 自民党

衆議院・愛媛1区

当選衆7回・参1回 内閣官房長官（2006～2007年）外務副大臣（2005～2006年） 農林水産大臣 森山 裕 （もりやま ひろし） 自民党

衆議院・鹿児島5区

当選衆5回・参1回 財務副大臣（2007～2008年） 経済産業大臣

産業競争力担当

原子力経済被害担当

内閣府特命担当大臣 （原子力損害賠償・廃炉等支援機構） 林 幹雄 （はやし もとお） 自民党

衆議院・千葉10区

当選8回 国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策・防災担当）（2008、2009年） 国土交通大臣

水循環政策担当 石井 啓一

（いしい けいいち） 公明党

衆議院・比例北関東

当選8回 財務副大臣（2003～2004年）公明党政調会長（2010～2015年） 環境大臣

内閣府特命担当大臣 （原子力防災） 丸川 珠代 （まるかわ たまよ） 自民党

参議院・東京選挙区

当選2回 厚生労働大臣政務官（2012～2013年） 防衛大臣

＝留任 中谷 元 （なかたに げん） 自民党

衆議院・高知2区

当選9回 防衛庁長官（2001～2002年） 内閣官房長官

沖縄基地負担軽減担当

＝留任 菅 義偉

（すが よしひで） 自民党

衆議院・神奈川2区

当選7回 総務大臣（2006～2007年） 復興大臣

福島原発事故再生総括担当 高木 毅 （たかぎ つよし） 自民党

衆議院・福井2区

当選6回 国土交通副大臣（2013～2014年） 国家公安委員会委員長 行政改革担当

国家公務員改革担当

内閣府特命担当大臣 （消費者及び食品安全、規制改革、防災） 河野 太郎

（こうの たろう） 自民党

衆議院・神奈川15区

当選7回 法務副大臣（2005～2006年） 内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策、科学技術政策、宇宙政策）

海洋政策・領土問題担当

情報通信技術（ＩＴ）政策担当

クールジャパン戦略担当 島尻 安伊子

（しまじり あいこ） 自民党

参議院・沖縄選挙区

当選2回 内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官（2012～2013年） 経済再生担当

社会保障・税一体改革担当

内閣府特命担当大臣 （経済財政政策）

＝留任 甘利 明

（あまり あきら） 自民党

衆議院・神奈川13区

当選11回 経済産業大臣（2006～2008年） 1億総活躍担当

女性活躍担当

再チャレンジ担当

拉致問題担当

国土強靭化担当

内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共同参画） 加藤 勝信

（かとう かつのぶ） 自民党

衆議院・岡山5区

当選5回 内閣官房副長官（2012〜15年） 地方創生担当

内閣府特命担当大臣（国家戦略特区）

＝留任 石破 茂

（いしば しげる） 自民党

衆議院・鳥取1区

当選10回 党幹事長（2012～2014年）党政調会長（2009～2011年）農林水産大臣（2008～2009年）防衛大臣（2007～2008年） 東京オリンピック・パラリンピック担当

＝留任 遠藤 利明 （えんどう としあき） 自民党

衆議院・山形1区

当選7回 文部科学副大臣（2006～2007年）

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣官房副長官（政務） 萩生田 光一 （はぎうだ こういち） 自民党

衆議院・東京24区

当選4回 文部科学大臣政務官（2008～2009年）党総裁特別補佐（2013～2015年） 内閣官房副長官（政務）＝留任 世耕 弘成 （せこう ひろしげ） 自民党

参議院・和歌山選挙区

当選4回 内閣総理大臣補佐官（2006～2007年） 内閣官房副長官（事務）＝留任 杉田 和博 （すぎた かずひろ） 内閣危機管理監（2001～2004年）警察庁警備局長（1994～1997年） 内閣法制局長官

＝留任 横畠 裕介 （よこばたけ ゆうすけ） 内閣法制次長（2011～2014年）

閣僚名簿は次の通り。バナー写真：臨時閣議に臨む安倍晋三首相（中央）ら＝2015年10月7日午後、東京・首相官邸 （時事）