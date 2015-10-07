安倍晋三首相は10月7日、第3次安倍改造内閣を発足させた。財務相、総務相、外相、防衛相、官房長官など主要ポストを中心に、全閣僚19人のうち9人が留任。新たに「1億総活躍」担当が置かれ、加藤勝信氏が就任した。
公明党は引き続き、国土交通大臣のポストを確保。太田昭宏・前党代表に代わり、石井啓一・党政調会長が初入閣した。女性閣僚は改造前より1人減の3人。
自民党の役員人事では、谷垣禎一（たにがき・さだかず）幹事長、二階俊博（にかい・としひろ）総務会長、稲田朋美（いなだ・ともみ）政調会長、茂木敏充（もてぎ・としみつ）選挙対策委員長の党４役と高村正彦（こうむら・まさひこ）副総裁はいずれも留任した。閣僚名簿は次の通り。
|職名
|氏名
|所属政党、選挙区、当選回数
|主な経歴
|内閣総理大臣
|安倍 晋三 （あべ しんぞう）
|自民党
衆議院・山口4区
当選8回
|総理大臣（2006～2007年）（2012年〜）
|副総理
財務大臣
内閣府特命担当大臣 （金融）
デフレ脱却担当
＝留任
|麻生 太郎 （あそう たろう）
|自民党
衆議院・福岡8区
当選12回
|総理大臣（2008～2009年）
|総務大臣
＝留任
|高市 早苗 （たかいち さなえ）
|自民党
衆議院・奈良2区
当選7回
|党政調会長（2012～2014年）内閣府担当特命大臣（2006～2007年）
|法務大臣
|岩城 光英 （いわき みつひで）
|自民党参議院・福島選挙区
当選3回
|内閣官房副長官（2007～2008年）
|外務大臣
＝留任
|
岸田 文雄
（きしだ ふみお）
|自民党
衆議院・広島1区
当選8回
|内閣府特命担当大臣（沖縄および北方対策）（2007～2008年）
|文部科学大臣
教育再生担当
|
馳 浩
（はせ ひろし）
|自民党
衆議院・石川1区
当選衆6回・参1回
|文部科学副大臣（2005～2006年）
|厚生労働大臣
＝留任
|塩崎 恭久 （しおざき やすひさ）
|自民党
衆議院・愛媛1区
当選衆7回・参1回
|内閣官房長官（2006～2007年）外務副大臣（2005～2006年）
|農林水産大臣
|森山 裕 （もりやま ひろし）
|自民党
衆議院・鹿児島5区
当選衆5回・参1回
|財務副大臣（2007～2008年）
|経済産業大臣
産業競争力担当
原子力経済被害担当
内閣府特命担当大臣 （原子力損害賠償・廃炉等支援機構）
|林 幹雄 （はやし もとお）
|自民党
衆議院・千葉10区
当選8回
|国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策・防災担当）（2008、2009年）
|国土交通大臣
水循環政策担当
|
石井 啓一
（いしい けいいち）
|公明党
衆議院・比例北関東
当選8回
|財務副大臣（2003～2004年）公明党政調会長（2010～2015年）
|環境大臣
内閣府特命担当大臣 （原子力防災）
|丸川 珠代 （まるかわ たまよ）
|自民党
参議院・東京選挙区
当選2回
|厚生労働大臣政務官（2012～2013年）
|防衛大臣
＝留任
|中谷 元 （なかたに げん）
|自民党
衆議院・高知2区
当選9回
|防衛庁長官（2001～2002年）
|内閣官房長官
沖縄基地負担軽減担当
＝留任
|
菅 義偉
（すが よしひで）
|自民党
衆議院・神奈川2区
当選7回
|総務大臣（2006～2007年）
|復興大臣
福島原発事故再生総括担当
|高木 毅 （たかぎ つよし）
|自民党
衆議院・福井2区
当選6回
|国土交通副大臣（2013～2014年）
|国家公安委員会委員長 行政改革担当
国家公務員改革担当
内閣府特命担当大臣 （消費者及び食品安全、規制改革、防災）
|
河野 太郎
（こうの たろう）
|自民党
衆議院・神奈川15区
当選7回
|法務副大臣（2005～2006年）
|内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策、科学技術政策、宇宙政策）
海洋政策・領土問題担当
情報通信技術（ＩＴ）政策担当
クールジャパン戦略担当
|
島尻 安伊子
（しまじり あいこ）
|自民党
参議院・沖縄選挙区
当選2回
|内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官（2012～2013年）
|経済再生担当
社会保障・税一体改革担当
内閣府特命担当大臣 （経済財政政策）
＝留任
|
甘利 明
（あまり あきら）
|自民党
衆議院・神奈川13区
当選11回
|経済産業大臣（2006～2008年）
|1億総活躍担当
女性活躍担当
再チャレンジ担当
拉致問題担当
国土強靭化担当
内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共同参画）
|
加藤 勝信
（かとう かつのぶ）
|自民党
衆議院・岡山5区
当選5回
|内閣官房副長官（2012〜15年）
|地方創生担当
内閣府特命担当大臣（国家戦略特区）
＝留任
|
石破 茂
（いしば しげる）
|自民党
衆議院・鳥取1区
当選10回
|党幹事長（2012～2014年）党政調会長（2009～2011年）農林水産大臣（2008～2009年）防衛大臣（2007～2008年）
|東京オリンピック・パラリンピック担当
＝留任
|遠藤 利明 （えんどう としあき）
|自民党
衆議院・山形1区
当選7回
|文部科学副大臣（2006～2007年）
|職名
|氏名
|所属政党、選挙区、当選回数
|主な経歴
|内閣官房副長官（政務）
|萩生田 光一 （はぎうだ こういち）
|自民党
衆議院・東京24区
当選4回
|文部科学大臣政務官（2008～2009年）党総裁特別補佐（2013～2015年）
|内閣官房副長官（政務）＝留任
|世耕 弘成 （せこう ひろしげ）
|自民党
参議院・和歌山選挙区
当選4回
|内閣総理大臣補佐官（2006～2007年）
|内閣官房副長官（事務）＝留任
|杉田 和博 （すぎた かずひろ）
|内閣危機管理監（2001～2004年）警察庁警備局長（1994～1997年）
|内閣法制局長官
＝留任
|横畠 裕介 （よこばたけ ゆうすけ）
|内閣法制次長（2011～2014年）