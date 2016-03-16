法務省の発表によると、2015年末時点での在留外国人数は前年比5.2%増の223万2189人で、統計を取り始めた1959年以降、最も多かった。留学、技能実習の目的で日本に滞在する人がそれぞれ15％増えたのが要因。
2013年から3年連続で増加
在留外国人数は、仕事や学業などで日本に中長期に滞在する外国人と、在日韓国・朝鮮人など特別永住者を合算したもの。2008年の214万人をピークに景気後退や東日本大震災の影響などで減少していたが、2013年に再び増加に転じた。この1年間では、11万人もの大幅増となった。
特に、留学のために日本に滞在する外国人は約24万7000人と、前年比で3万人以上増加。日本の企業や農業、漁業などの現場で技能・技術を習得する「技能実習」目的で在留する外国人も約19万3000人と、前年比約2万5000人増えた。日本の雇用状況の好転、一部業種に顕著にみられる人手不足などが背景にあるとみられる。
ベトナム、ネパール、台湾が急増
国籍別では、中国が最多の約66万6000人で、以下韓国、フィリピン、ブラジル、ベトナムの順（下表）。特にベトナムはこの1年で4万以上も日本在留者が増加した。ネパール、台湾も在留者の伸びが高かった。
国・地域別の在留外国人者数上位（2015年末）
|国・地域
|人数
|構成比
|2014年比
|1
|中国
|665,847
|29.8%
|1.7%
|2
|韓国
|457,772
|20.5%
|-1.7%
|3
|フィリピン
|229,595
|10.3%
|5.5%
|4
|ブラジル
|173,437
|7.8%
|-1.1%
|5
|ベトナム
|146,956
|6.6%
|47.2%
|6
|ネパール
|54,775
|2.5%
|29.4%
|7
|米国
|52,271
|2.3%
|2.0%
|8
|台湾
|48,723
|2.2%
|21.2%
|9
|ペルー
|47,721
|2.1%
|-0.5%
|10
|タイ
|45,379
|2.0%
|5.3%
|その他
|309,713
|13.9%
|9.1%
都道府県別では、在留外国人の約2割にあたる46万2000人余りが東京都に在住。以下大阪府21万人、愛知県20万9000人、神奈川県18万人、埼玉県14万人、千葉県12万2000人と続く。全国では秋田県をのぞく46都道府県で、前年末に比べ在留外国人の数が増加した。
法務省は今回、初めて「韓国」と「朝鮮」の在留外国人数を分けて公表。「韓国」は45万7772人（前年比1.7%減）、「朝鮮」は3万3939人（同5.1％減）だった。戦前から日本に滞在する朝鮮半島出身者や子孫のうち、韓国籍を取得していない人が「朝鮮」として計上される。バナー写真：東京マラソン2016前日に行われた距離5キロの「フレンドシップラン」。参加者1449人のうち919人が外国人ランナーで、本番のフィニッシュエリアを走った＝2016年2月27日（時事）