2016年の参議院議員選挙は、自民党と公明党の連立与党が勝利。両党におおさか維新の会などを加えた「改憲勢力」が、憲法改正発議に必要となる全議席の3分の2を超えた。
自公で改選議席の過半数占める。民進退潮、共産は伸ばす
第24回参議院議員選挙は7月10日に投開票され、新聞各社、NHKなどの報道によると、自民党は改選前から6議席上積みとなる56議席を獲得し大勝。連立与党の公明党は今回、改選前より5議席伸ばし、14議席を獲得した。自公合わせた獲得議席は70で、安倍晋三首相が目標としていた「与党で改選議席の過半数」（61）を上回った。
野党は民進党が32議席と退潮。共産党は6議席と健闘した。おおさか維新の会は7議席と勢力を伸ばした。社民党、生活の党と山本太郎となかまたちは、各1議席を得た。日本のこころを大切にする党、新党改革は議席を獲得できなかった。
自公両党やおおさか維新の会に加え、無所属議員などを加えた「改憲に前向きな勢力」は、憲法改正発議に必要となる全議席の3分の2（162）を超えた。
女性の当選者数は、選挙区17人、比例代表11人の計28人。2007年の26人を上回り、過去最多となったが、全当選者121人に占める割合は23.1%にとどまっている。
参院の定数は242で、3年ごとに半数を改選する。今回は公職選挙法の改正で、初めて18歳、19歳の有権者が国政選挙に投票した。投票率は54.70％。前回参院選（2013年）の52.61％は上回ったが、過去4番目の低さだった。
2016年参院選 各党獲得議席数
|合計
|選挙区
|比例代表
（全国区）
|与党
|自民
|56
|37
|19
|公明
|14
|7
|7
|野党
|民進
|32
|21
|11
|共産
|6
|1
|5
|お維新
|7
|3
|4
|社民
|1
|0
|1
|生活
|1
|0
|1
|こころ
|0
|0
|0
|改革
|0
|0
|0
|無所属
|4
|4
|合計
|121
|73
|48
アベノミクスに一定の信任、連立与党は安定
今回選挙は安倍首相が「世界経済のリスク」を理由に消費税引き上げの再延期を決めた中で行われ、首相の経済政策アベノミクスの是非が主な争点となった。民進、共産、社民、生活の4党は「野党共闘」を実現させ、全国の1人区で統一候補を擁立。経済政策の見直しのほか、「安全保障関連法の廃止」「改憲阻止」などをスローガンに掲げた。
国内メディアによる各種の世論調査では、有権者の関心が高い政策は「医療・年金などの社会保障」「景気・経済対策」「子育て・待機児童問題」などだった。
自民、公明、おおさか維新、こころの「改憲勢力4党」は既に衆院で3分の2以上の勢力に達しており、数の上では衆参両院で「憲法改正発議」ができる状況が整ったことになる。安倍首相は参院選公示前のネット討論会で「次の国会から憲法審査会を動かしていきたい」と発言するなど、憲法改正に前向きな姿勢だが、改憲の具体的な内容について各党の主張は異なっており、今後は曲折も予想される。
1人区対決は自民21勝、野党11勝
自民と野党4党による「統一候補」が対決した、32ある1人区の結果は自民21勝、野党11勝という結果に。13年の参院選では自民が29の選挙区で勝っており、野党共闘は一定の効果が出た形となった。福島では岩城光英法相、沖縄では島尻安伊子・沖縄担当相の両現役閣僚が落選した。