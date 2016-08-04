安倍晋三首相は8月3日、内閣改造を行った。第3次安倍内閣としては2度目の改造。財務相、総務相、外相、国土交通相、官房長官など主要ポストを中心に、全閣僚19人のうち8人が留任。稲田朋美政調会長が新たに防衛相として入閣した。

首相は今回の内閣改造にあたり、「働き方改革担当」を新設。加藤勝信・1億総活躍担当相が兼務する。“ポスト安倍”をうかがう石破茂・地方創生相は閣外へ。女性閣僚は改造前と同じ3人となっている。

自民党の役員人事では、入院中の谷垣禎一（たにがき・さだかず）氏に代わり、二階俊博（にかい・としひろ）総務会長が幹事長に就任。総務会長には細田博之（ほそだ・ひろゆき）幹事長代行、政調会長に茂木敏充（もてぎ・としみつ）選挙対策委員長が起用された。高村正彦（こうむら・まさひこ）副総裁は留任した。

閣僚名簿は次の通り。

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣総理大臣 安倍 晋三 （あべ しんぞう） 自民党

衆議院・山口4区

当選8回 総理大臣（2006～2007年）

（2012年～） 副総理

財務大臣

内閣府特命担当大臣 （金融）

デフレ脱却担当

＝留任 麻生 太郎 （あそう たろう） 自民党

衆議院・福岡8区

当選12回 総理大臣（2008～2009年） 総務大臣

内閣府特命担当大臣 （マイナンバー制度）＝留任 高市 早苗 （たかいち さなえ） 自民党

衆議院・奈良2区

当選7回 党政調会長（2012～2014年）内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策）（2006～2007年） 法務大臣 金田 勝年 （かねだ かつとし） 自民党

衆議院・秋田2区

当選 衆3回・参2回 外務副大臣（2005～06年） 外務大臣

＝留任 岸田 文雄 （きしだ ふみお） 自民党

衆議院・広島1区

当選8回 内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策）（2007～2008年） 文部科学大臣

教育再生担当 松野 博一 （まつの ひろかず） 自民党

衆議院・千葉3区

当選6回 文部科学副大臣（2008年） 厚生労働大臣

＝留任 塩崎 恭久 （しおざき やすひさ） 自民党

衆議院・愛媛1区

当選 衆7回・参1回 内閣官房長官（2006～2007年）外務副大臣（2005～2006年） 農林水産大臣 山本 有二 （やまもと ゆうじ） 自民党

衆議院・高知2区

当選9回 内閣府特命担当大臣（金融担当）（2006～07年）財務副大臣（2003～04年） 経済産業大臣

産業競争力担当

原子力経済被害担当

内閣府特命担当大臣 （原子力損害賠償・廃炉等支援機構） 世耕 弘成 （せこう ひろしげ） 自民党

参議院・和歌山選挙区

当選4回 内閣官房副長官（2012～16年） 国土交通大臣

水循環政策担当

＝留任 石井 啓一 （いしい けいいち） 公明党

衆議院・比例北関東

当選8回 公明党政調会長（2010～2015年） 財務副大臣（2003～2004年） 環境大臣

内閣府特命担当大臣 （原子力防災） 山本 公一 （やまもと こういち） 自民党

衆議院・愛媛4区

当選8回 総務副大臣（2004～05年） 防衛大臣 稲田 朋美 （いなだ ともみ） 自民党

衆議院・福井1区

当選4回 党政調会長（2014～16年）内閣府特命担当大臣（規制改革担当）（2012～14年） 内閣官房長官

沖縄基地負担軽減担当

＝留任 菅 義偉 （すが よしひで） 自民党

衆議院・神奈川2区

当選7回 総務大臣（2006～2007年） 復興大臣

福島原発事故再生総括担当 今村 雅弘 （いまむら まさひろ） 自民党

衆議院・比例九州

当選7回 農林水産副大臣（2007～08年） 国家公安委員会委員長

海洋政策・領土問題担当

国土強靭化担当

内閣府特命担当大臣 （消費者及び食品安全、防災） 松本 純 （まつもと じゅん） 自民党

衆議院・神奈川1区

当選6回 内閣官房副長官（2008～09年） 内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策、クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、情報通信技術（IT）政策担当） 鶴保 庸介 （つるほ ようすけ） 自民党

参議院・和歌山選挙区

当選4回 国土交通副大臣（2012～13年） 経済再生担当

社会保障・税一体改革担当

内閣府特命担当大臣 （経済財政政策）

＝留任 石原 伸晃 （いしはら のぶてる） 自民党

衆議院・東京8区

当選9回 環境大臣（2012～14年）国土交通大臣（2003～04年） 1億総活躍担当

働き方改革担当

女性活躍担当

再チャレンジ担当

拉致問題担当

内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共同参画）＝留任 加藤 勝信 （かとう かつのぶ） 自民党

衆議院・岡山5区

当選5回 内閣官房副長官（2012～15年） 内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革、まち・ひと・しごと創生担当、行政改革担当、国家公務員制度担当） 山本 幸三 （やまもと こうぞう） 自民党

衆議院・福岡10区

当選7回 経済産業副大臣（2006年～07年） 東京オリンピック・パラリンピック担当

＝横滑り 丸川 珠代 （まるかわ たまよ） 自民党

参議院・東京選挙区

当選2回 環境大臣（2015～16年）厚生労働大臣政務官（2012～2013年）

職名 氏名 所属政党、選挙区、当選回数 主な経歴 内閣官房副長官（政務）＝留任 萩生田 光一 （はぎうだ こういち） 自民党

衆議院・東京24区

当選4回 党総裁特別補佐（2013～15年）文部科学大臣政務官（2008～09年） 内閣官房副長官（政務） 野上 浩太郎 （のがみ こうたろう） 自民党

参議院・富山選挙区

当選3回 国土交通副大臣（2013～14年） 内閣官房副長官（事務）＝留任 杉田 和博 （すぎた かずひろ） 内閣危機管理監（2001～04年）警察庁警備局長（1994～97年） 内閣法制局長官

＝留任 横畠 裕介 （よこばたけ ゆうすけ） 内閣法制次長（2011～14年）

バナー写真：第3次安倍再改造内閣が発足し、記念撮影する安倍晋三首相と閣僚ら＝2016年8月3日、東京・首相官邸（時事）