安倍晋三首相は8月3日、内閣改造を行った。第3次安倍内閣としては2度目の改造。財務相、総務相、外相、国土交通相、官房長官など主要ポストを中心に、全閣僚19人のうち8人が留任。稲田朋美政調会長が新たに防衛相として入閣した。
首相は今回の内閣改造にあたり、「働き方改革担当」を新設。加藤勝信・1億総活躍担当相が兼務する。“ポスト安倍”をうかがう石破茂・地方創生相は閣外へ。女性閣僚は改造前と同じ3人となっている。
自民党の役員人事では、入院中の谷垣禎一（たにがき・さだかず）氏に代わり、二階俊博（にかい・としひろ）総務会長が幹事長に就任。総務会長には細田博之（ほそだ・ひろゆき）幹事長代行、政調会長に茂木敏充（もてぎ・としみつ）選挙対策委員長が起用された。高村正彦（こうむら・まさひこ）副総裁は留任した。
閣僚名簿は次の通り。
|職名
|氏名
|所属政党、選挙区、当選回数
|主な経歴
|内閣総理大臣
|安倍 晋三 （あべ しんぞう）
|自民党
衆議院・山口4区
当選8回
|総理大臣（2006～2007年）
（2012年～）
|副総理
財務大臣
内閣府特命担当大臣 （金融）
デフレ脱却担当
＝留任
|麻生 太郎 （あそう たろう）
|自民党
衆議院・福岡8区
当選12回
|総理大臣（2008～2009年）
|総務大臣
内閣府特命担当大臣 （マイナンバー制度）＝留任
|高市 早苗 （たかいち さなえ）
|自民党
衆議院・奈良2区
当選7回
|党政調会長（2012～2014年）内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策）（2006～2007年）
|法務大臣
|金田 勝年 （かねだ かつとし）
|自民党
衆議院・秋田2区
当選 衆3回・参2回
|外務副大臣（2005～06年）
|外務大臣
＝留任
|岸田 文雄 （きしだ ふみお）
|自民党
衆議院・広島1区
当選8回
|内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策）（2007～2008年）
|文部科学大臣
教育再生担当
|松野 博一 （まつの ひろかず）
|自民党
衆議院・千葉3区
当選6回
|文部科学副大臣（2008年）
|厚生労働大臣
＝留任
|塩崎 恭久 （しおざき やすひさ）
|自民党
衆議院・愛媛1区
当選 衆7回・参1回
|内閣官房長官（2006～2007年）外務副大臣（2005～2006年）
|農林水産大臣
|山本 有二 （やまもと ゆうじ）
|自民党
衆議院・高知2区
当選9回
|内閣府特命担当大臣（金融担当）（2006～07年）財務副大臣（2003～04年）
|経済産業大臣
産業競争力担当
原子力経済被害担当
内閣府特命担当大臣 （原子力損害賠償・廃炉等支援機構）
|世耕 弘成 （せこう ひろしげ）
|自民党
参議院・和歌山選挙区
当選4回
|内閣官房副長官（2012～16年）
|国土交通大臣
水循環政策担当
＝留任
|石井 啓一 （いしい けいいち）
|公明党
衆議院・比例北関東
当選8回
|公明党政調会長（2010～2015年） 財務副大臣（2003～2004年）
|環境大臣
内閣府特命担当大臣 （原子力防災）
|山本 公一 （やまもと こういち）
|自民党
衆議院・愛媛4区
当選8回
|総務副大臣（2004～05年）
|防衛大臣
|稲田 朋美 （いなだ ともみ）
|自民党
衆議院・福井1区
当選4回
|党政調会長（2014～16年）内閣府特命担当大臣（規制改革担当）（2012～14年）
|内閣官房長官
沖縄基地負担軽減担当
＝留任
|菅 義偉 （すが よしひで）
|自民党
衆議院・神奈川2区
当選7回
|総務大臣（2006～2007年）
|復興大臣
福島原発事故再生総括担当
|今村 雅弘 （いまむら まさひろ）
|自民党
衆議院・比例九州
当選7回
|農林水産副大臣（2007～08年）
|国家公安委員会委員長
海洋政策・領土問題担当
国土強靭化担当
内閣府特命担当大臣 （消費者及び食品安全、防災）
|松本 純 （まつもと じゅん）
|自民党
衆議院・神奈川1区
当選6回
|内閣官房副長官（2008～09年）
|内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策、クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、情報通信技術（IT）政策担当）
|鶴保 庸介 （つるほ ようすけ）
|自民党
参議院・和歌山選挙区
当選4回
|国土交通副大臣（2012～13年）
|経済再生担当
社会保障・税一体改革担当
内閣府特命担当大臣 （経済財政政策）
＝留任
|石原 伸晃 （いしはら のぶてる）
|自民党
衆議院・東京8区
当選9回
|環境大臣（2012～14年）国土交通大臣（2003～04年）
|1億総活躍担当
働き方改革担当
女性活躍担当
再チャレンジ担当
拉致問題担当
内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共同参画）＝留任
|加藤 勝信 （かとう かつのぶ）
|自民党
衆議院・岡山5区
当選5回
|内閣官房副長官（2012～15年）
|内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革、まち・ひと・しごと創生担当、行政改革担当、国家公務員制度担当）
|山本 幸三 （やまもと こうぞう）
|自民党
衆議院・福岡10区
当選7回
|経済産業副大臣（2006年～07年）
|東京オリンピック・パラリンピック担当
＝横滑り
|丸川 珠代 （まるかわ たまよ）
|自民党
参議院・東京選挙区
当選2回
|環境大臣（2015～16年）厚生労働大臣政務官（2012～2013年）
|職名
|氏名
|所属政党、選挙区、当選回数
|主な経歴
|内閣官房副長官（政務）＝留任
|萩生田 光一 （はぎうだ こういち）
|自民党
衆議院・東京24区
当選4回
|党総裁特別補佐（2013～15年）文部科学大臣政務官（2008～09年）
|内閣官房副長官（政務）
|野上 浩太郎 （のがみ こうたろう）
|自民党
参議院・富山選挙区
当選3回
|国土交通副大臣（2013～14年）
|内閣官房副長官（事務）＝留任
|杉田 和博 （すぎた かずひろ）
|内閣危機管理監（2001～04年）警察庁警備局長（1994～97年）
|内閣法制局長官
＝留任
|横畠 裕介 （よこばたけ ゆうすけ）
|内閣法制次長（2011～14年）
バナー写真：第3次安倍再改造内閣が発足し、記念撮影する安倍晋三首相と閣僚ら＝2016年8月3日、東京・首相官邸（時事）