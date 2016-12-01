国連教育科学文化機関（ユネスコ）は11月30日、エチオピアで開いた政府間委員会で、「京都祇園祭の山鉾行事」（京都市）、「博多祇園山笠行事」（福岡市）など33件の日本の祭りで構成する「山・鉾・屋台行事」を無形文化遺産に登録した。
地域の安泰願う“シンボル”、守り伝える
33件はいずれも国の重要無形民俗文化財に指定されている、山車（だし）の巡行を中心に据えた祭り。山車（山、鉾、屋台、笠など地域によりさまざまな呼び名があり、多様な形状を持つ）は祭りに迎えられる神霊の依り代（よりしろ）であり、その神様をにぎやかし、なだめることで、地域の安泰や厄除け、豊作などを祈願する。このため山車は華やかに飾り付けられ、木彫や漆、染物、織物など地域文化の粋を集めた造形物として、地域住民の手で維持されてきた。
政府は「何世紀にもわたって維持され、コミュニティを結びつける重要な役割を果たしてきた」として2015年に登録を申請していた。
ユネスコ無形文化遺産に登録された「山・鉾・屋台行事」
|八戸三社大祭の山車行事
|青森県
|八戸市
|角館祭りのやま行事
|秋田県
|仙北市
|土崎神明社祭の曳山行事
|秋田市
|花輪祭の屋台行事
|鹿角市
|新庄まつりの山車行事
|山形県
|新庄市
|日立風流物
|茨城県
|日立市
|烏山の山あげ行事
|栃木県
|那須烏山市
|鹿沼今宮神社祭の屋台行事
|鹿沼市
|秩父祭の屋台行事と神楽
|埼玉県
|秩父市
|川越氷川祭の山車行事
|川越市
|佐原の山車行事
|千葉県
|香取市
|高岡御車山祭の御車山行事
|富山県
|高岡市
|魚津のタテモン行事
|魚津市
|城端神明宮祭の曳山行事
|南砺市
|青柏祭の曳山行事
|石川県
|七尾市
|高山祭の屋台行事
|岐阜県
|高山市
|古川祭の起し太鼓・屋台行事
|飛騨市
|大垣祭のやま行事
|大垣市
|尾張津島天王祭の車楽舟行事
|愛知県
|津島市・愛西市
|知立の山車文楽とからくり
|知立市
|犬山祭の車山行事
|犬山市
|亀崎潮干祭の山車行事
|半田市
|須成祭の車楽船行事と神葭流し
|蟹江町
|鳥出神社の鯨船行事
|三重県
|四日市市
|上野天神祭のダンジリ行事
|伊賀市
|桑名石取祭の祭車行事
|桑名市
|長浜曳山祭の曳山行事
|滋賀県
|長浜市
|京都祇園祭の山鉾行事
|京都府
|京都市
|博多祇園山笠行事
|福岡県
|福岡市
|戸畑祇園大山笠行事
|北九州市
|唐津くんちの曳山行事
|佐賀県
|唐津市
|八代妙見祭の神幸行事
|熊本県
|八代市
|日田祇園の曳山行事
|大分県
|日田市
遺産登録を活性化の契機に
このうち、「京都祇園祭の山鉾行事」と「日立風流物」は2009年に無形文化遺産登録されていたが、政府は今回、同じ特徴を持つ祭礼行事をまとめ、一つのグループとして文化遺産申請することで登録対象を広げた。
33の祭りはいずれも保存会組織が整備されているものの、特に地方では少子高齢化による担い手不足が懸念されている。今回の登録でそれぞれの祭りに新たな注目が集まり、活性化の契機になることを関係者は期待している。
日本のユネスコ無形文化遺産は、2008年に能楽、人形浄瑠璃文楽、歌舞伎が第1弾として登録。これまでに雅楽や結城紬、和食（日本の伝統的な食文化）、和紙（日本の手すき和紙技術）などが登録されている。バナー写真：博多祇園山笠の、千代流山笠と男衆＝2012年7月、草野清一郎撮影