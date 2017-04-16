厚生労働省がこのほど発表した2016年の人口動態統計（年間推計）によると、同年に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は98万1000人と、統計をとり始めた1899年以降初めて100万人を下回る見通しとなった。

1年で31万5000人の人口減

年間の死亡数は129万6000人と、戦後最多に。自然減はこれまで最大の31万5000人で、人口減少のペースが加速している。

日本の人口動態

2016年推計 2015年（確定） 差 人口1000人あたり 2016年推計 2015年確定 出生数（人） 981000 1005677 -25000 7.8 8 死亡数（人） 1296000 1290444 6000 10.3 10.3 自然増減（人） -315000 -284767 -30000 -2.5 -2.3 婚姻数（件） 621000 635156 -14000 5 5.1 離婚（件） 217000 226215 -9000 1.73 1.81

注）2016年10月1日の推計日本人人口を1億2524万5000人として試算

出所：厚生労働省・人口動態調査

日本の出生数は終戦直後の第1次ベビーブーム（1947～49年）には250万人、第2次ベビーブーム（71～74年）には200万人を超えていたが、その後は一貫して減り続け、2007年には死亡数が出生数を上回っている。

婚姻数は前年より約9000件減って、62万1000組となる見通し。これは戦後最少で、人口1000あたり年に5組（10人）しか結婚していない計算になる。

厚生労働省は人口動態を示す統計データについて、欧米・アジア8カ国との比較（下表）を示している。日本は欧州諸国に比べて婚姻率がまだ若干高めである一方、出生率は最も低い。つまり「たとえ結婚してもなかなか子どもを産まない、産めない」社会であることが分かる。

出生率、死亡率などの国際比較

（合計特殊出生率を除き、いずれも人口1000人あたり）

出生率 死亡率 婚姻率 離婚率 合計特殊出生率 日本 2016) *7.8 '16) *10.3 '16) *5.0 '16) *1.73 '15) 1.45 韓国 '15) 8.6 '15) 5.4 '15) 5.9 '15) 2.1 '15) 1.24 シンガポール '14) 10.9 '14) 5.0 '14) 7.3 '14) 1.77 '14) 1.25 米国 '14) 12.5 '15) *8.4 '14) *6.9 '14) *3.2 '15) *1.84 フランス '14) *12.0 '14) *8.5 '13) 3.5 '13) 1.91 '14) 2.01 ドイツ '14) *8.7 '14) *10.8 '13) 4.6 '13) 2.11 '14) 1.47 イタリア '14) 8.3 '13) 10.0 '13) 3.2 '12) 0.86 '14) 1.37 スウェーデン '14) 11.8 '14) *9.1 '13) 5.4 '13) 2.81 '14) 1.88 英国 '14) *12.1 '13) 9.0 '11) 4.5 '12) 2.05 '14) *1.81

注：1) *印は暫定値

資料：(1) UN, Demographic Yearbook

(2) U.S. Department of Health and Human Services, National Vital Statistics Reports

(3) Eurostat, Population and Social Conditions

(4) 韓国統計庁資料

出所：厚生労働省・人口動態統計

2048年には1億人の大台割れか

100年前（1917年）には約5500万人だった日本の総人口は、1960年代後半に1億人を突破。2008年の1億2808万人（総務省統計）をピークに減少傾向に転じた。

現在の人口減は年30万人ほどだが、このペースは年々加速すると予想されている。国立社会保障・人口問題研究所が2017年4月10日に発表した「日本の将来推計人口」は、53年には1億人の大台を割って9924万人となり、65年には8808万人になると予想している。実に50年間（2015－65年）で3901万人（当初人口の30.73％）もの減少で、うち生産年齢人口（15～64歳人口）は7728万人から4518万人へと、3210万人（41.5％）も減ることになる。

バナー写真：© MakiEni/PIXTA