厚生労働省がこのほど発表した2016年の人口動態統計（年間推計）によると、同年に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は98万1000人と、統計をとり始めた1899年以降初めて100万人を下回る見通しとなった。
1年で31万5000人の人口減
年間の死亡数は129万6000人と、戦後最多に。自然減はこれまで最大の31万5000人で、人口減少のペースが加速している。
日本の人口動態
|2016年推計
|2015年（確定）
|差
|人口1000人あたり
|2016年推計
|2015年確定
|出生数（人）
|981000
|1005677
|-25000
|7.8
|8
|死亡数（人）
|1296000
|1290444
|6000
|10.3
|10.3
|自然増減（人）
|-315000
|-284767
|-30000
|-2.5
|-2.3
|婚姻数（件）
|621000
|635156
|-14000
|5
|5.1
|離婚（件）
|217000
|226215
|-9000
|1.73
|1.81
注）2016年10月1日の推計日本人人口を1億2524万5000人として試算
出所：厚生労働省・人口動態調査
日本の出生数は終戦直後の第1次ベビーブーム（1947～49年）には250万人、第2次ベビーブーム（71～74年）には200万人を超えていたが、その後は一貫して減り続け、2007年には死亡数が出生数を上回っている。
婚姻数は前年より約9000件減って、62万1000組となる見通し。これは戦後最少で、人口1000あたり年に5組（10人）しか結婚していない計算になる。
厚生労働省は人口動態を示す統計データについて、欧米・アジア8カ国との比較（下表）を示している。日本は欧州諸国に比べて婚姻率がまだ若干高めである一方、出生率は最も低い。つまり「たとえ結婚してもなかなか子どもを産まない、産めない」社会であることが分かる。
出生率、死亡率などの国際比較
（合計特殊出生率を除き、いずれも人口1000人あたり）
|出生率
|死亡率
|婚姻率
|離婚率
|合計特殊出生率
|日本
|2016) *7.8
|'16) *10.3
|'16) *5.0
|'16) *1.73
|'15) 1.45
|韓国
|'15) 8.6
|'15) 5.4
|'15) 5.9
|'15) 2.1
|'15) 1.24
|シンガポール
|'14) 10.9
|'14) 5.0
|'14) 7.3
|'14) 1.77
|'14) 1.25
|米国
|'14) 12.5
|'15) *8.4
|'14) *6.9
|'14) *3.2
|'15) *1.84
|フランス
|'14) *12.0
|'14) *8.5
|'13) 3.5
|'13) 1.91
|'14) 2.01
|ドイツ
|'14) *8.7
|'14) *10.8
|'13) 4.6
|'13) 2.11
|'14) 1.47
|イタリア
|'14) 8.3
|'13) 10.0
|'13) 3.2
|'12) 0.86
|'14) 1.37
|スウェーデン
|'14) 11.8
|'14) *9.1
|'13) 5.4
|'13) 2.81
|'14) 1.88
|英国
|'14) *12.1
|'13) 9.0
|'11) 4.5
|'12) 2.05
|'14) *1.81
注：1) *印は暫定値
資料：(1) UN, Demographic Yearbook
(2) U.S. Department of Health and Human Services, National Vital Statistics Reports
(3) Eurostat, Population and Social Conditions
(4) 韓国統計庁資料
出所：厚生労働省・人口動態統計
2048年には1億人の大台割れか
100年前（1917年）には約5500万人だった日本の総人口は、1960年代後半に1億人を突破。2008年の1億2808万人（総務省統計）をピークに減少傾向に転じた。
現在の人口減は年30万人ほどだが、このペースは年々加速すると予想されている。国立社会保障・人口問題研究所が2017年4月10日に発表した「日本の将来推計人口」は、53年には1億人の大台を割って9924万人となり、65年には8808万人になると予想している。実に50年間（2015－65年）で3901万人（当初人口の30.73％）もの減少で、うち生産年齢人口（15～64歳人口）は7728万人から4518万人へと、3210万人（41.5％）も減ることになる。バナー写真：© MakiEni/PIXTA