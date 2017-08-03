安倍晋三首相は8月3日、内閣改造を行った。第3次安倍内閣としては3度目の改造で、全閣僚19人のうち13人が交代。外相には河野太郎・前国家公安委員長、防衛相には小野寺五典・元防衛相を充てた。また、首相と距離を置く野田聖子・元郵政相を総務相に起用した。
安倍政権は、学校法人「加計学園」の獣医学部新設計画を巡る疑惑や、稲田防衛相に関わる一連の問題などで内閣支持率が急落。今回の内閣改造には、“人心一新”により政権の求心力を維持し、支持率回復につなげたいとの狙いがある。
麻生、菅氏は留任、岸田氏は政調会長に
麻生太郎副総理兼財務相、菅義偉官房長官らを留任させて政権の「骨格」を維持する一方、河野、野田両氏を入閣させることで“挙党一致のイメージ”や“人事の刷新感”を打ち出した。閣僚経験者を多数起用して“安定感”にも配慮。女性閣僚は2人（改造前は3人）となった。
自民党の役員人事では、二階俊博幹事長が留任。総務会長に竹下亘国会対策委員長、政調会長に岸田文雄外相兼防衛相、選挙対策委員長に塩谷立・元文科相をそれぞれ充てた。
閣僚名簿は次の通り
総理
安倍 晋三（あべ しんぞう）
副総理、財務・金融
麻生 太郎（あそう たろう）＝留任
総務
野田 聖子（のだ せいこ）
法務
上川 陽子（かみかわ ようこ）
外務
河野 太郎（こうの たろう）
文部科学
林 芳正（はやし よしまさ）
厚生労働
加藤 勝信（かとう かつのぶ）
農林水産
斎藤 健（さいとう けん）
経済産業
世耕 弘成（せこう ひろしげ）＝留任
国土交通
石井 啓一（いしい けいいち）＝留任、公明党
環境
中川 雅治（なかがわ まさはる）
防衛
小野寺 五典（おのでら いつのり）
官房
菅 義偉（すが よしひで）＝留任
復興
吉野 正芳（よしの まさよし）＝留任
国家公安 防災
小此木 八郎（おこのぎ はちろう）
沖縄・北方
江崎 鉄磨（えさき てつま）
経済再生
茂木 敏充（もてぎ としみつ）
1億総活躍 科学技術
松山 政司（まつやま まさじ）
地方創生
梶山 弘志（かじやま ひろし）
東京オリンピック・パラリンピック
鈴木 俊一（すずき しゅんいち）
バナー写真：初閣議を終え、記念撮影する安倍首相（前列左から2人目）と閣僚ら＝2017年8月３日、首相官邸（時事）