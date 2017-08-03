安倍晋三首相は8月3日、内閣改造を行った。第3次安倍内閣としては3度目の改造で、全閣僚19人のうち13人が交代。外相には河野太郎・前国家公安委員長、防衛相には小野寺五典・元防衛相を充てた。また、首相と距離を置く野田聖子・元郵政相を総務相に起用した。

安倍政権は、学校法人「加計学園」の獣医学部新設計画を巡る疑惑や、稲田防衛相に関わる一連の問題などで内閣支持率が急落。今回の内閣改造には、“人心一新”により政権の求心力を維持し、支持率回復につなげたいとの狙いがある。

麻生、菅氏は留任、岸田氏は政調会長に

麻生太郎副総理兼財務相、菅義偉官房長官らを留任させて政権の「骨格」を維持する一方、河野、野田両氏を入閣させることで“挙党一致のイメージ”や“人事の刷新感”を打ち出した。閣僚経験者を多数起用して“安定感”にも配慮。女性閣僚は2人（改造前は3人）となった。

自民党の役員人事では、二階俊博幹事長が留任。総務会長に竹下亘国会対策委員長、政調会長に岸田文雄外相兼防衛相、選挙対策委員長に塩谷立・元文科相をそれぞれ充てた。

閣僚名簿は次の通り

総理

安倍 晋三（あべ しんぞう）

副総理、財務・金融

麻生 太郎（あそう たろう）＝留任

総務

野田 聖子（のだ せいこ）

法務

上川 陽子（かみかわ ようこ）

外務

河野 太郎（こうの たろう）

文部科学

林 芳正（はやし よしまさ）

厚生労働

加藤 勝信（かとう かつのぶ）

農林水産

斎藤 健（さいとう けん）

経済産業

世耕 弘成（せこう ひろしげ）＝留任

国土交通

石井 啓一（いしい けいいち）＝留任、公明党

環境

中川 雅治（なかがわ まさはる）

防衛

小野寺 五典（おのでら いつのり）

官房

菅 義偉（すが よしひで）＝留任

復興

吉野 正芳（よしの まさよし）＝留任

国家公安 防災

小此木 八郎（おこのぎ はちろう）

沖縄・北方

江崎 鉄磨（えさき てつま）

経済再生

茂木 敏充（もてぎ としみつ）

1億総活躍 科学技術

松山 政司（まつやま まさじ）

地方創生

梶山 弘志（かじやま ひろし）

東京オリンピック・パラリンピック

鈴木 俊一（すずき しゅんいち）

バナー写真：初閣議を終え、記念撮影する安倍首相（前列左から2人目）と閣僚ら＝2017年8月３日、首相官邸（時事）