・2017年の訪日外国人旅行者は2869万人 ・前年比19.3%増、5年連続で過去最高を更新 ・東アジア諸国・地域からが全体の70%
東南アジア、欧米からの誘致が課題
日本政府観光局によると、2017年に日本を訪れた外国人旅行者は 2869万1000人（推計）で前年比19.3%増加し、5年連続で最高を更新した。国・地域別でも、主要20カ国・地域で過去最高を記録した。日本のメディアは訪日外国人数の過去最高更新について、「中国からの訪問者数が伸びた主因は、日本に寄港した豪華客船と個人旅行の増加にある」と分析。韓国、台湾、香港については、日本の各都市に乗り入れる格安航空会社（LCC）などによる路線拡大の貢献が大きいとしている。
課題は、国・地域別の旅行者数のアンバランスだ。上位4位までの東アジア諸国・地域だけで延べ2129万人に上り、全体の70％を占める。東京五輪・パラリンピックが開催される2020年に延べ4000万人という政府目標を達成するためには、東南アジア、欧米からの誘致に一段と力を入れる必要がありそうだ。
2017年の訪日外国人旅行者数および割合（国・地域別）
|国・地域
|人数
|割合（％）
|1
|中国
|736万人
|25.6%
|2
|韓国
|714万人
|24.9%
|3
|台湾
|456万人
|15.9%
|4
|香港
|223万人
|7.8%
|5
|米国
|138万人
|4.8%
|6
|タイ
|98万人
|3.4%
|7
|オーストラリア
|49万人
|1.7%
|8
|マレーシア
|44万人
|1.5%
|9
|フィリピン
|42万人
|1.5%
|10
|シンガポール
|40万人
|1.4%
|11
|インドネシア
|35万人
|1.2%
|12
|英国
|31万人
|1.1%
|13
|ベトナム
|31万人
|1.1%
|14
|カナダ
|31万人
|1.1%
|15
|フランス
|27万人
|0.9%
日本政府観光局（JNTO）資料を基に編集部が作成