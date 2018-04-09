・2017年の訪日外国人旅行者は2869万人 ・前年比19.3%増、5年連続で過去最高を更新 ・東アジア諸国・地域からが全体の70%

東南アジア、欧米からの誘致が課題

日本政府観光局によると、2017年に日本を訪れた外国人旅行者は 2869万1000人（推計）で前年比19.3%増加し、5年連続で最高を更新した。国・地域別でも、主要20カ国・地域で過去最高を記録した。日本のメディアは訪日外国人数の過去最高更新について、「中国からの訪問者数が伸びた主因は、日本に寄港した豪華客船と個人旅行の増加にある」と分析。韓国、台湾、香港については、日本の各都市に乗り入れる格安航空会社（LCC）などによる路線拡大の貢献が大きいとしている。

課題は、国・地域別の旅行者数のアンバランスだ。上位4位までの東アジア諸国・地域だけで延べ2129万人に上り、全体の70％を占める。東京五輪・パラリンピックが開催される2020年に延べ4000万人という政府目標を達成するためには、東南アジア、欧米からの誘致に一段と力を入れる必要がありそうだ。

2017年の訪日外国人旅行者数および割合（国・地域別）

国・地域 人数 割合（％） 1 中国 736万人 25.6% 2 韓国 714万人 24.9% 3 台湾 456万人 15.9% 4 香港 223万人 7.8% 5 米国 138万人 4.8% 6 タイ 98万人 3.4% 7 オーストラリア 49万人 1.7% 8 マレーシア 44万人 1.5% 9 フィリピン 42万人 1.5% 10 シンガポール 40万人 1.4% 11 インドネシア 35万人 1.2% 12 英国 31万人 1.1% 13 ベトナム 31万人 1.1% 14 カナダ 31万人 1.1% 15 フランス 27万人 0.9%

日本政府観光局（JNTO）資料を基に編集部が作成