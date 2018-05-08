留学生の国・地域別で最大の中国は10万7260人と全体の4割台を維持した。伸びが目立ったのは総数第2位のベトナムの6万1671人だった。
留学生の内訳を出身国・地域別でみると、最大の中国は前年より1万人近く増えて10万7260人と初の10万人台に乗せた。全体に占める比率は40.2％と4割台を維持した。
中国はかつて、全留学生に占める比率60％前後を維持していたが、2014年に51.3％に低下して以来、翌15年は45.2％、16年は41.2％と全体に占める比率が低下傾向にある。
伸びが目立ったのは中国に次ぐ総数第2位のベトナム（6万1671人）で構成比は0.6ポイント上昇の23.1%とトップとの差を縮めた。その他の国・地域では、前年より減少したのは､スウェーデン､サウジアラビア、ブラジルと、いずれも1,000人未満の国ばかり。ほとんどの国は前年より増えている。
表1 出身国（地域）別留学生数
|国（地域）名
|留学生数（人）と構成比（%）
|2017年5月
|2016年5月
|中国
|10万7260
|40.2
|9万8483
|41.2
|ベトナム
|6万1671
|23.1
|5万3807
|22.5
|ネパール
|2万1500
|8.1
|1万9471
|8.1
|韓国
|1万5740
|5.9
|1万5457
|6.5
|台湾
|8947
|3.4
|8330
|3.5
|スリランカ
|6607
|2.5
|3976
|1.7
|インドネシア
|5495
|2.1
|4630
|1.9
|ミャンマー
|4816
|1.8
|3851
|1.6
|タイ
|3985
|1.5
|3842
|1.6
|マレーシア
|2945
|1.1
|2734
|1.1
|アメリカ合衆国
|2786
|1.0
|2648
|1.1
|バングラデシュ
|2748
|1.0
|1979
|0.8
|モンゴル
|2517
|0.9
|2184
|0.9
|フィリピン
|1806
|0.7
|1332
|0.6
|フランス
|1346
|0.5
|1299
|0.5
|インド
|1236
|0.5
|1015
|0.4
|ウズベキスタン
|1047
|0.4
|641
|0.3
|ドイツ
|888
|0.3
|874
|0.4
|カンボジア
|846
|0.3
|629
|0.3
|ロシア
|701
|0.3
|684
|0.3
|イタリア
|654
|0.2
|593
|0.2
|英国
|640
|0.2
|560
|0.2
|スウェーデン
|525
|0.2
|534
|0.2
|オーストラリア
|470
|0.2
|429
|0.2
|ブラジル
|425
|0.2
|481
|0.2
|サウジアラビア
|411
|0.2
|533
|0.2
|スペイン
|400
|0.1
|377
|0.2
|シンガポール
|397
|0.1
|353
|0.1
|カナダ
|396
|0.1
|361
|0.2
|エジプト
|356
|0.1
|342
|0.1
|その他
|7481
|2.8
|6858
|2.9
|計
|26万7042
|100
|23万9287
|100
JASSO「平成29（2017）年度外国人留学生在籍状況調査結果」をもとに編集部作成バナー写真：PIXTA（ピクスタ）