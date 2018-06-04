スウェーデンのストックホルム国際平和研究所がまとめた2017年の世界の軍事費は前年比1.1％増の１兆7390億ドル（約190兆円）だった。日本は前年と変わらず8位。対GDP比はトップ10諸国の中で唯一1.0%を下回っている。

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の集計によると、2017年の世界の軍事費（一部推計値、日本の場合は防衛費に相当）は前年比1.1％増の1兆7390億ドル（約190兆円）だった。国別では、1位の米国が前年比横ばいの6100億ドル。2位中国は5.6%増の推計2280億ドルだった。2016年は3位だったロシアが、約20％減の663億ドルで4位に後退。代わって、サウジアラビアが694億ドルで3位に浮上した。日本は前年からほぼ横ばいの454億ドルで、順位は変わらずの8位だった。

世界の軍事費トップ10

軍事費（億ドル） 対GDP比（%） 1 米国 6100 3.1 2 中国＊ 2280 1.9 3 サウジアラビア＊ 694 10.3 4 ロシア 663 4.3 5 インド 639 2.5 6 フランス 578 2.3 7 英国 472 1.8 8 日本 454 0.9 9 ドイツ 443 1.2 10 韓国 392 2.6

ストックホルム国際平和研究所の公表資料を基に編集部作成

*は推計値

北大西洋条約機構（NATO）は、2024年までに加盟国の国防費支出を国内総生産（GDP）比2%以上とする目標を掲げている。日本はこれまで軍事大国化の歯止めとして「防衛費を国民総生産（GNP）の1％以内とする」ことが暗黙の天井として機能してきた。トップ10諸国の中では、日本だけが、対GDP比1%を下回っている。

これに対し、与党自由民主党は、NATOと同じ「対GDP比2％」を参考に防衛費の増額を志向している。

バナー写真：陸上自衛隊の総合火力演習（2017年8月、時事通信フォト）