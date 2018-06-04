スウェーデンのストックホルム国際平和研究所がまとめた2017年の世界の軍事費は前年比1.1％増の１兆7390億ドル（約190兆円）だった。日本は前年と変わらず8位。対GDP比はトップ10諸国の中で唯一1.0%を下回っている。
スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の集計によると、2017年の世界の軍事費（一部推計値、日本の場合は防衛費に相当）は前年比1.1％増の1兆7390億ドル（約190兆円）だった。国別では、1位の米国が前年比横ばいの6100億ドル。2位中国は5.6%増の推計2280億ドルだった。2016年は3位だったロシアが、約20％減の663億ドルで4位に後退。代わって、サウジアラビアが694億ドルで3位に浮上した。日本は前年からほぼ横ばいの454億ドルで、順位は変わらずの8位だった。
世界の軍事費トップ10
|軍事費（億ドル）
|対GDP比（%）
|1
|米国
|6100
|3.1
|2
|中国＊
|2280
|1.9
|3
|サウジアラビア＊
|694
|10.3
|4
|ロシア
|663
|4.3
|5
|インド
|639
|2.5
|6
|フランス
|578
|2.3
|7
|英国
|472
|1.8
|8
|日本
|454
|0.9
|9
|ドイツ
|443
|1.2
|10
|韓国
|392
|2.6
ストックホルム国際平和研究所の公表資料を基に編集部作成
*は推計値
北大西洋条約機構（NATO）は、2024年までに加盟国の国防費支出を国内総生産（GDP）比2%以上とする目標を掲げている。日本はこれまで軍事大国化の歯止めとして「防衛費を国民総生産（GNP）の1％以内とする」ことが暗黙の天井として機能してきた。トップ10諸国の中では、日本だけが、対GDP比1%を下回っている。
これに対し、与党自由民主党は、NATOと同じ「対GDP比2％」を参考に防衛費の増額を志向している。
バナー写真：陸上自衛隊の総合火力演習（2017年8月、時事通信フォト）