民間調査によると、2017年の日本の上場2681社の平均年間給与は、599万円と前年比0.6％増えた。前年を上回ったのは6年連続だが、率は2年連続でダウン。個別企業ではＭ＆Ａ助言会社ＧＣＡが4年連続で首位だった。

「積極的な採用で伸び鈍化」

東京商工リサーチ（TSR）の上場企業調査によると、2017年決算の日本の上場2681社の平均年間給与（以下、平均給与）は、599万1000円で、前年の595万3000円から3万8000円、0.6％増えた。前年を上回ったのは調査開始から6年連続だが、増加率は2年連続で前年を下回った。平均給与が前年より増えた社が6割を占めた。

TSRによると、対象の6割に当たる1600社以上で従業員数が増えており、「積極的な採用も平均給与の伸び鈍化につながった」とみられる。

業種別では、建設業の695万3000円（前年比2.7％増）がトップ。原発事故等が影響していた電気・ガス業も673万4000円（同2.8％増）と大きく伸びた。一方、小売業は475万円（同0.8％増）で7年連続の最下位だった。前年を下回ったのは金融・保険業と前年トップだった不動産業の2業種のみ。

平均年間給与 業種別（単位：万円）

業種 社数 平均給与 前年比 平均年齢 水産・農林・鉱業 14 605.0 0.37% 39.78 建設業 146 695.3 2.74％ 43.14 製造業 1258 607.9 0.82% 41.29 電気・ガス業 20 673.4 2.81％ 42.28 運輸・情報通信業 325 605.9 0.23% 38.98 卸売業 275 606.2 0.28% 40.90 小売業 213 475.0 0.84％ 38.37 金融・保険業 118 640.4 -1.38% 39.78 不動産業 78 675.5 -0.20% 38.82 サービス業 234 534.5 0.18% 38.64 全業種 2681 599.1 0.63% 40.47

500万円以上700万円未満が5割超

平均給与の分布は500万～700万円が1505社（同56.1％）で半数を超えた。500万円未満が631社（同23.5％）、1000万円以上は29社（構成比1.0％）とともに前年より減少した。2000万円超は3年ぶりにゼロだった。

個別企業の年間平均額ベスト10

1位 GCA M&A助言 1559万円 2位 ヒューリック 不動産 1530万6,000円 3位 朝日放送 放送 1515万8,000円 4位 日本M&Aセンター M&A仲介 1418万8,000円 5位 三菱商事 商社 1386万2,000円 6位 伊藤忠商事 商社 1383万8,000円 7位 ファナック 製造 1318万3,000円 8位 住友商事 商社 1255万1,000円 9位 丸紅 商社 1221万3,000円 10位 三井物産 商社 1213万5,000円

個別企業ごとにみると、4年連続でM&A助言会社であるGCAが首位をキープ。同社を含む上位3社は平均給与を1500万円台に乗せた。上位10社はその半数を総合商社が占め残りは民間放送、不動産、工作機械など。

表・グラフ：東京商工リサーチ調べの数値から編集部作成