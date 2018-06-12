民間調査によると、2017年の日本の上場2681社の平均年間給与は、599万円と前年比0.6％増えた。前年を上回ったのは6年連続だが、率は2年連続でダウン。個別企業ではＭ＆Ａ助言会社ＧＣＡが4年連続で首位だった。
「積極的な採用で伸び鈍化」
東京商工リサーチ（TSR）の上場企業調査によると、2017年決算の日本の上場2681社の平均年間給与（以下、平均給与）は、599万1000円で、前年の595万3000円から3万8000円、0.6％増えた。前年を上回ったのは調査開始から6年連続だが、増加率は2年連続で前年を下回った。平均給与が前年より増えた社が6割を占めた。
TSRによると、対象の6割に当たる1600社以上で従業員数が増えており、「積極的な採用も平均給与の伸び鈍化につながった」とみられる。
業種別では、建設業の695万3000円（前年比2.7％増）がトップ。原発事故等が影響していた電気・ガス業も673万4000円（同2.8％増）と大きく伸びた。一方、小売業は475万円（同0.8％増）で7年連続の最下位だった。前年を下回ったのは金融・保険業と前年トップだった不動産業の2業種のみ。
平均年間給与 業種別（単位：万円）
|業種
|社数
|平均給与
|前年比
|平均年齢
|水産・農林・鉱業
|14
|605.0
|0.37%
|39.78
|建設業
|146
|695.3
|2.74％
|43.14
|製造業
|1258
|607.9
|0.82%
|41.29
|電気・ガス業
|20
|673.4
|2.81％
|42.28
|運輸・情報通信業
|325
|605.9
|0.23%
|38.98
|卸売業
|275
|606.2
|0.28%
|40.90
|小売業
|213
|475.0
|0.84％
|38.37
|金融・保険業
|118
|640.4
|-1.38%
|39.78
|不動産業
|78
|675.5
|-0.20%
|38.82
|サービス業
|234
|534.5
|0.18%
|38.64
|全業種
|2681
|599.1
|0.63%
|40.47
500万円以上700万円未満が5割超
平均給与の分布は500万～700万円が1505社（同56.1％）で半数を超えた。500万円未満が631社（同23.5％）、1000万円以上は29社（構成比1.0％）とともに前年より減少した。2000万円超は3年ぶりにゼロだった。
個別企業の年間平均額ベスト10
|1位
|GCA
|M&A助言
|1559万円
|2位
|ヒューリック
|不動産
|1530万6,000円
|3位
|朝日放送
|放送
|1515万8,000円
|4位
|日本M&Aセンター
|M&A仲介
|1418万8,000円
|5位
|三菱商事
|商社
|1386万2,000円
|6位
|伊藤忠商事
|商社
|1383万8,000円
|7位
|ファナック
|製造
|1318万3,000円
|8位
|住友商事
|商社
|1255万1,000円
|9位
|丸紅
|商社
|1221万3,000円
|10位
|三井物産
|商社
|1213万5,000円
表・グラフ：東京商工リサーチ調べの数値から編集部作成