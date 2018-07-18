外務省の統計によると、海外在留邦人の男女別の内訳は、99年以降、女性が過半数を超えている。その内訳を詳しく見ると…。
外務省の統計によると、海外在留邦人135万1970人（2017年10月1日）の男女の内訳は、女性70万5183人（52.2%）、男性64万6787人（47.8%）だった。男女比は、1999年に初めて女性が50%を上回って以降、女性が男性をリードする状態が続いている。
滞在資格別に見ると、永住権を取得している「永住者」に占める女性の比率は61.6%。一方、「長期滞在」は、女性は46.9%と過半数を下回る。
長期滞在者を職業別で見ると、「民間企業」関係者が過半数を占める。その男女比は対照的だ。
男性の27%が「本人（=在留届の筆頭者）」であるのに対して、女性は「本人」はわずか4%。その一方で、「同居家族」として長期滞在している女性は15%だった。
「留学生や研究者、教師」として長期滞在している人は、男性よりも女性の方が多い。個人のキャリアを磨くために、女性は積極的に海外への留学や研究の機会を選んでいる。しかし、「民間企業」という組織からの海外赴任では、女性のチャンスは限られているようだ。むしろ、海外に赴任する夫に同行する女性が多いことが見てとれる。
日本人女性の在留者が多い国（「同居家族」を除く「本人」のみ）
|女性（人）
|男性（人）
|女性比率（％）
|米国
|134096
|110852
|54.7
|豪州
|41967
|20212
|67.4
|カナダ
|29524
|14053
|67.8
|英国
|24134
|13828
|63.6
|フランス
|17067
|8331
|67.2
|中国
|15958
|72176
|18.1
|韓国
|15108
|5893
|71.9
|ドイツ
|14448
|12222
|54.2
外務省海外在留邦人統計を基に編集部作成バナー写真 : PIXTA