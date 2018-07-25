うだるような暑さが続いている。最高気温のトップ10をリストアップしてみると、ほとんどが2000年以降。しかも、2018年が多い。
日本列島は連日の猛暑に襲われている。気象庁によると、7月23日午後、埼玉県熊谷市で41.1度を記録し、国内の観測史上最高気温を5年ぶりに更新した。同日、東京都青梅市では40.8度を記録。東京都内で40度を超えたのは、観測史上初めて。また、岐阜県多治見市は7月18日と23日の2度にわたって40.7度となった。
気象庁によると、7月中旬以降、東日本と西日本は太平洋高気圧に覆われ、気温のかなり高い日が続いている。7月中旬の平均気温は関東甲信地方は平年差＋4.1度、東海地方＋3.6度、近畿地方＋3.4度、中国地方＋3.1度と1961年の統計開始以来、7月として最も高くなっている。
最高気温の国内上位10位までをリストアップすると（同着があるためのべ13回）、2000年以降が圧倒的に多く、しかも、このうち5回は2018年に記録したものだ。
過去の国内最高気温の上位
|1
|埼玉県熊谷市
|41.1
|2018年7月23日
|2
|高知県四万十市
|41.0
|2013年8月12日
|3
|岐阜県多治見市
|40.9
|2007年8月16日
|3
|埼玉県熊谷市
|40.9
|2007年8月16日
|5
|東京都青梅市
|40.8
|2018年7月23日
|5
|山形県山形市
|40.8
|1933年7月25日
|7
|岐阜県多治見市
|40.7
|2018年7月23日
|7
|岐阜県多治見市
|40.7
|2018年7月18日
|7
|山梨県甲府市
|40.7
|2013年8月10日
|10
|岐阜県美濃市
|40.6
|2018年7月18日
|10
|山梨県甲府市
|40.6
|2013年8月11日
|10
|和歌山県かつらぎ町
|40.6
|1994年8月8日
|10
|静岡県浜松市
|40.6
|1994年8月4日
気象庁のデータを基に編集部作成 （色付けは2018年）
気象庁の竹川元章予報官は7月23日に会見し、「ほとんどの地点で経験したことのない暑さになっている。命の危険がある温度。ひとつの災害であると認識している」と述べ、熱中症など健康管理に十分に注意するよう呼びかけた。
総務省消防庁によると、7月16～23日の1週間に救急搬送された熱中症患者は全国で2万2647人に上った。1週間の搬送人数としては、2008年の調査開始以来、過去最多となった。また、搬送した患者のうち死亡した人も過去最多の65人だった。バナー写真 : PIXTA