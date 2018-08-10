日本国内の過去の高温記録をリストアップすると、2018年が圧倒的に多い。
《お詫び》この記事では「日本で初めて40度を超えたのは1933年山形市」と記述しておりましたが、読者から誤りであるとの指摘を頂きました。気象庁のデータベースで確認したところ、宇和島市で5年早く40.2度を観測していました。2020年8月19日付で記事を訂正し、更新致しました。ご指摘下さいました読者に感謝するとともに、誤った記述で皆さまにご迷惑をお掛けしたことをお詫び致します。
日本で初めて気温が40度を超えたのは、1927（昭和2）年7月22日、愛媛県宇和島市の40.2度。1933（昭和8）年7月25日には山形県山形市で40.8度を記録した。新潟県側からの山脈を超えた風が、乾いた熱風となって風下の平野へと吹き下ろす、いわゆるフェーン現象によってこの高温はもたらされたと考えられる。山形市の記録が破られたのは74年後の2007年8月16日のこと。岐阜県多治見市と埼玉県熊谷市で40.9度を記録。さらに2013年8月12日には高知県四万十市で41.0度まで上昇した。
2018年の夏は、7月23日に熊谷市で史上最高の41.1度を記録。さらに、今夏までの最高気温に並ぶ41.0度も2回観測している。過去の国内高温記録をリストアップすると、2018年が圧倒的に多い。一覧表の圏外ではあるが8月3日に名古屋市でも40.3度を観測するなど、各地で40度以上を記録する日が相次いでいる。
日本国内の過去の高温記録
|41.1
|埼玉県熊谷市
|2018年7月23日
|41.0
|岐阜県美濃市
|2018年8月8日
|岐阜県下呂市
|2018年8月6日
|高知県四万十市
|2013年8月12日
|40.9
|岐阜県多治見市
|2007年8月16日
|埼玉県熊谷市
|2007年8月16日
|40.8
|東京都青梅市
|2018年7月23日
|岐阜県多治見市
|2007年8月17日
|山形県山形市
|1933年7月25日
|40.7
|岐阜県多治見市
|2018年7月23日
|岐阜県多治見市
|2018年7月18日
|山梨県甲府市
|2013年8月10日
|高知県四万十市
|2013年8月10日
|40.6
|岐阜県美濃市
|2018年7月18日
|山梨県甲府市
|2013年8月11日
|和歌山県かつらぎ町
|1994年8月8日
|静岡県浜松市
|1994年8月4日
|40.5
|岐阜県下呂市
|2018年8月8日
|山梨県甲州市
|2013年8月10日
気象庁のデータを基に編集部作成（色付けは2018年）
バナー写真 : 強い日差し下を歩く人たち（時事通信フォト）