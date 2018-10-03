2018年10月2日、第4次安倍改造内閣が発足した。2012年12月の第2次安倍内閣発足時から政権を支える菅義偉官房長官、麻生太郎財務相は留任した。

安倍晋三首相は10月2日、内閣改造を行った。菅義偉内閣官房長官、麻生太郎財務相、世耕弘成経済産業相ら政権の土台となる6人を留任させる一方で当選回数を重ねながら、これまで入閣の機会がなかった「待機組」を一気に入閣させたことから、初入閣が12人及んだ。女性は地方創生担当相の片山さつき氏1人。

【内閣総理大臣】

党幹事長、官房長官。2018年の9月末で通算の首相在任日数は2471日（歴代5位）

【副総理】【財務】【金融担当】

総務相、外相、首相歴任。第2次安倍内閣発足時（12年12月）から副総理、財務相

【総務】

和歌山県議、海南市長

【法務】

元東京地検特捜部検事、総務大臣政務官。総裁選で安倍首相と争った石破派からの唯一の入閣

【外務】

行革担当相、国家公安委員長。17年8月外相就任後、50カ国・地域以上を訪問

【文部科学】

第2次安倍内閣発足以降、首相補佐官や党総裁特別補佐を歴任

【厚生労働】

旧・建設省（現・国土交通省）出身。第2次安倍内閣で復興担当相

【農林水産】

衆院議員秘書、北海道議

【経済産業】

NTT出身。第2次安倍内閣で官房副長官、16年8月から経済産業相

【国土交通】

旧・建設省（現・国土交通省）出身。15年10月から国土交通相

小泉純一郎内閣では北側一雄氏、第1次安倍内閣では冬柴鐵三氏（故人）、第2次安倍内閣では太田昭宏氏が国土交通相を務めており、連立与党公明党の「指定席」となっている。

【環境】

旧・通産省（現・経済産業省）出身

【防衛】

衆議院議員秘書、大分県議、防衛政務官、自民党安全保障調査会長など歴任

【内閣官房長官】【沖縄基地負担軽減担当】【拉致問題担当】

第1次安倍内閣総務相、第2次安倍内閣発足時から官房長官。官房長官としての在任日数は歴代トップ

【国家公安委員長】

愛媛県議、参院議院運営委員長

【復興担当】

千葉県議、経済産業副大臣

【科学技術担当】【IT担当】

広告代理店勤務、地方テレビ局社長、自民党広報本部長

【沖縄北方】【1億総活躍】

富山県議、農水副大臣、衆院農水委員長

【経済再生担当】

科学技術担当相、金融担当相、経済産業相、17年8月から経済再生担当相

【地方創生】【女性活躍】

財務省出身、当時の小泉純一郎首相に請われ05年衆院選に出馬。後に、参院にくら替え

【五輪・パラリンピック担当】

柏市議、千葉県議

内閣の顔ぶれは以下の通り。年齢は2018年10月2日時点。「・」以下に主な経歴などを表示。安倍晋三(あべ しんぞう 64歳 / 自民党 / 衆 / 当選9回)麻生太郎(あそう たろう 78歳 / 自民党 / 衆 / 当選13回) =留任石田真敏(いしだ まさとし 66歳 / 自民党 / 衆 / 当選7回) =初入閣山下貴司（やました たかし 53歳 / 自民党 / 衆 / 当選3回）=初入閣河野太郎(こうの たろう 55歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =留任柴山昌彦(しばやま まさひこ 52歳 / 自民党 / 衆 / 当選6回) =初入閣根本匠(ねもと たくみ 67歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =再入閣吉川貴盛(よしかわ たかもり 67歳 / 自民党 / 衆 / 当選6回) =初入閣世耕弘成(せこう ひろしげ 55歳 / 自民党 / 参 / 当選4回) =留任石井啓一(いしい けいいち 60歳 / 公明党 / 衆 / 当選9回) =留任原田義昭(はらだ よしあき 74歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =初入閣岩屋毅(いわや たけし 61歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回 ) =初入閣菅義偉(すが よしひで 69歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =留任山本順三(やまもと じゅんぞう63歳 / 自民党 / 参 / 当選3回) =初入閣渡辺博道(わたなべ ひろみち 68歳 / 自民党 / 衆 / 当選7回 ) =初入閣平井卓也(ひらい たくや 60歳 / 自民党 / 衆 / 当選7回) =初入閣宮腰光寛(みやこし みつひろ 67歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =初入閣茂木敏充(もてぎ としみつ62歳 / 自民党 / 衆 / 当選9回) =留任片山さつき(かたやま さつき 59歳 / 自民党 / 参 / 当選衆院1回、参院2回) =初入閣桜田義孝(さくらだ よしたか 68歳 / 自民党 / 衆 / 当選7回 ) =初入閣