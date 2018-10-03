2018年10月2日、第4次安倍改造内閣が発足した。2012年12月の第2次安倍内閣発足時から政権を支える菅義偉官房長官、麻生太郎財務相は留任した。
安倍晋三首相は10月2日、内閣改造を行った。菅義偉内閣官房長官、麻生太郎財務相、世耕弘成経済産業相ら政権の土台となる6人を留任させる一方で当選回数を重ねながら、これまで入閣の機会がなかった「待機組」を一気に入閣させたことから、初入閣が12人及んだ。女性は地方創生担当相の片山さつき氏1人。内閣の顔ぶれは以下の通り。年齢は2018年10月2日時点。「・」以下に主な経歴などを表示。
【内閣総理大臣】安倍晋三(あべ しんぞう 64歳 / 自民党 / 衆 / 当選9回)
- 党幹事長、官房長官。2018年の9月末で通算の首相在任日数は2471日（歴代5位）
【副総理】【財務】【金融担当】麻生太郎(あそう たろう 78歳 / 自民党 / 衆 / 当選13回) =留任
- 総務相、外相、首相歴任。第2次安倍内閣発足時（12年12月）から副総理、財務相
【総務】石田真敏(いしだ まさとし 66歳 / 自民党 / 衆 / 当選7回) =初入閣
- 和歌山県議、海南市長
【法務】山下貴司（やました たかし 53歳 / 自民党 / 衆 / 当選3回）=初入閣
- 元東京地検特捜部検事、総務大臣政務官。総裁選で安倍首相と争った石破派からの唯一の入閣
【外務】河野太郎(こうの たろう 55歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =留任
- 行革担当相、国家公安委員長。17年8月外相就任後、50カ国・地域以上を訪問
【文部科学】柴山昌彦(しばやま まさひこ 52歳 / 自民党 / 衆 / 当選6回) =初入閣
- 第2次安倍内閣発足以降、首相補佐官や党総裁特別補佐を歴任
【厚生労働】根本匠(ねもと たくみ 67歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =再入閣
- 旧・建設省（現・国土交通省）出身。第2次安倍内閣で復興担当相
【農林水産】吉川貴盛(よしかわ たかもり 67歳 / 自民党 / 衆 / 当選6回) =初入閣
- 衆院議員秘書、北海道議
【経済産業】世耕弘成(せこう ひろしげ 55歳 / 自民党 / 参 / 当選4回) =留任
- NTT出身。第2次安倍内閣で官房副長官、16年8月から経済産業相
【国土交通】石井啓一(いしい けいいち 60歳 / 公明党 / 衆 / 当選9回) =留任
- 旧・建設省（現・国土交通省）出身。15年10月から国土交通相
- 小泉純一郎内閣では北側一雄氏、第1次安倍内閣では冬柴鐵三氏（故人）、第2次安倍内閣では太田昭宏氏が国土交通相を務めており、連立与党公明党の「指定席」となっている。
【環境】原田義昭(はらだ よしあき 74歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =初入閣
- 旧・通産省（現・経済産業省）出身
【防衛】岩屋毅(いわや たけし 61歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回 ) =初入閣
- 衆議院議員秘書、大分県議、防衛政務官、自民党安全保障調査会長など歴任
【内閣官房長官】【沖縄基地負担軽減担当】【拉致問題担当】菅義偉(すが よしひで 69歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =留任
- 第1次安倍内閣総務相、第2次安倍内閣発足時から官房長官。官房長官としての在任日数は歴代トップ
【国家公安委員長】山本順三(やまもと じゅんぞう63歳 / 自民党 / 参 / 当選3回) =初入閣
- 愛媛県議、参院議院運営委員長
【復興担当】渡辺博道(わたなべ ひろみち 68歳 / 自民党 / 衆 / 当選7回 ) =初入閣
- 千葉県議、経済産業副大臣
【科学技術担当】【IT担当】平井卓也(ひらい たくや 60歳 / 自民党 / 衆 / 当選7回) =初入閣
- 広告代理店勤務、地方テレビ局社長、自民党広報本部長
【沖縄北方】【1億総活躍】宮腰光寛(みやこし みつひろ 67歳 / 自民党 / 衆 / 当選8回) =初入閣
- 富山県議、農水副大臣、衆院農水委員長
【経済再生担当】茂木敏充(もてぎ としみつ62歳 / 自民党 / 衆 / 当選9回) =留任
- 科学技術担当相、金融担当相、経済産業相、17年8月から経済再生担当相
【地方創生】【女性活躍】片山さつき(かたやま さつき 59歳 / 自民党 / 参 / 当選衆院1回、参院2回) =初入閣
- 財務省出身、当時の小泉純一郎首相に請われ05年衆院選に出馬。後に、参院にくら替え
【五輪・パラリンピック担当】桜田義孝(さくらだ よしたか 68歳 / 自民党 / 衆 / 当選7回 ) =初入閣
- 柏市議、千葉県議