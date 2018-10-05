2018年3月期決算の上場企業の役員の女性比率はわずか3.8%だった。女性役員がゼロの企業が全体の65.8%を占める。
2018年3月期決算の上場企業2375社の役員総数は2万7526人で、このうち女性役員は1049人しかいないことが、信用調査会社・東京商工リサーチ（本社東京）の集計で明らかになった。女性役員比率は3.8%（前年は3.3%）にとどまった。また、女性役員がゼロの企業は1536社で、上場企業全体の65.8%を占めた。
業種別では、サービス業が6.07%と最も高く、小売5.96%、金融・保険5.69%が続いた。一方、最も女性役員比率が低いのは建設業の2.06%だった。
|業種
|2018年3月期の役員数
|役員総数（人）
|女性（人）
|女性比率（%）
|水産・農林・鉱業
|126
|4
|3.17
|建設
|1697
|35
|2.06
|製造業
|12745
|407
|3.19
|電気・ガス
|327
|17
|5.19
|運輸・情報通信
|3689
|134
|3.63
|卸売
|2637
|89
|3.37
|小売
|1459
|87
|5.96
|金融・保険
|2214
|126
|5.69
|不動産
|641
|29
|4.52
|サービス
|1991
|121
|6.07
|全業種
|27526
|1049
|3.81
東京商工リサーチ「女性役員比率調査」を基に編集部作成
安倍政権は「女性活躍」を重要政策として掲げ、13年4月には安倍晋三首相が経団連など経済3団体のトップと会談し、全上場企業で役員に1人は女性を登用するよう求めた。15年度からは、有価証券報告書に役員の人数を男女別に記載し、女性比率を明記することを義務付けた。さらに、15年12月にとりまとめた政府の男女共同参画基本計画では20年までに女性役員比率を10%にすることを目標としているが、残り2年での達成は厳しそうだ。
諸外国では、役員の一定割合を女性とすることをあらかじめ定める「クオータ制」を導入することで、女性役員比率を急速に高めているケースが多い。また、米カリフォルニア州は同州に本社を置く上場企業（外資企業を含む）に、19年末までに最低1人の女性役員を登用することを義務付けた。さらに、21年末までには、役員5人の企業は女性役員を2人に、役員6人以上の企業は女性役員を3人に増やすことが求められている。