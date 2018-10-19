国際特許出願件数、中国の勢いが止まらず、日本はついに3位転落！
国連の専門機関である世界知的所有権機関（WIPO）が公表した2017年の国際特許出願件数は、世界全体で前年比4.5％増の24万3500件で過去最高を記録した。国別では、米国が5万6624件で首位を守り、中国が4万8882件で前年の3位から2位に浮上。一方、日本は2003年から米国に次ぐ2位の座にあったが、4万8208件と僅差で3位に転落した。
中国はここ10年以上にわたって、毎年、出願件数を10％以上伸ばしており、技術立国として存在感を高めつつある。
国別の特許出願件数トップ10
|国名
|件数
|前年比（%）
|1
|米国
|56624
|0.1
|2
|中国
|48882
|13.4
|3
|日本
|48208
|6.6
|4
|ドイツ
|18982
|3.7
|5
|韓国
|15763
|1.3
|6
|フランス
|8012
|▲2.4
|7
|英国
|5567
|1.2
|8
|スイス
|4491
|2.8
|9
|オランダ
|4431
|▲5.2
|10
|スウェーデン
|3981
|7.0
World Intellectual Property Organization（WIPO）の公表データを基に編集部作成
企業別の出願件数では、中国の通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）と中興通訊（ZTE）が1位と2位だった。日本からトップ10入りしたのは、前年と同じく三菱電機とソニーの2社。トップ10のうちの7社を中国、日本、韓国企業が占め、イノベーションの中心が東アジアにあることをうかがわせる。
企業別の特許出願件数トップ10
|順位
|企業名
|件数
|1（2）
|華為技術（中国）
|4024
|2（1）
|中興通訊（中国）
|2965
|3（7）
|インテル（米国）
|2637
|4（4）
|三菱電機（日本）
|2521
|5（3）
|クアルコム（米国）
|2163
|6（5）
|LG電子（韓国）
|1945
|7（8）
|京東方科技集団（中国）
|1818
|8（9）
|サムスン電子（韓国）
|1757
|9（10）
|ソニー（日本）
|1735
|10（11）
|エリクソン（スウェーデン）
|1564
順位欄の（）書きは前年順位
World Intellectual Property Organization（WIPO）の公表データを基に編集部作成
中国に押され気味の日本だが、企業別ランキングを50位まで広げると、15社がランク入りしている。11位以下の日本企業は以下の通り。（）内は順位。
パナソニックIPマネジメント（15）、富士フイルム（19）、デンソー（20）、シャープ（21）、オリンパス（22）、日立製作所（23）、NEC（24）、村田製作所（29）、日立オートモーティブシステムズ（35）、コニカミノルタ（36）、オートネットワーク技術研究所（41）、NTN（46）、京セラ（47）バナー写真 : PIXTA