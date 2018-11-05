2017年度の国内空港の旅客数ランキングでは羽田が8568万人と2位の成田を大きく引き離して1位だった。
国土交通省の航空輸送統計年報によると、2017年度の国内の空港別乗降客数は羽田が8567万9637人で、2位の成田に倍以上の差をつけて圧倒的な1位だった。羽田は乗降客の8割にあたる6856万人が国内線。国際線の旅客数は1712万人で、成田（3150万人）、関西（2181万人）に次ぐ第3位だった。
2017年度空港別乗降客数（国内線と国際線の合計）
|空港
|旅客数（万人）
|1
|羽田
|8568
|2
|成田
|3896
|3
|関西
|2871
|4
|福岡
|2398
|5
|新千歳
|2309
|6
|那覇
|2116
|7
|伊丹
|1568
|8
|中部
|1152
|9
|鹿児島
|569
|10
|仙台
|344
国土交通省のデータを基に編集部作成
日本には非公共用や自衛隊と民間の共用空港なども含めて101の飛行場があるが、年間の旅客数が1000万人を超えたのは8位の中部空港まで。年間100万人を超えているのは31位の山口宇部空港までだった。一方、路線別利用者数ランキングでは、羽田―新千歳の904万5348人、羽田―福岡の853万8677人の2路線が群を抜いて多かった。両路線は6時台から1時間あたり平均3-4便の頻度で発着しており、利便性の高さからビジネス需要も着実に取り込んでいる。さらに、成田―新千歳（182万人）、成田―福岡（115万人）を加えると、東京圏と新千歳、東京圏と福岡の航空旅客はそれぞれ1000万人レベルに達する。 路線別で見ても、国内空港としての羽田の強さは圧倒的だ。トップ10までの8路線が羽田線だった。
国内線路線旅客数ランキング
|路線
|旅客数（万人）
|1
|羽田―新千歳
|905
|2
|羽田―福岡
|854
|3
|羽田ー那覇
|580
|4
|羽田ー伊丹
|545
|5
|羽田―鹿児島
|240
|6
|羽田―熊本
|197
|7
|福岡―那覇
|192
|8
|羽田―広島
|189
|9
|成田―新千歳
|182
|10
|羽田―長崎
|173
国土交通省のデータを基に編集部作成バナー写真 : PIXTA