地域ブランド調査、都道府県では北海道がトップ、市区町村では函館市や札幌市がトップ10入り。北海道の強さが目立つ。
民間調査会社ブランド総合研究所の「地域ブランド調査2018」で、全国で最も魅力的な都道府県は北海道だった。北海道は都道府県を調査対象とした09年から10年連続で1位。また、「観光意欲度」「（地域産品の）食品想起率」「海・山・川・湖などの自然が豊か」などでも10年連続の1位となっている。
2位の京都府は「居住意欲度」（2位）「観光意欲度」（2位）のほか、歴史に関連するイメージで高い評価を得たという。10位には「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産に登録が決まった長崎県が食い込んだ。ただ、北海道と京都府の強さは圧倒的で、10位の長崎県と2位の京都府はほぼダブルスコアとなっている。トップ5は3年連続で順位に変動がなかった。一方、都道府県で魅力度最下位は6年連続で茨城県だった。
都道府県の魅力度ランキング
|順位
|都道府県
|魅力度
|1（1）
|北海道
|59.7
|2（2）
|京都府
|52.2
|3（3）
|東京都
|41.9
|4（4）
|沖縄県
|41.2
|5（5）
|神奈川県
|36.7
|6（6）
|奈良県
|32.6
|7（7）
|大阪府
|31.8
|8（8）
|福岡県
|28.1
|9（9）
|長野県
|26.4
|10（11）
|長崎県
|26.3
出所 : 第13回「地域ブランド調査2018」
順位欄の（）書きは2017年のもの
市区町村の魅力度では函館市（北海道）が2年ぶり5度目の1位に返り咲いた。函館市は「観光意欲度」でも1位、「産品購入意欲度」で2位だった。函館市のほか、札幌市、小樽市、富良野市と北海道の自治体4市がトップ10に入っており、ブランド力の高さを見せつけた。
市区町村魅力度ランキング
|1（2）
|函館市
|50.0
|2（1）
|京都市
|48.1
|3（3）
|札幌市
|46.8
|4（4）
|小樽市
|45.5
|5（7）
|神戸市
|41.5
|6（6）
|横浜市
|40.7
|7（9）
|富良野市
|39.9
|8（5）
|鎌倉市
|39.7
|9（8）
|金沢市
|39.3
|10（11）
|仙台市
|35.0
出所 : 第13回「地域ブランド調査2018」
順位欄の（）書きは2017年のもの。 北海道内の自治体をカラー表示した
地域ブランド調査は2006年から毎年実施。全国の1000市区町村と47都道府県について、認知度、観光意欲、居住意欲、地域資源評価などを質問し、3万人の回答を集計、数値化している。
バナー写真：函館の赤レンガ倉庫の夜景（PIXTA）