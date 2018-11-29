ザギトワ効果？ 秋田犬人気が検索数を押し上げた！
都道府県名の検索数、トップの「TOKYO」に肉薄する第2位は「AKITA」だった。
海外向けのデジタルマーケティング支援などを行うインフォキュービック・ジャパン（本社東京）が2017年4月からの1年間、13の国と地域から英語でグーグル検索された都道府県名を分析。1位の東京が35万9700回、2位秋田は35万310回で、3位以下を大きく引き離した。
都道府県名の検索上位
|都道府県名
|回数
|1
|TOKYO（東京）
|359,700
|2
|AKITA（秋田）
|350,310
|3
|HIROSHIMA（広島）
|214,120
|4
|OSAKA（大阪）
|205,400
|5
|OKINAWA（沖縄）
|188,400
|6
|SAGA（佐賀）
|185,200
|7
|KYOTO（京都）
|139,100
|8
|HOKKAIDO（北海道）
|132,500
|9
|KOCHI（高知）
|128,560
|10
|SAITAMA（埼玉）
|109,990
出典 : インフォキュービック・ジャパン
観光庁が公表している「2017年外国人観光客の都道府県別訪問率ランキング」と照らし合わせると、検索トップ10と訪問率はおおむね比例している。しかし、検索2位の秋田と9位の高知は、訪問率では47都道府県中それぞれ40位と45位に甘んじる。
インフォキュービック・ジャパンは「県名が別のものの名称として使われている場合には、検索数が押し上げられている可能性がある」と分析。秋田はフィギュアスケートの平昌五輪金メダリスト、アリーナ・ザギトワ選手（ロシア）に秋田犬の子犬が贈られ、海外でも注目を集めたことが「AKITA」の検索につながり順位を押し上げたとみられる。高知はインドのケララ州の主要産業都市地コーチの英語表記と同じ綴りであることが影響しているようだ。バナー写真 : 時事