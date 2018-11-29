ザギトワ効果？ 秋田犬人気が検索数を押し上げた！

都道府県名の検索数、トップの「TOKYO」に肉薄する第2位は「AKITA」だった。

海外向けのデジタルマーケティング支援などを行うインフォキュービック・ジャパン（本社東京）が2017年4月からの1年間、13の国と地域から英語でグーグル検索された都道府県名を分析。1位の東京が35万9700回、2位秋田は35万310回で、3位以下を大きく引き離した。

都道府県名の検索上位

都道府県名 回数 1 TOKYO（東京） 359,700 2 AKITA（秋田） 350,310 3 HIROSHIMA（広島） 214,120 4 OSAKA（大阪） 205,400 5 OKINAWA（沖縄） 188,400 6 SAGA（佐賀） 185,200 7 KYOTO（京都） 139,100 8 HOKKAIDO（北海道） 132,500 9 KOCHI（高知） 128,560 10 SAITAMA（埼玉） 109,990

出典 : インフォキュービック・ジャパン

観光庁が公表している「2017年外国人観光客の都道府県別訪問率ランキング」と照らし合わせると、検索トップ10と訪問率はおおむね比例している。しかし、検索2位の秋田と9位の高知は、訪問率では47都道府県中それぞれ40位と45位に甘んじる。

インフォキュービック・ジャパンは「県名が別のものの名称として使われている場合には、検索数が押し上げられている可能性がある」と分析。秋田はフィギュアスケートの平昌五輪金メダリスト、アリーナ・ザギトワ選手（ロシア）に秋田犬の子犬が贈られ、海外でも注目を集めたことが「AKITA」の検索につながり順位を押し上げたとみられる。高知はインドのケララ州の主要産業都市地コーチの英語表記と同じ綴りであることが影響しているようだ。

バナー写真 : 時事