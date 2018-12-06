シニア女性は旅行もグルメもファッションも満喫。シニア男性はスポーツカーへの憧れを持ち続けている。ソニー生命の意識調査で明らかになった。

シニアの楽しみは「旅行」がダントツのトップ。女性はテレビも大好きで、健康にもファッションにも興味を持ってアクティブな毎日。ソニー生命が全国の50～79歳を対象に実施したシニア生活意識調査で元気で活動的なシニアの姿が浮かび上がった。（有効サンプル数1000）

旅行は男女ともに半数近くの人が現在の楽しみとして挙げているが、「テレビ/ドラマ」「グルメ」「健康」「子ども/孫」「ファッション」の項目は女性の方が上回った。

この1年間で孫に使った金額について聞いたところ、「5～10万円未満」の21.8％が最も多く、平均金額は12万8269円だった。17年調査の平均金額11万6059円より1万2210円増えた。出費の項目で最も多かったのが「おこづかい・お年玉・祝い金」で75.1％、「一緒に外食」53.1％、「おもちゃ・ゲーム」41.2％、「衣類・ファッション」32.0％、「一緒に旅行やレジャー」30.0％が上位だった。

男性 女性 1 メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ 2 フェラーリ BMW 3 ポルシェ クラウン（トヨタ） 4 BMW レクサス（トヨタ） 5 クラウン（トヨタ） ロールス・ロイス 6 ロールス・ロイス ポルシェ 7 レクサス（トヨタ） プリウス（トヨタ） 8 GT-R（日産） フェラーリ 9 プリウス（トヨタ） アウディ 10 ベントレー ジャガー/ボルボ

人生最後に乗りたい車を聞いたところ、男女ともにメルセデス・ベンツが1位。トップ10入りした車には高級外車が目立つ。男性はフェラーリが2位、GT-Rが8位など年齢を重ねてもスポーツカーへの憧れを持ち続けていることがわかる。

出所 : ソニー生命