間もなく平成の時代が終わる。2019年は天皇の代替わりに関連するさまざまな儀式、行事が予定されている。

平成最後となる新年一般参賀が1月2日、皇居で行われた。天皇陛下は皇后さまや皇太子ご夫妻、秋篠宮ご夫妻ら皇族方と共に宮殿・長和殿のベランダに立って、参賀を受けた。宮内庁によると、参賀者数は15万4800人で、平成最多。当初は5回のお出ましの予定だったが、来場者が多く、7回に増やした。

一般参賀は1948年以降、新年と天皇誕生日の年2回行われている。天皇が2016年8月に退位の意向を示して以降、参賀者数が急激に増えた。天皇・皇后両陛下が一般参賀で国民の前に姿を見せるのは、4月30日の退位前では今回で最後となった。

新年を迎え「平成」も残すところ4カ月となった。天皇の退位と新天皇の即位伴い、さまざまな儀式や行事が予定されている。主なものを以下まとめた。

1月7日 天皇陛下在位30年 2月24日 天皇陛下在位30年記念式典（国立劇場） 在位30年を国民で祝うために内閣が行う行事。 4月1日 新元号発表 4月30日 退位礼正殿の儀（宮中） 天皇の退位を広く国民に明らかにする。 5月1日 剣璽等承継の儀（宮中）【2019年に限り祝日】 皇位継承の証しとして、剣璽・御璽・国璽を新天皇に引き継ぐ儀式。剣璽は歴代天皇に伝わる三種の神器のうち剣と璽（勾玉）のこと。御璽・国璽は天皇の印と国の印のこと。 5月1日 即位後朝見の儀（宮中） 新天皇が即位後初めて、国民の代表である三権の長らに会う儀式。 10月22日 即位礼正殿の儀（宮中） 【2019年に限り祝日】 新天皇即位を公に宣明する儀式。 10月22日 祝賀御列の儀 天皇・皇后が皇居周辺をオープンカーでパレードする。 10月22日～ 饗宴の儀（宮中） 外国賓客、三権の長、閣僚らを招いて新天皇即位を披露し、祝福を受けるための饗宴。4日間わたって開催する。 11月14・15日 大嘗祭（宮中） 毎年秋に行われる新嘗祭（にいなめさい）のうち、天皇が即位した最初の年に行われるものを「大嘗祭」と呼ぶ。新嘗祭は、五穀豊穣（ほうじょう）と国家安寧を祈る宮中祭祀（さいし）で、歴代天皇が受け継いできた重要な儀式の一つ。 2020年4月19日 立皇嗣の礼（宮中） 秋篠宮さまが皇位継承順位1位となったことを示す儀式。

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