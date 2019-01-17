2017年の政治資金収支報告を読み解いた。

総務省が公表した2017年の政治資金収支報告書によると、政党本部の収入は自民党が16年比7%増の約258億円となり5年連続トップ。共産、公明、旧民進などの各党が続いた。

政党本部の2017年の収支（単位：億円）

収入 支出 自民党 258.58 257.85 共産党 212.66 214.67 公明党 120.53 139.02 旧・民進党 90.44 125.41 希望の党 20.69 17.55 日本維新の会 17.99 15.62 立憲民主党 12.50 51.86 社民党 9.06 10.78 自由党 4.52 2.71 合計 746.96 788.79

政治資金収支報告（総務大臣届出）のデータを基に編集部作成

政党本部の収入総額746億9604万円のうち、政党交付金は約42％の313億6277万円。政党交付金の廃止を主張し、受け取っていない共産党を除いて集計すると、政党交付金依存度は58.7%に達する。中でも、旧・民進党87.2％、自由党83.5%、自民党68.1％は交付金への依存度が高かった。

自民党は収入の約1割が献金だった。自民党の政治資金団体「国民政治協会」に対する献金の総額は28億7845万円だった。法人・団体からの献金では、日本自動車工業会、日本鉄鋼連盟、日本電機工業会と製造業の業界団体が上位に名を連ねた。自動車業界は業界団体に加えて、トヨタ自動車6440万円、日産自動車3600万円、スバル3060万円など個別企業でも多額の献金をしており、自工会とその加盟企業だけで3億円超となる。政治団体の献金額としては、日本医師会の2億円が突出していた。

国民政治協会への企業・業界団体の献金トップ20

企業・団体名 献金額（万円） 1 日本自動車工業会 8040 2 日本鉄鋼連盟 8000 3 日本電機工業会 7700 4 トヨタ自動車 6440 5 東レ 5000 6 石油連盟 5000 7 キヤノン 4000 8 不動産協会 4000 9 日産自動車 3700 10 住友化学 3600 11 新日鉄住金 3500 12 三菱重工業 3300 13 野村ホールディングス 3200 14 スバル 3060 15 大和証券グループ本社 3000 16 プレハブ建築協会 3000 17 日立製作所 2850 18 パナソニック 2850 19 三井物産 2800 20 三菱商事 2800

政治資金収支報告（総務大臣届出）のデータを基に編集部作成

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