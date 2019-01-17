2017年の政治資金収支報告を読み解いた。
総務省が公表した2017年の政治資金収支報告書によると、政党本部の収入は自民党が16年比7%増の約258億円となり5年連続トップ。共産、公明、旧民進などの各党が続いた。
政党本部の2017年の収支（単位：億円）
|収入
|支出
|自民党
|258.58
|257.85
|共産党
|212.66
|214.67
|公明党
|120.53
|139.02
|旧・民進党
|90.44
|125.41
|希望の党
|20.69
|17.55
|日本維新の会
|17.99
|15.62
|立憲民主党
|12.50
|51.86
|社民党
|9.06
|10.78
|自由党
|4.52
|2.71
|合計
|746.96
|788.79
政治資金収支報告（総務大臣届出）のデータを基に編集部作成
政党本部の収入総額746億9604万円のうち、政党交付金は約42％の313億6277万円。政党交付金の廃止を主張し、受け取っていない共産党を除いて集計すると、政党交付金依存度は58.7%に達する。中でも、旧・民進党87.2％、自由党83.5%、自民党68.1％は交付金への依存度が高かった。
自民党は収入の約1割が献金だった。自民党の政治資金団体「国民政治協会」に対する献金の総額は28億7845万円だった。法人・団体からの献金では、日本自動車工業会、日本鉄鋼連盟、日本電機工業会と製造業の業界団体が上位に名を連ねた。自動車業界は業界団体に加えて、トヨタ自動車6440万円、日産自動車3600万円、スバル3060万円など個別企業でも多額の献金をしており、自工会とその加盟企業だけで3億円超となる。政治団体の献金額としては、日本医師会の2億円が突出していた。
国民政治協会への企業・業界団体の献金トップ20
|企業・団体名
|献金額（万円）
|1
|日本自動車工業会
|8040
|2
|日本鉄鋼連盟
|8000
|3
|日本電機工業会
|7700
|4
|トヨタ自動車
|6440
|5
|東レ
|5000
|6
|石油連盟
|5000
|7
|キヤノン
|4000
|8
|不動産協会
|4000
|9
|日産自動車
|3700
|10
|住友化学
|3600
|11
|新日鉄住金
|3500
|12
|三菱重工業
|3300
|13
|野村ホールディングス
|3200
|14
|スバル
|3060
|15
|大和証券グループ本社
|3000
|16
|プレハブ建築協会
|3000
|17
|日立製作所
|2850
|18
|パナソニック
|2850
|19
|三井物産
|2800
|20
|三菱商事
|2800
政治資金収支報告（総務大臣届出）のデータを基に編集部作成
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