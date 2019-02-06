2018年の車名別新車販売台数、順位の入れ替わりはあれど、「軽トールワゴン人気」の傾向は変わらず。登録車では、日産ノートが、トヨタのプリウスの牙城を崩した。
2018年の新車販売の車名別トップは、2年連続でホンダの軽自動車N-BOXだった。販売台数は前年比10.7%増24万1870台。2位のスズキの軽自動車スペーシアの15万2104台を大きく引き離した。
軽自動車にも衝突軽減ブレーキや車線はみ出し防止などの予防安全技術の搭載が進んでおり、登録車との機能差が少なくなっていることで、人気が一段と高まっているようだ。総合トップ10のうち7台が軽自動車で、車高が高く、ゆったりとした室内空間を確保した「トールワゴン」と呼ばれるタイプが大半を占めた。
|2018
|2017
|2016
|1
|N-BOX ホンダ
|N-BOX ホンダ
|プリウス トヨタ
|2
|スペーシア スズキ
|プリウス トヨタ
|N-BOX ホンダ
|3
|デイズ 日産
|ムーヴ ダイハツ
|アクア トヨタ
|4
|タント ダイハツ
|タント ダイハツ
|タント ダイハツ
|5
|ノート 日産
|ノート 日産
|シエンタ トヨタ
|6
|ムーヴ ダイハツ
|デイズ 日産
|デイズ 日産
|7
|アクア トヨタ
|アクア トヨタ
|フィット ホンダ
|8
|プリウス トヨタ
|C-HR トヨタ
|ムーヴ ダイハツ
|9
|ワゴンR スズキ
|ワゴンR スズキ
|ノート 日産
|10
|ミラ ダイハツ
|スペーシア スズキ
|アルト スズキ
※黄網掛けは軽自動車
日本自動車販売連合会と全国軽自動車協会連合会のデータを基に編集部作成
軽自動車を除く登録車では、日産のノートが13万6324台でトップ（総合順位は5位）となった。現行のノートは2012年発売だが、2016年のマイナーチェンジで独自のハイブリッドシステム「e-POWER」を搭載したモデルを投入してから販売台数が伸びている。e-POWERは「ガソリンで走る電気自動車」とも言われ、エンジンは発電のみに使い、電気自動車（EV）のようにモーターのみで走るのが特徴。
ハイブリッドは長らくトヨタのプリウスの牙城だったが、初めて、ノートが年間でプリウスを超えた。
バナー写真：時事