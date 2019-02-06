2018年の車名別新車販売台数、順位の入れ替わりはあれど、「軽トールワゴン人気」の傾向は変わらず。登録車では、日産ノートが、トヨタのプリウスの牙城を崩した。

2018年の新車販売の車名別トップは、2年連続でホンダの軽自動車N-BOXだった。販売台数は前年比10.7%増24万1870台。2位のスズキの軽自動車スペーシアの15万2104台を大きく引き離した。

軽自動車にも衝突軽減ブレーキや車線はみ出し防止などの予防安全技術の搭載が進んでおり、登録車との機能差が少なくなっていることで、人気が一段と高まっているようだ。総合トップ10のうち7台が軽自動車で、車高が高く、ゆったりとした室内空間を確保した「トールワゴン」と呼ばれるタイプが大半を占めた。