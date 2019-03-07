日本の政治はまだまだ男社会。世界の女性国会議員比率は1995年の11.3%から、2019年1月には24.3%まで上昇したが、日本は世界の95年のレベルにも達していない。

世界各国の議会で構成する「列国議会同盟」は、3月8日の国際女性デーを前に、女性の議会進出に関するレポートの2018年版を公表した。それによると、日本の女性国会議員比率（衆院）は10.2%で、193カ国中165位だった。18年は衆院選がなかったため、日本の比率に変動はなかったものの、他国の女性議員比率が上昇したため、17年版のレポートよりも順位は7つ下がった。

レポートによると、世界の女性国会議員比率は1995年の11.3%から、2019年1月には24.3%まで上昇したが、日本は世界の95年のレベルにも達していないことになる。

一院制又は下院議会の女性議員比率

順位 国名 比率 1 ルワンダ 61.3 5 スウェーデン 47.3 13 スペイン 41.1 16 フランス 39.7 30 イタリア 35.7 39 英国 32.0 47 ドイツ 30.9 62 カナダ 26.9 73 中国 24.9 78 米国 23.5 121 韓国 17.1 131 ロシア 15.8 136 エジプト 14.9 165 日本 10.2

列国議会同盟の公表資料より抜粋 / 黄色網掛けはG7諸国

ランキングのトップはアフリカのルワンダ（61.3%）で、2位キューバ、3位ボリビア、4位メキシコと中南米諸国が名を連ねた。日本は先進7カ国（G7）の中で断トツの最下位。20カ国・地域（G20）首脳会議構成国でも最下位だった。

衆院の会派別女性議員比率（2019年3月1日現在）

会派名 所属議員数 うち女性 比率 自由民主党 281 22 7.8 立憲民主党・無所属フォーラム 68 15 22.1 国民民主党・無所属クラブ 39 2 5.1 公明党 29 4 13.8 日本共産党 12 3 25.0 日本維新の会 11 1 9.1 その他会派・無所属 22 0 0.0 合計 462 47 10.2

（総定数465/欠員3）

衆議院公表データを基に編集部作成

参院の会派別女性議員比率（2019年3月6日現在）

会派名 議員数 うち女性議員 比率 自由民主党・国民の声 125 19 15.2 国民民主党・新緑風会 28 7 25.0 立憲民主党・民友会・希望の会 27 7 25.9 公明党 25 5 20.0 日本維新の会・希望の党 15 4 26.7 日本共産党 14 5 35.7 無所属クラブ 2 2 100.0 沖縄の風 2 1 50.0 各派に属しない議員 3 0 0.0 合計 241 50 20.7

（総定数242/欠員1）

参議院公表データを基に編集部作成

バナー写真 : 衆院の野田聖子予算委員長に詰め寄る野党議員（時事）