日本の政治はまだまだ男社会。世界の女性国会議員比率は1995年の11.3%から、2019年1月には24.3%まで上昇したが、日本は世界の95年のレベルにも達していない。
世界各国の議会で構成する「列国議会同盟」は、3月8日の国際女性デーを前に、女性の議会進出に関するレポートの2018年版を公表した。それによると、日本の女性国会議員比率（衆院）は10.2%で、193カ国中165位だった。18年は衆院選がなかったため、日本の比率に変動はなかったものの、他国の女性議員比率が上昇したため、17年版のレポートよりも順位は7つ下がった。
レポートによると、世界の女性国会議員比率は1995年の11.3%から、2019年1月には24.3%まで上昇したが、日本は世界の95年のレベルにも達していないことになる。
一院制又は下院議会の女性議員比率
|順位
|国名
|比率
|1
|ルワンダ
|61.3
|5
|スウェーデン
|47.3
|13
|スペイン
|41.1
|16
|フランス
|39.7
|30
|イタリア
|35.7
|39
|英国
|32.0
|47
|ドイツ
|30.9
|62
|カナダ
|26.9
|73
|中国
|24.9
|78
|米国
|23.5
|121
|韓国
|17.1
|131
|ロシア
|15.8
|136
|エジプト
|14.9
|165
|日本
|10.2
列国議会同盟の公表資料より抜粋 / 黄色網掛けはG7諸国
ランキングのトップはアフリカのルワンダ（61.3%）で、2位キューバ、3位ボリビア、4位メキシコと中南米諸国が名を連ねた。日本は先進7カ国（G7）の中で断トツの最下位。20カ国・地域（G20）首脳会議構成国でも最下位だった。
衆院の会派別女性議員比率（2019年3月1日現在）
|会派名
|所属議員数
|うち女性
|比率
|自由民主党
|281
|22
|7.8
|立憲民主党・無所属フォーラム
|68
|15
|22.1
|国民民主党・無所属クラブ
|39
|2
|5.1
|公明党
|29
|4
|13.8
|日本共産党
|12
|3
|25.0
|日本維新の会
|11
|1
|9.1
|その他会派・無所属
|22
|0
|0.0
|合計
|462
|47
|10.2
（総定数465/欠員3）
衆議院公表データを基に編集部作成
参院の会派別女性議員比率（2019年3月6日現在）
|会派名
|議員数
|うち女性議員
|比率
|自由民主党・国民の声
|125
|19
|15.2
|国民民主党・新緑風会
|28
|7
|25.0
|立憲民主党・民友会・希望の会
|27
|7
|25.9
|公明党
|25
|5
|20.0
|日本維新の会・希望の党
|15
|4
|26.7
|日本共産党
|14
|5
|35.7
|無所属クラブ
|2
|2
|100.0
|沖縄の風
|2
|1
|50.0
|各派に属しない議員
|3
|0
|0.0
|合計
|241
|50
|20.7
（総定数242/欠員1）
参議院公表データを基に編集部作成
バナー写真 : 衆院の野田聖子予算委員長に詰め寄る野党議員（時事）