小中学生の好きな教科のトップは算数・数学。しかし、男女別に集計すると、女子はそれほど数学が好きではないらしい。

玩具メーカーのバンダイ（東京）が小中学生の勉強に対する意識を調べたところ、好きな教科、嫌いな教科ともにトップは算数・数学だった。調査は小学1年～中学3年の子どもを持つ保護者900人（各学年100人）を対象に実施、子どもと一緒に回答してもらった。

複数回答で聞いた小中学生の好きな教科は、「算数・数学」が25.1%でトップ。「体育」「図工・美術」が続いた。一方、苦手な教科も「算数・数学」が24.0％でトップとなり、「国語」「体育」が続いた。

小中学生の好きな教科・苦手な教科

好き 苦手 1 算数・数学 算数・数学 2 体育 国語 3 図工・美術 体育 4 国語 社会 5 音楽 英語（外国語）

複数回答。「特にない」の回答を除くランキング

出所 : バンダイ

これを男女別に見ると、「算数・数学」は男子の好きな教科のトップだったが、女子では嫌いな教科のトップで、好きな教科のトップ3圏外。また、男子は好きな科目の3位に理科が入っており、男子の理系志向がくっきりと現れている。

男女別の好きな教科・苦手な教科

好き 苦手 女子 男子 女子 男子 1 国語 算数・数学 算数・数学 国語 2 図工・美術 体育 国語 算数・数学 3 音楽 理科 体育 体育

複数回答。「特にない」の回答を除くランキング

出所 : バンダイ

2020年から小学校で必修化される「プログラミング」について聞いたところ、男子は「面白そう」「楽しそう」などポジティブな意見がトップ3に入った一方で、女子は不安を感じているような意見が上位となった。プログラミングへの前向きな捉え方は、男子の理系志向とも関係ありそうだ。

プログラミングの印象について

女子 男子 1 難しそう 面白そう 2 よくわからない 楽しそう 3 面白そう 将来役に立ちそう 4 将来役に立ちそう 難しそう 5 楽しそう よくわからない

出所 : バンダイ

先生になってほしい有名人（単独回答）は、カリスマ予備校講師の林修さんがトップ。僅差の2位がユーチューバーのHIKAKINさん。テレビドラマで教師役を演じた菅田将暉さん、ドラえもん、アイドルグループ嵐のメンバーの櫻井翔さんが続いた。

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