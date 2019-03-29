天皇陛下（125代）が退位される4月30日までの在位期間は30年3カ月余りとなる。飛鳥時代（6世紀末～）以降に即位した天皇の中では10番目に長い在位となる。

最も在位期間が長かったのは昭和天皇（124代）の62年、次いで、明治天皇（122代）の45年6カ月だった。歴代では、在位期間が10年に満たない天皇も多く、昭和天皇、明治天皇は群を抜いて長い在位だった。(*1)

歴代で在位期間が長い天皇（6世紀末以降）

天皇 在位期間 在位期間 昭和天皇 1926～1989 62年 明治天皇 1867～1912 45年6カ月 光格天皇 1779～1817 37年4カ月 後土御門天皇 1464～1500 36年2カ月 後花園天皇 1428～1464 35年11カ月 推古天皇 593～628 35年3カ月 醍醐天皇 897～930 33年2カ月 後奈良天皇 1526～1557 31年3カ月 後小松天皇 1382～1412 30年4カ月 現・上皇（平成） 1989～2019 30年3カ月

青色網掛けは生前退位の天皇。10人のうち女帝は推古天皇のみ。

宮内庁、内閣府などの公表資料を基に編集部作成

125代続くとされる歴代の天皇のうち生前に退位した天皇は58人に上る。今上天皇の退位は1817年に退位した光格天皇以来202年ぶり、59例目。明治時代に制定された旧皇室典範、戦後制定された現在の皇室典範は、天皇の終身在位を定めており、今上天皇の退位は特例法によって可能となった。

バナー写真 : 昭和天皇と明治天皇（時事）