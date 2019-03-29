天皇陛下（125代）が退位される4月30日までの在位期間は30年3カ月余りとなる。飛鳥時代（6世紀末～）以降に即位した天皇の中では10番目に長い在位となる。
最も在位期間が長かったのは昭和天皇（124代）の62年、次いで、明治天皇（122代）の45年6カ月だった。歴代では、在位期間が10年に満たない天皇も多く、昭和天皇、明治天皇は群を抜いて長い在位だった。(*1)
歴代で在位期間が長い天皇（6世紀末以降）
|天皇
|在位期間
|在位期間
|昭和天皇
|1926～1989
|62年
|明治天皇
|1867～1912
|45年6カ月
|光格天皇
|1779～1817
|37年4カ月
|後土御門天皇
|1464～1500
|36年2カ月
|後花園天皇
|1428～1464
|35年11カ月
|推古天皇
|593～628
|35年3カ月
|醍醐天皇
|897～930
|33年2カ月
|後奈良天皇
|1526～1557
|31年3カ月
|後小松天皇
|1382～1412
|30年4カ月
|現・上皇（平成）
|1989～2019
|30年3カ月
青色網掛けは生前退位の天皇。10人のうち女帝は推古天皇のみ。
宮内庁、内閣府などの公表資料を基に編集部作成
125代続くとされる歴代の天皇のうち生前に退位した天皇は58人に上る。今上天皇の退位は1817年に退位した光格天皇以来202年ぶり、59例目。明治時代に制定された旧皇室典範、戦後制定された現在の皇室典範は、天皇の終身在位を定めており、今上天皇の退位は特例法によって可能となった。
バナー写真 : 昭和天皇と明治天皇（時事）
(*1) ^ 時代をさかのぼると、昭和天皇よりも長く在位した天皇もいるが、在位期間について複数の説があるなど不確定な要素もあるため、今回は飛鳥時代以降に限定している。