子どもの名前には親の願いが込められている。平成に生まれた赤ちゃんは、どんな期待を託されたのだろう。赤ちゃんの人気名前ランキングから平成を振り返る。

明治安田生命保険は、生命保険の加入者や契約情報などを基に毎年、「生まれ年別の名前調査」を実施、年ごとの名前をランキング形式でまとめ傾向を分析している。間もなく幕を閉じる「平成」の時代に生まれた赤ちゃんに、親たちはどんな思いを託したのだろうか？

【女の子】

平成30年間で最も多く1位を獲得した名前は「美咲（みさき）」で、「陽菜（ひな）」「さくら/葵（あおい）」が続いた。上位に入った名前は、花や植物にちなんだ名前が圧倒的に多かった。可憐（かれん）で柔らかいイメージだけでなく、「根を張り、花を咲かせ、実を結ぶ」力強さも人気の要因か。

1 2 3 初期 美咲（6） 愛（2） 彩/萌/明日香（各1） 中期 陽菜（4） さくら（3） 美咲/葵（各2） 後期 陽菜（3） 葵/結菜（各2） さくら/凜など（各1） 総合 美咲（8） 陽菜（7） さくら/葵（各4）

初期は元年～10年、中期は11～20年、後期は21～30年

（）の数字は、毎年の調査で1位になった回数

後期3位は他に結愛/結衣/結月/咲良

名付けに影響を与えた出来事

* 平成元年（1989年）改元

「平成」から1文字をとった「成美」が前年のランク圏外から4位にランクイン。

* 平成2年（1990年）秋篠宮さま紀子さまご成婚

紀子さまにあやかった名前がブームに。「紀子」が236位から73位に大きく順位を上げたほか、「早紀」「美紀」など「紀」の文字が入った名前がベスト100に6つランクイン。

* 平成12年（2000）シドニー五輪 / 平成16年（2004）アテネ五輪

オリンピックイヤーは「さくら」が人気。金メダルを獲得した高橋尚子さん（マラソン）、田村亮子さん（柔道、結婚により現在は谷姓）、吉田沙保里さん（レスリング）らの活躍に感動し、日本のシンボル的な花である桜への思いを強めたのだろうか。

* 平成23年（2011年）東日本大震災

多くの犠牲者を出した東日本大震災で、人と人とのつながり、絆の大切さを改めて認識させられた年。つながりを連想させる「結」の文字が多く使われた。「結愛（ゆあ）」が1位、「結衣（ゆい）」が3位。

【男の子】

平成30年間で最も多く1位を獲得した名前は「大翔（ひろと）」で、「翔太（しょうた）」「蓮（れん）」が続いた。空高く羽ばたくの意味を持つ「翔」は、平成を代表する男の子の人気漢字。「大」の文字も上位の名前にしばしば使われている。男の子にはスケール感をもって、活躍してほしいという思いが込められているようだ。

1 2 3 初期 翔太（6） 拓也（2） 健太/大輝（各1） 中期 大輝/大翔（各3） 翔（2） 駿/蓮/陸（各1） 後期 大翔（5） 蓮（4） 悠真（2） 総合 大翔（8） 翔太（6） 蓮（5）

初期は元年～10年、中期は11～20年、後期は21～30年

（）の数字は、毎年の調査で1位になった回数

名付けに影響を与えた出来事

* 平成元年（1989）改元

「翔平」（7位）、「一成」（38位）、「和成」（89位）と「平」「成」の文字が入る名前が人気に。翌2年も「翔平」「康平」「恭平」など「平」人気が続いた。

* 平成5年（1993）Jリーグ開幕

サッカー熱が盛り上がり、人気サッカー漫画『キャプテン翼』の主人公の名前「翼」が5位に。以降、ベスト10に5年連続ランクイン。

* 平成18年（2006）秋篠宮さまの長男の悠仁さま誕生

悠斗（6位）、悠人（18位）、悠真（25位）、悠翔（25位）など、「ゆとりがある/おおらかである」の意味を持つ「悠」の文字が一躍人気漢字に。

* 平成23年（2011）東日本大震災

自然の力によって多くの命が失われたからこそ、大地に根差し、何度も花を咲かせるなど自然のポジティブなイメージにちなむ「蓮」「樹」などが人気に。明るい将来を願って「陽」「輝」の文字も多用された。

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