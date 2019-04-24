東京五輪・パラリンピックは延期になったけれど、今年の休・祝日に変更はありません。7月の4連休の頃には新型コロナウイルスの猛威も落ち着いていると願いながら、楽しい計画をアレコレ考えましょう！

（注記）東京五輪・パラリンピックは延期となりましたが、2020年の祝・休日に変更はありません。この記事のカレンダー部分はそのままご活用いただけます。

（2021年の祝・休日はこちら）

2020年夏は東京五輪・パラリンピック開催に伴い、3つの祝日が五輪開・閉会式前後に移動する。海の日（本来は7月第３月曜日）を五輪開会式前日の7月23日に、スポーツの日（本来は10月第２月曜日）を開会式の24日に、山の日（本来は8月11日）を閉会式翌日の8月10日とする。通勤・通学ラッシュや渋滞をなくし、選手団の移動や、要人警護などへの支障を減らすのが目的だ。2019年の皇位継承に伴い、天皇誕生日の祝日は2月23日となる。2020年の祝・休日は以下の通り。

名称 2020年 元日 1月1日 成人の日 1月13日（1月第2月曜日） 建国記念の日 2月11日 天皇誕生日 2月23日 休日 2月24日 天皇誕生日の振り替え休日 春分の日 3月20日 昭和の日 4月29日 憲法記念日 5月3日 みどりの日 5月4日 こどもの日 5月5日 休日 5月6日 憲法記念日の振り替え休日 海の日 7月23日 2020年に限り移動 スポーツの日 7月24日 2020年に限り移動 山の日 8月10日 2020年に限り移動 敬老の日 9月21日（9月第3月曜日） 秋分の日 9月22日 文化の日 11月3日 勤労感謝の日 11月23日

「体育の日」は2020年より「スポーツの日」に名称変更となる

内閣府ウェブサイトの情報を基に編集部作成

年末年始はゆったりめ

12月28日が土曜日のため、企業や役所勤めの人の御用納めは27日に前倒し。年末年始の休みは28日から20年1月5日までの9連休となる人が多い。正月休み明けの1週間を乗り切ると、3連休が待っているのも嬉しい。（注 : 御用納め、1月2日、3日の休みは一般的なケースであり、法律で定められたものではない）

有給休暇と組み合わせれば超大型連休に

ゴールデンウイークは5月2日から6日までが5連休となる。皇位継承に伴う祝日設定で10連休となった2019年と比べると休みは短いが、祝・休日に挟まれた平日に有給休暇を取れば、まとまったお休みにできそう。

2020年限定で夏の祝日が移動

特別措置法で3つの祝日が1年限りで移動し、五輪開会式とその前日、閉会式翌日が祝日となる。これに伴い7月に4連休、8月に3連休が出現する。

暑さ一段落の時期にリフレッシュ

敬老の日と秋分の日は年によって日付が替わるが、2020年はめぐりあわせよく2つの祝日が連続するため、秋の行楽シーズンに4連休が出現。夏バテから立ち直るのにピッタリの時期。

バナー写真 : PIXTA