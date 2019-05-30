5月中旬に沖縄、奄美地方が梅雨入りし、6月に入ると九州以北の地域（北海道を除く）でもうっとうしい天気が続くようになる。昨年（2018年）は西日本で、大規模な豪雨災害が起こった。梅雨末期は十分な注意が必要だ。
降水量は年によってばらつき
2018年の各地の梅雨入り、梅雨明け時期と、それぞれの平年値は下図の通り。
2018年の梅雨入り・梅雨明けおよび平年値
|2018年梅雨入り
|2018年梅雨明け
|梅雨入り平年日
|梅雨明け平年日
|沖縄
|6月1日
|6月23日
|5月9日
|6月23日
|奄美
|5月27日
|6月26日
|5月11日
|6月29日
|九州南部
|6月5日
|7月9日
|5月31日
|7月14日
|九州北部
|6月5日
|7月9日
|6月5日
|7月19日
|四国
|6月5日
|7月9日
|6月5日
|7月18日
|中国
|6月5日
|7月9日
|6月7日
|7月21日
|近畿
|6月5日
|7月9日
|6月7日
|7月21日
|東海
|6月5日
|7月9日
|6月8日
|7月21日
|関東甲信
|6月6日
|6月29日
|6月8日
|7月21日
|北陸
|6月9日
|7月9日
|6月12日
|7月24日
|東北南部
|6月10日
|7月14日
|6月12日
|7月25日
|東北北部
|6月11日
|7月19日
|6月14日
|7月28日
東京、大阪、名古屋、福岡など九州南部から関東甲信にかけては、平年で6月上旬に梅雨入りし、一カ月半後の7月下旬に梅雨明けする。梅雨期の降水量は、九州では500ミリ程度で年間の4分の1、関東甲信や東海では300ミリ程度で年間の5分の1程度となっている。
関東甲信地域の、過去30年間の梅雨期の平年比降水量は次の通り。年によってかなりばらつきがあり、1990年のように、平年の半分しか雨が降らない「空梅雨」のケースもある。
2018年は西日本に甚大な被害
梅雨末期には降雨量が多くなることが多く、しばしば集中豪雨による河川の氾濫、土砂災害などの被害が出る。2018年は6月28日から7月8日にかけ、総降水量が多いところで1800ミリを超えるなど、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。
この西日本豪雨の死者は220人以上に及び、家屋の全半壊は約1万7000棟、浸水家屋は約3万棟（内閣府まとめ）に達した。
バナー写真：（Ushico/PIXTA）