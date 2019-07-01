好きな歌手の楽曲からお気に入りの曲を選んで作った「My Best」のテープを通学の電車の中で繰り返し聴いたあの頃。カバンの中には、いつもウォークマンが入っていた。
ギュウギュウ詰めの通勤電車の中も、会社帰りのジムでの単調なマシーントレーニングもお気に入りの音楽があれば気分はグッと上がる！最近はスマホでダウンロードした音楽を聴いている人が多いけれど、「お気に入りの音楽を持ち歩く」を実現したのはウォークマンだった。1979年7月1日の1号機発売から40年。その歴史を振り返る。
ウォークマン誕生からの歩み
|1979年
|7月1日、ウォークマン1号機発売。価格は3万3000円
秋から年末にかけて爆発的人気となり、品切れが続く
当初は本体に「WALKMAN」のロゴが無かった
|1980年
|世界的な指揮者・カラヤンのウォークマン愛用が話題に
|1980年
|（AIWAがカセットボーイ発売。以降、ライバルメーカーが相次いでポータブルヘッドフォンステレオ市場投入）
|1981年
|2代目ウォークマン発売
|1981年
|フランスの歴史ある百科事典プチ・ラルース（Petit Larousse）にWalkman掲載
|1982年
|（CD音楽ソフト発売開始）
|1983年
|開発当初からの目標だったカセットケースサイズを実現
|1984年
|ディスクマン発売
（CDの売り上げがレコードの売り上げを上回る）
|1986年
|Oxford English DictionaryにWalkman掲載
|1987年
|初めてカセットケースサイズを下回る
猿がウォークマンで音楽を聴くCMが話題に
米スミソニアン博物館にウォークマン永久展示
|1992年
|MDウォークマン発売
|1993年
|累計出荷台数1億台達成
|1999年
|メモリースティックウォークマン発売
|2001年
|（米アップルコンピュータ 携帯音楽端末iPod発売）
|2007年
|（米アップルコンピュータ 初代iPhone発売）
|2010年
|カセット型ウォークマン販売終了
|2011年
|MDウォークマン販売終了
|2016年
|ハイレゾ対応Signature Series（シグネチャーシリーズ）発売。最上位機種の市場価格は30万円超
（）内はソニーやウォークマン以外の出来事
バナー画像：ウォークマン1号機のカタログ（ソニー提供 / 編集部で画像の一部を加工しています）