2019年上半期（1～6月）の訪日外国人客数は、前年より4.6％増の1663万人と過去最高に。しかし、徴用工問題などで関係が悪化している韓国からの訪日客は3.8％減少した。
日本政府観光局（JNTO）が発表した2019年1～6月の訪日外国人客数（推計値）は、前年同期比4.6％増の1663万3600人となり、半期として過去最高を記録した。6月単月は、同6.5％増の288万人だった。
上期の訪日客を国別にみると、中国が453万2500人（11.7％増）と最も多く、次いで韓国の386万2700人（3.8％減）。以下、台湾248万800人（1.0％減）、香港109万7900人（1.1％減）、米国の87万5200人（13.1％増）などの順となっている。
主な国・地域別の訪日外国人客数
|2019年上半期
|2018年上半期
|増減（%）
|中国
|4,532,500
|4,056,483
|11.7
|韓国
|3,862,700
|4,016,370
|-3.8
|台湾
|2,480,800
|2,505,764
|-1.0
|香港
|1,097,900
|1,110,637
|-1.1
|米国
|875,200
|774,129
|13.1
|タイ
|683,700
|606,665
|12.7
|オーストラリア
|326,900
|295,339
|10.7
|シンガポール
|214,200
|199,719
|7.3
|英国
|185,700
|169,248
|9.7
|フランス
|160,300
|149,197
|7.4
|ドイツ
|118,500
|106,090
|11.7
|総数
|16,633,600
|15,899,063
|4.6
（日本政府観光局調べ）
元徴用工や輸出規制の問題により対日関係が悪化している韓国は、6月単月では61万1900人（前年同月比0.9％増）と、6月としては過去最高を記録。しかし、3月から5月に大きく落ち込んだ。日韓の姉妹都市交流中止などの影響が表面化しているほか、韓国のLCC（格安航空会社）が一部路線の運休を決めるなどしており、今後訪日客の減少が加速する可能性もある。
訪日外国人客数は2012年から右肩上がりで増加し、16年に2000万人、18年に3000万人を突破。政府は、オリンピックイヤーの2020年に4000万人の外国人客を迎えたいとの目標を掲げている。
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