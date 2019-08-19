働き方改革の一環としてテレワーク（自宅などでの勤務）を導入する企業が増えているというが、利用している人はごく一部なのだろうか。東京圏の通勤地獄に改善の兆しなし。
国土交通省が公表した2018年度の「全国の鉄道主要区間の混雑率」調査によると、東京圏の鉄道路線のうち11路線がピーク時における混雑緩和の目標とされる混雑率180％を上回った。中でも最悪の東京メトロ東西線は199％で「体が触れ合い相当圧迫感がある」とされる状態（同200%）にほぼ達していた。
混雑率はその路線で最も混み合う時間帯1時間における混雑度合いの平均値。同省は【100％=乗客全員が席に座り、つり革などにつかまることができる定員乗車】【180％=折りたたむなど無理をすれば新聞を読める】【200%=体が触れ合い相当圧迫感があるが、週刊誌程度ならなんとか読める】と定義している。
今回180％を超えたのは東西線のほか、総武線や横須賀線、南武線、東海道線などJR東日本の8路線と日暮里・舎人ライナー（東京都交通局）、田園都市線（東急）。
混雑率180%を超える11路線（すべて東京圏）
|路線
|鉄道会社
|混雑率
|東西線
|東京メトロ
|199
|横須賀線
|JR東
|197
|総武線（各駅）
|JR東
|196
|東海道線
|JR東
|191
|日暮里・舎人ライナー
|東京都交通局
|189
|京浜東北線
|JR東
|185
|南武線
|JR東
|184
|埼京線
|JR東
|183
|中央線（快速）
|JR東
|182
|田園都市線
|東急
|182
|総武線（快速）
|JR東
|181
国土交通省のデータを基に編集部作成
一方、三大都市圏の主要区間における平均混雑率は、東京圏（31区間）の163%に対し大阪圏（20区間）が126%、名古屋圏（8区間）が132%だった。鉄道各社は輸送力の増強によって混雑率緩和に努めてきたが、地方からの人口の流入が続く首都圏では、混雑緩和のペースが鈍く、いまだ通勤地獄からの解放は実現していない。
国土交通省では、東京圏主要31路線については、最混雑時間帯の前後の1時間（ピークサイド）の平均混雑率も併せて公表。通勤時間を1時間ずらせば、混雑が緩和されることを見える化し、オフピーク通勤を促す。例えば、混雑率199％の東西線も、1時間後ろにずらせば126%となり、比較的ゆったりと出勤できる。
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