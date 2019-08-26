少子化に伴い、全国の自治体で学校の統廃合が進んでいる。この1年で全国の小中学校の数は200以上も減少した。

児童・生徒数はピーク時の半分以下に

文部科学省が発表した2019年度の学校基本調査によると、国内の小学校の児童数は前年度比5万9322人減の636万8545人、中学校の生徒数は同3万3555人減の321万8115人となった。小学校数は同154校減の1万9738校、中学校数は同48校減の1万222校だった。高等学校（全日制、定時制）の生徒数は、前年度比6万7399人減の316万8262人。

義務教育である小中学校の在学者数はともに、統計が始まった1948年以降、最も少ない数字となった。児童数は過去最高だった1958年の1349万2000人から53％減、生徒数は過去最高だった62年の732万8000人から56％減で、少子化の深刻さが改めて浮き彫りになった。

2019年4月に小学校に入学した1年生の数は全国で102万8678人、中学1年生の数は107万8676人だった。

高卒者の54.7％が大学に

進路状況の調査では、中学校卒業者111万2070人の98.8％にあたる109万8877人が高校に進学した。また、高校卒業者105万1246人の54.7％にあたる57万4695人が大学に、16.4％にあたる17万2096人が専修学校（専門課程）にそれぞれ進み、17.7％にあたる18万5617人が就職した。

高卒者の就職先を産業別にみると、製造業が7万6498人（就職者総数の41.2％）と最も多く、次いで卸売・小売業の1万9291人（10.4％）、建設業の1万4935人（8.0％）などの順となった。

バナー写真：（YUMIC/PIXTA）