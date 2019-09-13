厚生労働省が「敬老の日」に合わせて公表する、100歳以上の高齢者の数が2019年、初めて7万人を突破した。そのうち88.1％を女性が占める。日本の長寿化は女性がけん引！

厚生労働省のまとめによると、2019年9月15日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より1489人増加し、初めて7万人を突破し、7万1274人となった。100歳以上人口の増加は49年連続。100歳以上人口は圧倒的に女性が多く、全体の88.1%を占めた。

最高齢の女性は福岡市在住の田中カ子（かね）さん117歳。田中さんは19年3月に世界最高齢者としてギネスに公式認定された。男性は愛知県岡崎市在住の巴一作さん110歳。

老人福祉法が制定された1963年には、100歳以上の高齢者は全国で153人だったが、81年に1000人を突破、98年に1万人を突破し、その後も右肩上がりに増え続けている。

都道府県別で人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の数が最も多いのが島根県の105.15人、最も少ないのは埼玉県の33.74人で約3倍以上の開きがあった。西高東低で、特に関東地方など都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向がある。

人口10万人あたりの100歳以上人口

多い県 少ない県 島根県 105.15 埼玉県 33.74 高知県 101.42 愛知県 37.15 鹿児島県 100.87 千葉県 39.68 鳥取県 97.50 大阪府 41.39 山口県 87.74 神奈川県 42.86 厚生労働省発表のデータを基に編集部作成

※記事は2019年9月13日公開だが、その時点で男性の最高齢だった渡辺智哲さんが20年2月23日に死去したため、2020年2月25日に男性の最高齢者に関する記述を更新した。また、1月に誕生日を迎えた田中カ子さんの年齢を更新し、117歳とした。

バナー写真 : 世界最高齢記録をギネス認定され、お祝いのイチゴケーキを食べる田中カ子さん（時事、2019年3月9日）