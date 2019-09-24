近年順調に伸びていた日本の農林水産物・食品の輸出だが、2019年上半期（1－6月）は微増にとどまる結果に。政府目標である1兆円の達成に”黄信号”が灯っている。
農林水産省の発表によると、2019年上半期（1-6月）の農林水産物・食品の輸出総額は、前年同期比2.9％増の4486億円となった。伸び率は、通年で9068億円だった前年の上半期（15.2％増）に比べ大幅に鈍化しており、政府が目標に掲げる19年の1兆円達成は厳しくなっている。
輸出総額のうち、農産物は前年同期比9.0％増の2864億円、林産物は4.3％増の193億円、水産物は7.5％減の1430億円。落ち込みが目立ったのは植木、切花などの花き類で、23.6％減の68億円。水産物では、米国の豊漁が響いたホタテ貝、日本の国内需要が増したサバなどが、前年比20－30％も輸出額を減らした。
牛肉の輸出は前年同期比22.2％増の132億円、日本酒は同15.4％増の121億円と、好調を維持した。
主な品目別の農林水産物・食品輸出額（2019年1-6月）
|金額（億円）
|対前年同期増減率（％）
|増加
|ブリ
|112
|34.3
|牛肉
|132
|22.2
|日本酒
|121
|15.4
|菓子
|92
|13.5
|清涼飲料水
|152
|12.7
|減少
|ホタテ貝
|179
|▲ 30.0
|サバ
|149
|▲ 27.4
|植木など
|62
|▲ 25.9
|イチゴ
|15
|▲ 18.7
|カツオ・マグロ類
|72
|▲ 15.1
農林水産省調べ
輸出先の上位3カ国・地域は香港、中国、米国の順で、輸出額は香港が前年同期比2.7％増の1011億円、中国が9.6%増の721億円、米国が12.1%増の626億円。日本との対立が続く韓国は台湾に次いで5番目の輸出先だが、輸出額は2.7%減の296億円だった。
バナー写真：ニューデリーで開かれたイベントで、日本酒を試飲するインド人女性＝2019年9月4日（時事）