アジア初開催となった第9回ラグビー・ワールドカップ（W杯）日本大会で、日本代表は1次リーグを4戦全勝で終え、初の8強入りと決勝トーナメント進出を果たした。ここでW杯での日本代表の過去の戦績を振り返ってみたい。

ラグビーW杯での日本の戦績

開催年 主催国 監督・ヘッドコーチ 勝敗 第1回 1987 ニュージーランド・オーストラリア 宮地克美 3敗 第2回 1991 イングランド 宿澤広朗 1勝2敗 第3回 1995 南アフリカ 小藪修 3敗 第4回 1999 ウェールズ 平尾誠二 3敗 第5回 2003 オーストラリア 向井昭吾 4敗 第6回 2007 フランス ジョン・カーワン 3敗1分け ●日本3－91オーストラリア ●日本31－35フィジー ●日本18－72ウェールズ △日本12－12カナダ 第7回 2011 ニュージーランド ジョン・カーワン 3敗1分け ●日本21-47フランス ●日本7-83ニュージーランド ●日本18-31トンガ △日本23-23カナダ 第8回 2015 イングランド エディー・ジョーンズ 3勝1敗 ◯日本34-32南アフリカ ●日本10-45スコットランド 〇日本26-5サモア 〇日本28-18米国 第9回 2019 日本 ジェイミー・ジョセフ 4勝（1次リーグ終了まで） 〇日本30－10ロシア 〇日本19－12アイルランド 〇日本38－19サモア 〇日本28－21スコットランド

1987年にニュージーランドとオーストラリアの共同主催で開かれた第1回大会では、初戦の米国戦に18―21で惜敗した後、イングランドに7―60と大敗。続くオーストラリア戦も23―42で敗れ、1次リーグで敗退した。91年にイングランドなどで開かれた第2回大会でも1次リーグで敗退。しかし、スコットランド、アイルランドに連敗後、ジンバブエを52―8で下してW杯初勝利を挙げた。

歴史的大敗、そして5大会連続勝利なし

第3回の南アフリカ大会（95年）では、ウェールズ、アイルランド、ニュージーランドに3連敗し1次リーグ敗退。特にニュージーランド戦では17―145と歴史的な大敗を喫してしまった。第4回のウェールズ大会（99年）では、今大会でヘッドコーチを務めるジェイミー・ジョセフが出場したが、再び1次リーグで3連敗を喫し、涙をのんだ。

第5回のオーストラリア大会（2003年）はスコットランド、フィジー、フランス、米国に4連敗。第6回のフランス大会（07年）もオーストラリア、フィジー、ウェールズに3連敗したが、1次リーグ最終戦では、カナダ相手に12―12の引き分けに持ち込み、95年大会から続く連敗を13でストップさせた。第7回のニュージーランド大会（11年）でも、1次リーグ初戦からフランス、ニュージーランド、トンガに3連敗。カナダには前半リードで折り返すも、追い付かれて23―23と引き分け、5大会連続で勝利なしに終わった。

世界を驚かせた前大会での南ア戦勝利

風向きが変わったのは前回の第8回大会（2015年、イングランド）。かつてオーストラリア代表ヘッドコーチを務めたエディー・ジョーンズが12年から指揮を取り、日本代表は確実に強くなっていった。1次リーグ初戦では、当時世界ランク3位の南アフリカを34―32の僅差で逆転勝利。W杯では実に24年ぶりとなる2勝目を挙げた。続くスコットランド戦には敗れたものの、サモア、米国に連勝。しかし、勝ち点差で決勝トーナメント進出を惜しくも逃した。

バナー写真：ラグビーW杯で8強入りを決め、歓声に応えるリーチマイケル（中央）ら日本の選手＝2019年10月13日、横浜国際総合競技場（時事）