アジア初開催となった第9回ラグビー・ワールドカップ（W杯）日本大会で、日本代表は1次リーグを4戦全勝で終え、初の8強入りと決勝トーナメント進出を果たした。ここでW杯での日本代表の過去の戦績を振り返ってみたい。
ラグビーW杯での日本の戦績
|開催年
|主催国
|監督・ヘッドコーチ
|勝敗
|第1回
|1987
|ニュージーランド・オーストラリア
|宮地克美
|3敗
|第2回
|1991
|イングランド
|宿澤広朗
|1勝2敗
|第3回
|1995
|南アフリカ
|小藪修
|3敗
|第4回
|1999
|ウェールズ
|平尾誠二
|3敗
|第5回
|2003
|オーストラリア
|向井昭吾
|4敗
|第6回
|2007
|フランス
|ジョン・カーワン
|3敗1分け
|●日本3－91オーストラリア
|●日本31－35フィジー
|●日本18－72ウェールズ
|△日本12－12カナダ
|第7回
|2011
|ニュージーランド
|ジョン・カーワン
|3敗1分け
|●日本21-47フランス
|●日本7-83ニュージーランド
|●日本18-31トンガ
|△日本23-23カナダ
|第8回
|2015
|イングランド
|エディー・ジョーンズ
|3勝1敗
|◯日本34-32南アフリカ
|●日本10-45スコットランド
|〇日本26-5サモア
|〇日本28-18米国
|第9回
|2019
|日本
|ジェイミー・ジョセフ
|4勝（1次リーグ終了まで）
|〇日本30－10ロシア
|〇日本19－12アイルランド
|〇日本38－19サモア
|〇日本28－21スコットランド
1987年にニュージーランドとオーストラリアの共同主催で開かれた第1回大会では、初戦の米国戦に18―21で惜敗した後、イングランドに7―60と大敗。続くオーストラリア戦も23―42で敗れ、1次リーグで敗退した。91年にイングランドなどで開かれた第2回大会でも1次リーグで敗退。しかし、スコットランド、アイルランドに連敗後、ジンバブエを52―8で下してW杯初勝利を挙げた。
歴史的大敗、そして5大会連続勝利なし
第3回の南アフリカ大会（95年）では、ウェールズ、アイルランド、ニュージーランドに3連敗し1次リーグ敗退。特にニュージーランド戦では17―145と歴史的な大敗を喫してしまった。第4回のウェールズ大会（99年）では、今大会でヘッドコーチを務めるジェイミー・ジョセフが出場したが、再び1次リーグで3連敗を喫し、涙をのんだ。
第5回のオーストラリア大会（2003年）はスコットランド、フィジー、フランス、米国に4連敗。第6回のフランス大会（07年）もオーストラリア、フィジー、ウェールズに3連敗したが、1次リーグ最終戦では、カナダ相手に12―12の引き分けに持ち込み、95年大会から続く連敗を13でストップさせた。第7回のニュージーランド大会（11年）でも、1次リーグ初戦からフランス、ニュージーランド、トンガに3連敗。カナダには前半リードで折り返すも、追い付かれて23―23と引き分け、5大会連続で勝利なしに終わった。
世界を驚かせた前大会での南ア戦勝利
風向きが変わったのは前回の第8回大会（2015年、イングランド）。かつてオーストラリア代表ヘッドコーチを務めたエディー・ジョーンズが12年から指揮を取り、日本代表は確実に強くなっていった。1次リーグ初戦では、当時世界ランク3位の南アフリカを34―32の僅差で逆転勝利。W杯では実に24年ぶりとなる2勝目を挙げた。続くスコットランド戦には敗れたものの、サモア、米国に連勝。しかし、勝ち点差で決勝トーナメント進出を惜しくも逃した。
バナー写真：ラグビーW杯で8強入りを決め、歓声に応えるリーチマイケル（中央）ら日本の選手＝2019年10月13日、横浜国際総合競技場（時事）