北海道強し！ ブランド総合研究所の「地域ブランド調査2019」では、またしても北海道がブランド力の高さを見せつけた。一方で、都道府県別の最下位はまたしてもあの県…。
民間調査会社ブランド総合研究所の「地域ブランド調査2019」で、全国で最も魅力的な都道府県は北海道だった。都道府県が調査対象となった09年から11年連続で1位。「観光意欲度」「（地域産品の）食品想起率」でもトップだった。魅力度2～5位の京都、東京、沖縄、神奈川も含めて、トップ5は4年連続で順位に変動がなかった。
大阪府は自己最高の6位となった。2025年の万博開誘致成功や2019年6月の20カ国・地域首脳会議（G20大阪サミット）開催で「地域イメージ」は2位に上昇。2019年7月に「百舌鳥・古市古墳群」がユネスコの世界文化遺産への登録が決定し、世界遺産・日本遺産などの「地域コンテンツの認知」も前回の22位から15位まで順位を上げた。
都道府県別ランキングで下位3県は、45位群馬県、46位佐賀県、47位茨城県だった。茨城県は7年連続の最下位。
都道府県の魅力度ランキング
|順位
|都道府県
|魅力度
|1（1）
|北海道
|61.0
|2（2）
|京都府
|50.2
|3（3）
|東京都
|43.8
|4（4）
|沖縄県
|40.4
|5（5）
|神奈川県
|34.5
|6（7）
|大阪府
|32.9
|7（6）
|奈良県
|30.0
|8（8）
|福岡県
|29.6
|9（11）
|石川県
|25.4
|10（9）
|長野県
|24.8
出所 : 第14回「地域ブランド調査2019」
順位欄の（）書きは前年順位
市区町村の魅力度では函館市（北海道）が2年連続で6度目の1位。函館市に加えて、札幌市、小樽市、富良野市がトップ10に入っており、北海道のブランド力の高さを見せつけた。
市区町村魅力度ランキング
|1（1）
|函館市
|53.7
|2（3）
|札幌市
|52.9
|3（2）
|京都市
|51.0
|4（4）
|小樽市
|48.0
|5（5）
|神戸市
|44.9
|6（6）
|横浜市
|44.2
|7（8）
|鎌倉市
|43.1
|8（9）
|金沢市
|42.2
|9（7）
|富良野市
|40.8
|10（10）
|仙台市
|39.3
|10（11）
|日光市
|39.3
出所 : 第14回「地域ブランド調査2019」
順位欄の（）書きは前年順位。 北海道内の自治体をカラー表示した
地域ブランド調査は2006年から毎年実施。全国の1000市区町村と47都道府県について、認知度、観光意欲、居住意欲、地域資源評価などを質問し、3万人の回答を集計、数値化している。
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