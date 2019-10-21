政府は10月22日の「即位礼正殿の儀」に合わせ、約55万人に恩赦を実施する。対象者の大半は、罰金刑を受け、資格を制限された人への「復権」だ。
恩赦は裁判で下された刑罰を、政府が消滅・軽減させたり、有罪で停止された公民権（選挙権や被選挙権）などの資格を回復させたりする制度。日本での恩赦は奈良時代から始まったと言われ、伝統的に国、皇室の慶弔に際して実施されてきた。今回は、1993年の皇太子（現天皇陛下）ご結婚の時以来、26年ぶりとなる。
戦後に実施された主な恩赦
|時期
|事由
|対象人数
|1945年10月
|第二次世界大戦終戦
|424,425
|1946年11月
|日本国憲法公布
|169,874
|1952年4月
|サンフランシスコ講和条約発効
|1,006,628
|1956年4月
|国連加盟
|71,782
|1959年4月
|皇太子さま（現上皇）ご結婚
|48,738
|1968年11月
|明治100年記念
|152,818
|1972年5月
|沖縄本土復帰
|34,503
|1989年2月
|昭和天皇大喪の礼
|10,170,000
|1990年11月
|天皇陛下（現上皇）即位の礼
|2,500,000
|1993年6月
|皇太子さま（現天皇）ご結婚
|1,277
|2019年10月
|天皇陛下即位の礼
|550,000
1997年版「犯罪白書」をなど基に編集部作成 / 昭和天皇大喪の礼、現上皇即位の礼、天皇陛下即位の礼に際しての恩赦の人数は概数
今回の恩赦は、交通違反など比較的軽微な事件で罰金刑となり、確定から3年が経過し、再犯していない人に対する復権が行われる。対象者の規模は、戦後最大だった1989年2月の「昭和天皇大喪の礼」約1017万人や、90年11月の「天皇陛下（現上皇さま）即位の礼」約250万人から比べると縮小された。
しかし、恩赦制度は、司法（刑事裁判）で確定した判断を、政府（行政）が変更することになり、三権分立に反するという意見もある。また、平成の恩赦2件には公職選挙法の違反者が相当数含まれており、「選挙違反者の救済」「政治恩赦」などと批判された。今回の恩赦でも選挙違反者が復権対象になっている。
恩赦は内閣が決定し、天皇が憲法第7条6項の「恩赦の認証」規定で国事行為として行う。菅官房長官は、「即位の礼の慶事に当たり、罪を犯した者の改善更生の意欲を高め、社会復帰を促進するため実施した」と述べた。時事通信が9月に実施した世論調査では、今回の恩赦に関し、「反対」が54.2％で、「賛成」20.5％を大きく上回った。
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