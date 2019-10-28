全国50万人の社長はマンションの何階に住んでいるのか？ 東京商工リサーチが大真面目に実施したちょっと面白い調査。都道府県別の平均では、大阪の社長の方が東京よりも上の階に住んでいることが判明。大阪の社長は「ステータスだけでなく、景気づけのために高層階に住む」らしい。
日本の社長50万人が住むマンションの平均階数は5.35階。意外にも地に足を付けて暮らしていることが、東京商工リサーチ（本社東京）の調査で分かった。同社の企業データベース（個人企業も含む）に登録されている全国357万社のうちマンション・アパートなどの集合住宅に住み、部屋番号や階数が判明した50万4200人の社長を抽出・分析した。
都道府県別の高層トップ3は、大阪（6.82階）、東京（6.12階）、滋賀（5.87階）だった。一方、下位3県は栃木（3.21階）、山梨（3.18階）、長野（3.16階）といずれも内陸県で、タワーマンションが多いエリアかどうかが影響していると考えられる。
市区別ではタワーマンションが林立する勝どきや大商業地の日本橋・銀座を擁する東京都中央区13.37階でトップ。2位は大阪市福島区が12.49階。福島区の福島駅は大阪駅からJR線で2分の近さにあり、駅周辺にはオフィスビルと融合したタワーマンションが多い。市区別のトップ10は東京都と大阪市が独占している。
社長が住んでいる平均階数ランキング
|順位
|都道府県別
|階
|市区別
|階
|1
|大阪府
|6.82
|東京都中央区
|13.37
|2
|東京都
|6.12
|大阪市福島区
|12.49
|3
|滋賀県
|5.87
|大阪市港区
|11.39
|4
|広島県
|5.59
|東京都港区
|10.78
|5
|福岡県
|5.39
|大阪市北区
|10.62
|6
|兵庫県
|5.30
|東京都江東区
|10.36
|7
|香川県
|4.91
|大阪市西区
|9.97
|8
|北海道
|4.90
|大阪市中央区
|9.83
|9
|宮城県
|4.86
|大阪市此花区
|9.47
|10
|新潟県
|4.80
|東京都千代田区
|8.82
出所 : 東京商工リサーチ
売上高規模別では、10億円未満の会社の社長は5.56階だが、10億円を超えると8階以上になる。産業別では、金融・保険業が6.72階で最も高い。これは、金融・保険業が東京・大阪の都市部に集中しているため、タワーマンションに住む社長が多いためだという。
|売上高
|平均階数
|100億円以上
|8.36
|10億円以上
|8.21
|10億円未満
|5.56
出所 : 東京商工リサーチ
上場区分別では、東証1部の10.26階を押さえて、新興企業向け市場のマザーズの11.04階がトップ。起業家の上昇志向が、住む場所に反映されているのかもしれない。
|上場区分
|平均階数
|東証1部
|10.26
|東証2部
|9.63
|地方証取
|6.53
|JASDAQ
|9.72
|マザーズ
|11.04
|未上場
|5.35
出所 : 東京商工リサーチ
社長が住んでいる部屋の番号は「201」が最も多く、次いで「101」。トップ30に末尾が「1」の部屋番号が7つ含まれており、社長は角部屋がお好みのようだ。窓が多く、陽当たり、眺望の良さなどを考えているのだろう。
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