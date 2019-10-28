全国50万人の社長はマンションの何階に住んでいるのか？ 東京商工リサーチが大真面目に実施したちょっと面白い調査。都道府県別の平均では、大阪の社長の方が東京よりも上の階に住んでいることが判明。大阪の社長は「ステータスだけでなく、景気づけのために高層階に住む」らしい。

日本の社長50万人が住むマンションの平均階数は5.35階。意外にも地に足を付けて暮らしていることが、東京商工リサーチ（本社東京）の調査で分かった。同社の企業データベース（個人企業も含む）に登録されている全国357万社のうちマンション・アパートなどの集合住宅に住み、部屋番号や階数が判明した50万4200人の社長を抽出・分析した。

都道府県別の高層トップ3は、大阪（6.82階）、東京（6.12階）、滋賀（5.87階）だった。一方、下位3県は栃木（3.21階）、山梨（3.18階）、長野（3.16階）といずれも内陸県で、タワーマンションが多いエリアかどうかが影響していると考えられる。

市区別ではタワーマンションが林立する勝どきや大商業地の日本橋・銀座を擁する東京都中央区13.37階でトップ。2位は大阪市福島区が12.49階。福島区の福島駅は大阪駅からJR線で2分の近さにあり、駅周辺にはオフィスビルと融合したタワーマンションが多い。市区別のトップ10は東京都と大阪市が独占している。

社長が住んでいる平均階数ランキング

順位 都道府県別 階 市区別 階 1 大阪府 6.82 東京都中央区 13.37 2 東京都 6.12 大阪市福島区 12.49 3 滋賀県 5.87 大阪市港区 11.39 4 広島県 5.59 東京都港区 10.78 5 福岡県 5.39 大阪市北区 10.62 6 兵庫県 5.30 東京都江東区 10.36 7 香川県 4.91 大阪市西区 9.97 8 北海道 4.90 大阪市中央区 9.83 9 宮城県 4.86 大阪市此花区 9.47 10 新潟県 4.80 東京都千代田区 8.82 出所 : 東京商工リサーチ

売上高規模別では、10億円未満の会社の社長は5.56階だが、10億円を超えると8階以上になる。産業別では、金融・保険業が6.72階で最も高い。これは、金融・保険業が東京・大阪の都市部に集中しているため、タワーマンションに住む社長が多いためだという。

売上高 平均階数 100億円以上 8.36 10億円以上 8.21 10億円未満 5.56 出所 : 東京商工リサーチ

上場区分別では、東証1部の10.26階を押さえて、新興企業向け市場のマザーズの11.04階がトップ。起業家の上昇志向が、住む場所に反映されているのかもしれない。

上場区分 平均階数 東証1部 10.26 東証2部 9.63 地方証取 6.53 JASDAQ 9.72 マザーズ 11.04 未上場 5.35 出所 : 東京商工リサーチ

社長が住んでいる部屋の番号は「201」が最も多く、次いで「101」。トップ30に末尾が「1」の部屋番号が7つ含まれており、社長は角部屋がお好みのようだ。窓が多く、陽当たり、眺望の良さなどを考えているのだろう。

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