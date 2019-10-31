2018年の日本からの海外旅行先で最も多かったのは台湾。2位は韓国、3位はハワイだった。これら3つの国・地域は10年前から変わらぬ人気を誇っている。

リクルートが運営する海外旅行の検索・比較サイト「エイビーロード」が実施した海外旅行調査で、2018年に人気のあった旅行先は、1位台湾、2位韓国、3位ハワイ（オアフ島）だった。

順位こそ入れ替わっているものの、同じ方式で調査を開始した2008年以降、トップ3の顔ぶれは同じ。韓流ブームなどの影響もあり、2008年から13年までは6年連続で韓国がトップだったが、2014年からは入れ替わりで台湾が5年連続のトップ。

人気の渡航先

2018年に行った旅行先 （割合・％） 今後行きたい旅行先 台湾（16.3） イタリア 韓国（13.6） フランス ハワイ・オアフ島 （13.4） スペイン 香港（7.6） ハワイ・オアフ島 タイ（6.8）

（ビーチリゾート以外） 英国 米国西部（5.6） 豪州 フランス（5.4） ドイツ シンガポール（5.4） 西ヨーロッパ諸国 豪州 （5.3） 米国東部 イタリア （5.1） 北欧諸国 出所 :エイビーロード海外旅行調査2019

アジア大洋州諸国・地域をカラーでハイライトした

また、2018年に海外旅行に行った人に、「今後行きたい旅行先」（複数回答方式）を聞いたところ、イタリア（34.5％）がトップで、フランス（32.9％）、スペイン（32.8％）が続いた。調査開始以来、イタリアは「今後行きたい」の不動のトップで、フランス、スペインも上位の常連。実際の旅行先は時差の少ない日本から縦移動の国が多く、「今後行きたい」には欧米諸国が並ぶ。

「次はヨーロッパに行きたい！」と遠距離の旅行先を夢見ても、限られた休暇、移動に丸1日を充てるのはもったいないから、結局は近場で楽しむのが現実のようだ。

バナー写真 : PIXTA