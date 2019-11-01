デジタルネイティブな18歳、常に肌身離さずスマホを持ち歩いているけれど、ネットの情報をそれほど信じているわけではないようだ。

日本財団が「メディア」をテーマに実施した「18歳意識調査」で、情報源のトップは「テレビ」（82.1%）で、2位の「ソーシャルメディア」（47.1%）や3位の「ニュースサイト」（45.1%）、4位の「動画配信・動画共有サイト」（36.4%）を大きく引き離した。

近年、若者のテレビ離れが指摘されているが、依然としてテレビの影響力は抜きん出ているようだ。その一方、「新聞」や「雑誌」「ラジオ」はいずれも2割以下にとどまった。

同調査では、各情報源のイメージについても聞いている。「情報の信頼度が高い」と回答した人の割合が高かったのは、「テレビ」（26.2%）、「新聞」（25.7%）で、他のメディアとはダブルスコア以上だった。一方、「ソーシャルメディア」「ニュースサイト」「動画配信・動画共有サイト」は情報源としては人気だが、信頼度が高いと回答した人は5～10％にとどまった。

SNS利用の増加とともに、従来のテレビ、新聞などのオールドメディアの存在感が希薄になっていると言われるが、情報の信頼度においては、ネットを凌駕（りょうが）している。

「インターネット上の情報を虚偽だと感じたことがあるか？」との質問には、全体の84.1％が「ある」と回答。さらに、56.6%が、フェイクニュースに対する法整備が「必要である」としている。フェイクニュース対策が必要である理由としては、「虚偽の報道で人権が侵害されることもある」「社会が混乱したり、風評被害が起こりうる」などの意見があった。

バナー写真 : PIXTA