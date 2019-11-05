日本人はみんなおすし大好き。でも、ぜいたくはほんの時々。庶民の楽しみは、回転すしとコンビニやスーパーのおすし！

持ち帰りすしの「京樽」が実施したアンケート調査で、好きなすしネタは「マグロ・赤身」「マグロ・中トロ」が45.8％で同率1位、僅差でサーモンの44.3%だった。

日本人のマグロ好きはつとに知られているが、男女別で見ると、赤身、中トロ、大トロのいずれも約10ポイントの男女差があり、特に、男性のマグロ支持率が高かった。女性の支持を集めたのはサーモンの46.4％だった。

男女別のマグロ支持率

男性 女性 赤身 51.0 40.6 中トロ 50.6 41.0 大トロ 32.8 20.0 出所 : 京樽「すしに関する調査2019」

店の種類別にすしを食べる頻度について聞いたところ、「月1回以上」の割合が高かったのはコンビニ・スーパーの40.5％、回転すしの31.4％。回らないおすし屋さん（一般のすし店）に月1回以上行くのはわずか6.9％で、71％の人は年1回未満だった。

今やすしはコンビニやスーパー、回転すしなどで「お手軽」「リーズナブル」に楽しめる日常食。だからこそ、88.7％の人が「すしが好き」と回答した。

ただ、たまには、ぜいたくなネタも楽しみたい。「上司がすしをごちそうしてくれるなら、期待する金額は？」の平均値は4537円だった。

バナー写真 : PIXTA