大学や高校の卒業直後に就職する「新規学卒就職者」。そのうち大卒で3割、高卒で4割が就職後3年以内に離職していることが分かった。就職後3年以内の離職率には、卒業時の就職環境が影響を及ぼしているとの指摘がある。

厚生労働省は10月、2016年3月に大学などを卒業した新規学卒就職者について、就職後の3年以内の離職状況を取りまとめた。それによると、大学卒32.0％（前年比0.2ポイント増）、短大卒など42.0％（同0.5ポイント増）、高校卒39.2％（同0.1ポイント減）、中学卒62.4％（同1.7ポイント減）だった。

これまでの推移をみると波があり、同省は、新規学卒者の就職率が低い（就職環境が厳しかった）年は、離職率が高くなる傾向があると指摘。離職率に影響を及ぼす要因の一つとして「卒業時の就職環境」を挙げている。

大卒、高卒ともに規模が小さい事業所ほど離職率が高い傾向にある。5人未満の事業所では、大卒が57.7％（同0.7ポイント増）、高卒は64.9％（同0.6ポイント増）だった一方で、1000人以上の事業所では、それぞれ25.0％（同0.8ポイント増）、26.0％（同0.7ポイント増）にとどまった。

離職率の高い産業は、大卒、高卒のいずれも「宿泊業・飲食サービス業」がトップで、2位、3位は順に「生活関連サービス業・娯楽業」、「教育・学習支援業」だった。大卒では、これに「医療、福祉」「小売業」、高卒では「小売業」「不動産業、物品賃貸業」が続いた。

バナー写真：（Rina/PIXTA）