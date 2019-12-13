色とりどりのポチ袋が店先に並ぶと、いよいよ年の瀬。親の世代にとっては、痛い支出の季節がやってくる。

子どもにとってお正月の楽しみといえば、年賀状でもおせち料理でもなく、やっぱりお年玉。普段のお小遣いでは買えない高価なゲームやおもちゃを買おうと今からワクワクしているのでは？

個別指導塾などを運営する明光ネットワークジャパンの調査によると、「1人の人からもらうお年玉の金額として適切」だと思うのは、小学生（4～6年）の親は3000円台（38.8％）、中学生の親は5000円台（44.4％）が最も多かった。

子どもがもらったお年玉の管理については、完全に子どもに任せている親は2割しかなく、8割の家庭で一部または全部を親が管理していた。子どものお年玉の使い道としては、「玩具やゲーム」が71.9％で最も多く、「預貯金」70.1%、「書籍・漫画・雑誌」39.1%と続いた。

親にとって「お年玉」が経済的負担になるか聞いたところ、「かなり負担」「どちらかというと負担」を合わせて77.2％だった。負担となる理由（複数回答）は、「親戚の子どもにあげるお年玉のため」76.9％、「自分の子どもにあげるお年玉のため」35.8％が多かった。「子どもがお年玉をもらうと返さないわけにはいかない。友人・いとこ達とは同じ金額になるよう（親同士で）相談している」（小5の親）、「年末年始は何かと入用なので、少ない額でもキツく感じる」（中2の親）といった意見が寄せられた。

そのためか、「子どもはいつまでお年玉をもらうべきか？」の質問に対しては「高校生まで」が49.6％で最も多く、大学に進学したらできればやめたい人が多いようだ。子どもはワクワクして待っているけれど、親にとってはなかなかつらいお年玉。

バナー写真：PIXTA