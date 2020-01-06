2020年春、中国の習近平国家主席が国賓として来日する見通しとなった。戦後の日中関係の主な出来事をまとめた。

歴史的、文化的に深いつながりのある隣人・中国。中国の経済発展とともに、近年は経済的な結び付きも強く、日本にとっては最大の貿易相手国でもある。一方で、歴史認識をめぐり、政治的には冷え切った関係に陥ったこともあるが、関係修復の機運が高まっている。

年月 出来事 1949年 中華人民共和国成立 1952年 日華平和条約締結 1972年9月 日中国交正常化 1972年10月 上野動物園に初めてのパンダ（ランランとカンカン）が提供される 1978年8月 日中平和友好条約締結 1978年10月 鄧小平副主席が中国の指導者として戦後初の公式訪日。昭和天皇と会見 1982年 歴史教科書問題 1989年6月 天安門事件 1992年10月 明仁天皇（現・上皇）が訪中 1998年11月 平和友好条約締結20周年を記念し、江沢民国家主席が国賓として来日 2001年8月 小泉純一郎首相が靖国神社参拝。現役首相としては96年7月の橋本龍太郎氏以来。靖国参拝は06年まで続く 2005年 歴史認識、靖国参拝などをめぐり中国で大規模な反日デモが繰り返される 2006年10月 安倍首相、5年ぶり訪中 戦略的互恵関係構築で一致 2008年5月 胡錦涛国家主席が国賓として来日 2009年12月 習近平副主席来日 / 明仁天皇（現上皇）と会見 2010年9月 尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突 2010年10月 ハノイで予定されていた菅直人首相と中国・温家宝首相との首脳会談を中国側がキャンセル 2011年12月 野田佳彦首相が中国を公式訪問 2012年9月 日本が尖閣諸島を国有化。中国各地で反日デモ、中国公船の日本の領海侵入が急増 2013年12月 安倍首相が靖国神社参拝 2014年11月 アジア太平洋経済協力会議（APEC）を機に、安倍首相と習主席が日中首脳会談 2018年5月 李克強首相が来日 2018年10月 日中平和友好条約40周年を記念して、安倍首相が日本の首相として7年ぶりに中国を公式訪問。対中政府開発援助（ODA）は歴史的使命を終えたとして終了の意向を表明 2019年6月 習近平主席がG20サミット出席のため初来日 2020年春 習近平主席が国賓として来日予定 2022年 日中国交正常化50周年

バナー写真 : 国交正常化に向け、中国北京で首脳会談中の田中角栄首相と周恩来首相（1972年9月、時事）