2020年春、中国の習近平国家主席が国賓として来日する見通しとなった。戦後の日中関係の主な出来事をまとめた。
歴史的、文化的に深いつながりのある隣人・中国。中国の経済発展とともに、近年は経済的な結び付きも強く、日本にとっては最大の貿易相手国でもある。一方で、歴史認識をめぐり、政治的には冷え切った関係に陥ったこともあるが、関係修復の機運が高まっている。
|年月
|出来事
|1949年
|中華人民共和国成立
|1952年
|日華平和条約締結
|1972年9月
|日中国交正常化
|1972年10月
|上野動物園に初めてのパンダ（ランランとカンカン）が提供される
|1978年8月
|日中平和友好条約締結
|1978年10月
|鄧小平副主席が中国の指導者として戦後初の公式訪日。昭和天皇と会見
|1982年
|歴史教科書問題
|1989年6月
|天安門事件
|1992年10月
|明仁天皇（現・上皇）が訪中
|1998年11月
|平和友好条約締結20周年を記念し、江沢民国家主席が国賓として来日
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2001年8月
|小泉純一郎首相が靖国神社参拝。現役首相としては96年7月の橋本龍太郎氏以来。靖国参拝は06年まで続く
|2005年
|歴史認識、靖国参拝などをめぐり中国で大規模な反日デモが繰り返される
|2006年10月
|安倍首相、5年ぶり訪中 戦略的互恵関係構築で一致
|2008年5月
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胡錦涛国家主席が国賓として来日
|2009年12月
|習近平副主席来日 / 明仁天皇（現上皇）と会見
|2010年9月
|尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突
|2010年10月
|ハノイで予定されていた菅直人首相と中国・温家宝首相との首脳会談を中国側がキャンセル
|2011年12月
|野田佳彦首相が中国を公式訪問
|2012年9月
|日本が尖閣諸島を国有化。中国各地で反日デモ、中国公船の日本の領海侵入が急増
|2013年12月
|安倍首相が靖国神社参拝
|2014年11月
|アジア太平洋経済協力会議（APEC）を機に、安倍首相と習主席が日中首脳会談
|2018年5月
|李克強首相が来日
|2018年10月
|日中平和友好条約40周年を記念して、安倍首相が日本の首相として7年ぶりに中国を公式訪問。対中政府開発援助（ODA）は歴史的使命を終えたとして終了の意向を表明
|2019年6月
|習近平主席がG20サミット出席のため初来日
|2020年春
|習近平主席が国賓として来日予定
|2022年
|日中国交正常化50周年
バナー写真 : 国交正常化に向け、中国北京で首脳会談中の田中角栄首相と周恩来首相（1972年9月、時事）